ETV Bharat / state

भीलवाड़ा : पंचायत में काम ठप होने का आरोप, टंकी पर चढ़े कानिया सरपंच

भीलवाड़ा में कानिया सरपंच ने पंचायत में विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाया और टंकी पर चढ़ गए.

Kania Sarpanch at the tank
टंकी पर कानिया सरपंच (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 3:42 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले की हुरड़ा पंचायत समिति की कानियां पंचायत के सरपंच देवेंद्र सिंह राठौड़ मंगलवार को क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए. उन्होंने अपनी पंचायत क्षेत्र में काम नहीं होने का आरोप लगाया. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. हुरड़ा प्रधान कृष्णा सिंह राठौड़ के आश्वासन के बाद सरपंच टंकी से उतरे. सरपंच राठौड़ ने कहा कि 20 दिन से पंचायत सचिव मुकेश कुमार शर्मा पंचायत में नहीं आ रहे हैं. इससे आमजन के काम अटके हुए हैं.

गुलाबपुरा थानाधिकारी हनुमान सिंह चौधरी ने बताया कि सरपंच के टंकी पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर पहुंचे, तब तक सरपंच को टंकी से उतार लिया गया था. सरपंच पंचायत क्षेत्र में विकास के काम नहीं होने पर टंकी पर चढ़े थे. वहीं, प्रधान कृष्णा सिंह राठौड़ ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचा. सरपंच व सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) में कुछ दिन से अनबन चल रही है. सरपंच सचिव को हटाने की मांग कर रहे थे. हमने तीन दिन का आश्वासन दिया. सचिव के पंचायत में नहीं आने की जांच के लिए विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं.

टंकी पर चढ़े कानिया सरपंच (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: बाड़मेर में 5 दिन में दूसरी बार टंकी पर चढ़ा युवक, भाजपा नेता के आश्वासन पर उतरा

ये बोले सरपंच: कानिया सरपंच देवेंद्र सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि वीडीओ पीएम आवास योजना को लेकर भी गंभीर नहीं है. लिहाजा जनता को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा. सरपंच देवेंद्र सिंह ने कहा कि कानिया के लोग लोकसभा के लिए अजमेर और विधानसभा के लिए ब्यावर की मसूदा सीट के वोटर हैं. वहीं, पंचायती राज और जिला परिषद के लिए भीलवाड़ा जिले में मतदान करते हैं. इसके चलते हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही. पंचायत सचिव को हटाने के लिए हमने आसींद विधायक जब्बर सिंह सांखला और मसूदा विधायक विरेंद्र सिंह कानावत से भी कहा था, लेकिन उन्होंने भी कार्रवाई नहीं की. आमजन के वाजिब कार्य नहीं हो रहे हैं. लोग हम पर दोष लगा रहे हैं.

Last Updated : September 9, 2025 at 4:27 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HURT BY LACK OF DEVELOPMENT WORKटंकी पर चढ़ा सरपंचHIGH VOLTAGE DRAMA IN BHILWARASERIOUS ALLEGATIONS ON VDOSARPANCH CLIMBED ON WATER TANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, जानें सांसद कैसे डालेंगे वोट

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें?

explained: क्यों बढ़ रही हैं AC ब्लास्ट की घटनाएं, जानिए इस समस्या से कैसे बचें और क्या सावधानियां बरतें

हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंचा मॉनसून! साइंटिस्ट ने किया बड़ा दावा, खतरा भी जताया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.