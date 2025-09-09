ETV Bharat / state

भीलवाड़ा : पंचायत में काम ठप होने का आरोप, टंकी पर चढ़े कानिया सरपंच

भीलवाड़ा: जिले की हुरड़ा पंचायत समिति की कानियां पंचायत के सरपंच देवेंद्र सिंह राठौड़ मंगलवार को क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए. उन्होंने अपनी पंचायत क्षेत्र में काम नहीं होने का आरोप लगाया. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. हुरड़ा प्रधान कृष्णा सिंह राठौड़ के आश्वासन के बाद सरपंच टंकी से उतरे. सरपंच राठौड़ ने कहा कि 20 दिन से पंचायत सचिव मुकेश कुमार शर्मा पंचायत में नहीं आ रहे हैं. इससे आमजन के काम अटके हुए हैं.

गुलाबपुरा थानाधिकारी हनुमान सिंह चौधरी ने बताया कि सरपंच के टंकी पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर पहुंचे, तब तक सरपंच को टंकी से उतार लिया गया था. सरपंच पंचायत क्षेत्र में विकास के काम नहीं होने पर टंकी पर चढ़े थे. वहीं, प्रधान कृष्णा सिंह राठौड़ ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचा. सरपंच व सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) में कुछ दिन से अनबन चल रही है. सरपंच सचिव को हटाने की मांग कर रहे थे. हमने तीन दिन का आश्वासन दिया. सचिव के पंचायत में नहीं आने की जांच के लिए विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं.