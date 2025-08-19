ETV Bharat / state

हजारीबाग सीमा पर रॉक माइंस में लगा सरना झंडा हटा, 9 दिन बाद सरना समाज के लोगों ने खुद हटाया - SARNA FLAG ISSUE

हजारीबाग सीमा पर पत्थर माइंस में लगे झंडा को सरना समाज के लोगों ने ही 9 दिन बाद हटा लिया है.

SARNA FLAG REMOVED BY SARNA SAMAJ
सरना झंडे के साथ ग्रामीण (Etv Bharat)
गिरिडीह: हजारीबाग सीमा पर अवस्थित पत्थर माइंस में सरना झंडा लगाने के ठीक 9 दिन बाद सरना समाज के लोगों ने उसे हटा दिया. दरअसल, हजारीबाग सीमा पर अवस्थित गिरिडीह जिले के कारीचट्टान में एक धार्मिक झंडे को लेकर 9 दिनों तक तनाव की स्थिति बनी रही. इस दौरान उसी समाज के लोगों के साथ साथ प्रशासन डटा रहा. लेकिन सोमवार देर रात झंडा को हटा लिया गया. जानकारी के लिए बता दें कि झंडा हटाने का काम भी उसी समाज के लोगों ने किया है.

क्या है मामला?

दरअसल, कारीचट्टान में पत्थर की एक माइंस का संचालन शुरू हुआ था. इस माइंस का विरोध इसी कारीचट्टान के कुछ लोगों ने शुरू किया. कुछ लोग इसे अपनी जमीन बता रहे थे. जबकि माइंस के समर्थन में भी कई लोग उतर आए. इस बीच विश्व आदिवासी दिवस के दिन विरोध कर रहे लोगों ने माइंस के चारों तरफ सरना झंडा गाड़ दिया.

गिरिडीह संवाददाता अमरनाथ सिन्हा की ग्राउंड रिपोर्ट (Etv Bahrat)

पूरे घटनाक्रम में सतर्क रहा प्रशासन

झंडा लगाने के बाद यहां तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. सरना समाज के ही कई लोग झंडा लगाने का विरोध करने लगे. गांव में एक समाज के लोगों के बीच तनाव को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया. वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार गांव आते रहे तो पुलिस बल की तैनाती कर दी गई. मामला धार्मिक झंडे से जुड़ा था ऐसे में प्रशासन धैर्य के साथ डटा रहा.

लंबी चली पंचायत

सोमवार को भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई. एक तरफ पांच टोले के लोग जुटे तो वही दूसरी तरफ झंडा लगाने वाले भी डटे रहे. सरना समाज के लोगों ने कहा कि धार्मिक झंडे का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए. यदि माइंस को लेकर आपत्ति है तो लोग अधिकारी के पास जाए. लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करें. कई घंटे तक पंचायत चलने के बाद आखिरकार सोमवार देर रात सरना समाज के लोगों ने ही झंडा हटा दिया.

आस्था का प्रतीक है सरना झंडा

सरना समाज के अध्यक्ष रामजी बेसरा का कहना है कि 'सरना झंडा उनकी आस्था का प्रतीक है. इस झंडे को जहां- तहां लगाने उचित नहीं है. झंडे के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए. इस विषय को लेकर पांच गांव - टोले के लोगों की बैठक हुई. जिन चार लोगों ने झंडा लगाया था उनसे भी बात हुई है.

सिस्टम से लड़े के लिए पवित्र झंडे का दुरूपयोग ना करें: रामजी बेसरा

अंत में सरना समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि झंडे को यहां से हटाकर पूरे विधि- विधान के साथ पवित्र स्थल पर स्थापित किया जाएगा. जिन्हें माइंस को लेकर आपत्ति है वे लोग सिस्टम से लड़े न कि पवित्र झंडे का दुरूपयोग करके. वही समाज के अध्यक्ष का कहा कि सरना समाज के लोगों ने ही झंडा हटवाया और माइंस शुरू करवाई.'

कारीचट्टान में पत्थर माइंस संचालित हैं यहां जमीन को लेकर कुछ लोग दावा कर रहे हैं और उनके द्वारा माइंस के समीप सरना झंडा लगा दिया गया था. इसे लेकर सरना समाज के लोग आपस में बैठक करते हुए झंडा को माइंस के समीप से हटाने का काम किए और फिर माइंस को चालू करवाया. इस दौरान विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस तैनात रही. अभी भी जवानों की तैनाती क्षेत्र में हैं. हालांकि यहां पूरी तरह से शांति हैं. -विनय कुमार यादव, थाना प्रभारी, बगोदर.

