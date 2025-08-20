ETV Bharat / state

उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने सीएम धामी से की मुलाकात, इन मांगों को रखा - GRAM PRADHAN PRIYANKA NEGI

उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान हैं सारकोट गांव की प्रियंका नेगी, आज भराड़ीसैंण में सीएम धामी से मिलीं, कई मांगों को सामने रखा

Priyanka Negi Met CM Pushkar Dhami
सीएम धामी से प्रियंका नेगी की मुलाकात (फोटो- Information Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 20, 2025 at 4:07 PM IST

3 Min Read

गैरसैंण: उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. प्रियंका नेगी मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान है. जो महज 21 साल की हैं. प्रियंका नेगी ने पहली बार ही चुनाव लड़ा था, जो निर्वाचित होकर अब सारकोट गांव की बागडोर संभाल रही हैं. वहीं, सीएम धामी से मुलाकात कर तमाम विकास कार्यों को लेकर आभार जताया तो कई मांगें भी सामने रखी.

सीएम धामी से मिलीं प्रियंका नेगी: बता दें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा मानसून सत्र आहूत हुआ. ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक गैरसैंण में मौजूद हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने मुलाकात की. प्रियंका ने भराड़ीसैंण से सारकोट के लिए सड़क की स्वीकृति और विभिन्न विकास कार्यों के लिए सीएम धामी का आभार जताया.

प्रियंका नेगी ने रखी ये मांगें: इस दौरान प्रियंका नेगी ने गांव में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था, आंतरिक मार्गों की दुरुस्तीकरण, महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के काम, रास्तों में सोलर लाइट की व्यवस्था करने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में बाल रोग एवं महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का अनुरोध सीएम धामी से किया.

सीएम धामी ने समस्याओं का उचित समाधान का दिया आश्वासन: वहीं, मुख्यमंत्री धामी ने प्रियंका नेगी की ओर से अवगत कराई गई सभी समस्याओं का उचित समाधान करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश दे दिए गए हैं. सारकोट बाकी गांवों के लिए भी आदर्श बनेगा.

सीएम धामी ने गोद लिया है सारकोट गांव: गौर हो कि सारकोट गांव भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के पास है. जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया हुआ है. जहां ग्रामीणों ने 21 साल की प्रियंका नेगी पर भरोसा जताते हुए अपना ग्राम प्रधान चुना है. ग्राम प्रधान बनने पर बीती 1 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत कर प्रियंका नेगी को बधाई दी थी.

Priyanka Negi Met CM Pushkar Dhami
सीएम धामी से मुलाकात करे लोग (फोटो- Information Department)

उस दौरान सीएम धामी ने प्रियंका को देहरादून आकर मुलाकात करने का निमंत्रण भी दिया था, लेकिन गैरसैंण में ही सीएम धामी से मुलाकात कर ली. इससे पहले सीएम धामी ने प्रियंका से कहा था कि आदर्श ग्राम सारकोट को और अच्छा गांव बनाना है. सरकार की मंशा है कि आदर्श ग्राम सारकोट की तरह ही उत्तराखंड के बाकी गांव बनें.

सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान हैं प्रियंका नेगी: प्रियंका नेगी सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बनीं हैं. प्रियंका नेगी का गांव सारकोट चमोली जिले के गैरसैंण विकासखंड में भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के पास है. प्रियंका से पहले उनके पिता भी दो बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं. इस बार सारकोट की सीट महिला के लिए आरक्षित थी. जिसमें प्रियंका नेगी बतौर प्रधान प्रत्याशी मैदान में उतरीं और चुनाव लड़ा. जिसमें ग्रामीणों ने भी प्रियंका पर पूरा भरोसा जताया.

ये भी पढ़ें-

गैरसैंण: उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. प्रियंका नेगी मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान है. जो महज 21 साल की हैं. प्रियंका नेगी ने पहली बार ही चुनाव लड़ा था, जो निर्वाचित होकर अब सारकोट गांव की बागडोर संभाल रही हैं. वहीं, सीएम धामी से मुलाकात कर तमाम विकास कार्यों को लेकर आभार जताया तो कई मांगें भी सामने रखी.

सीएम धामी से मिलीं प्रियंका नेगी: बता दें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा मानसून सत्र आहूत हुआ. ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक गैरसैंण में मौजूद हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने मुलाकात की. प्रियंका ने भराड़ीसैंण से सारकोट के लिए सड़क की स्वीकृति और विभिन्न विकास कार्यों के लिए सीएम धामी का आभार जताया.

प्रियंका नेगी ने रखी ये मांगें: इस दौरान प्रियंका नेगी ने गांव में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था, आंतरिक मार्गों की दुरुस्तीकरण, महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के काम, रास्तों में सोलर लाइट की व्यवस्था करने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में बाल रोग एवं महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का अनुरोध सीएम धामी से किया.

सीएम धामी ने समस्याओं का उचित समाधान का दिया आश्वासन: वहीं, मुख्यमंत्री धामी ने प्रियंका नेगी की ओर से अवगत कराई गई सभी समस्याओं का उचित समाधान करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश दे दिए गए हैं. सारकोट बाकी गांवों के लिए भी आदर्श बनेगा.

सीएम धामी ने गोद लिया है सारकोट गांव: गौर हो कि सारकोट गांव भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के पास है. जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया हुआ है. जहां ग्रामीणों ने 21 साल की प्रियंका नेगी पर भरोसा जताते हुए अपना ग्राम प्रधान चुना है. ग्राम प्रधान बनने पर बीती 1 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत कर प्रियंका नेगी को बधाई दी थी.

Priyanka Negi Met CM Pushkar Dhami
सीएम धामी से मुलाकात करे लोग (फोटो- Information Department)

उस दौरान सीएम धामी ने प्रियंका को देहरादून आकर मुलाकात करने का निमंत्रण भी दिया था, लेकिन गैरसैंण में ही सीएम धामी से मुलाकात कर ली. इससे पहले सीएम धामी ने प्रियंका से कहा था कि आदर्श ग्राम सारकोट को और अच्छा गांव बनाना है. सरकार की मंशा है कि आदर्श ग्राम सारकोट की तरह ही उत्तराखंड के बाकी गांव बनें.

सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान हैं प्रियंका नेगी: प्रियंका नेगी सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बनीं हैं. प्रियंका नेगी का गांव सारकोट चमोली जिले के गैरसैंण विकासखंड में भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के पास है. प्रियंका से पहले उनके पिता भी दो बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं. इस बार सारकोट की सीट महिला के लिए आरक्षित थी. जिसमें प्रियंका नेगी बतौर प्रधान प्रत्याशी मैदान में उतरीं और चुनाव लड़ा. जिसमें ग्रामीणों ने भी प्रियंका पर पूरा भरोसा जताया.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

SARKOT VILLAGE HEAD PRIYANKA NEGIसीएम धामी से प्रियंका नेगी मुलाकातPRIYANKA NEGI MET CM PUSHKAR DHAMIचमोली की युवा प्रधान प्रियंकाGRAM PRADHAN PRIYANKA NEGI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.