ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, आपदा प्रभावितों के लिए ₹3000 करोड़ से बनेगी परियोजना - INDEPENDENCE DAY 2025

सरकारघाट में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बड़ी घोषणा की.

स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान
स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 4:18 PM IST

3 Min Read

मंडी/कांगड़ा/हमीरपुर: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के आपदा प्रभावितों के लिए तीन हजार करोड़ की परियोजना की घोषणा की है. यह घोषणा उन्होंने आज मंडी जिला के सरकाघाट में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए की. उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ की एक अन्य किश्त जारी करने का भी ऐलान किया, जिसकी अधिकतर राशि मंडी जिला के आपदा प्रभावितों पर खर्च की जाएगी.

सीएम ने सरकाघाट में फहराया तिरंगा

सरकाघाट में भारी बारिश के बीच तिरंगा लहराया और परेड का निरीक्षण करके सलामी ली. वहीं, सीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया और सरकाघाट में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए. इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के कारण अब नुकसान ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते अब इस पर एक विस्तृत परियोजना पर काम करने की जरूरत है.

नेरचौक से शिफ्ट होगी मेडिकल यूनिवर्सिटी

सीएम ने इस मौके पर अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को नेरचौक से सरकाघाट शिफ्ट करने का ऐलान भी किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकाघाट अस्पताल को 100 से 150 बिस्तर का किया जाएगा. सरकाघाट में पार्किंग के लिए भूमि दी जाएगी. सरकाघाट में नया बस स्टैंड बनाया जाएगा.

भर्तियों में आएगी पारदर्शिता, होंगी नई भर्तियां

सीएम ने कहा कि राज्य चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया सुधार होगा. पहले केवल इंटरव्यू के नंबर के आधार पर नौकरी दी जाती थी. बाद में लिखित परीक्षा के नंबर सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए होते थे, लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते थे. अब सरकार ने निर्णय लिया है कि फाइनल मेरिट में दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे, ताकि सही मायने में मेहनती उम्मीदवार को नौकरी मिले.

वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परीक्षा में नकल करने वाले और नकल कराने वालों को 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है और इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल ला रही है. सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापकों को शैक्षणिक सत्र के बीच में रिटायर नहीं किया जाएगा. प्रदेश में 200 सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूल खोले जाएंगे. सरकार पटवारियों के 600 पद, जेबीटी के 600 पद, पंचायत सेक्रेटरी के 300 व डॉक्टरों के 200 पद भरेगी.

चिट्टे के खात्मे के लिए बनेगा बोर्ड

सीएम ने कहा कि प्रदेश से नशे को जड़ से मिटाने के लिए हर गांव और पंचायत में नशा निवारण समितियां बनाई जाएंगी. एसएचओ और एसपी नियमित रूप से पंचायत-स्तर पर नशा संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे और रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे. पुलिस और आम जनता के बीच एक कड़ी बनाने के लिए वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे. सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी.

नशा मुक्ति रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड बनेगा. बोर्ड में गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, शिक्षा, युवा सेवाएं, खेल, पंचायत, जेल और पुलिस विभाग शामिल होंगे. इसका उद्देश्य नशा मुक्ति, रोकथाम और नशे के शिकार युवाओं का पुनर्वास होगा. युवाओं को अवसर देने के लिए 2000 ई-थ्री व्हीलर परमिट जारी होंगे.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के एयरफोर्स पायलट अर्शवीर को वीर चक्र, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को किया था ध्वस्त

मंडी/कांगड़ा/हमीरपुर: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के आपदा प्रभावितों के लिए तीन हजार करोड़ की परियोजना की घोषणा की है. यह घोषणा उन्होंने आज मंडी जिला के सरकाघाट में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए की. उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ की एक अन्य किश्त जारी करने का भी ऐलान किया, जिसकी अधिकतर राशि मंडी जिला के आपदा प्रभावितों पर खर्च की जाएगी.

सीएम ने सरकाघाट में फहराया तिरंगा

सरकाघाट में भारी बारिश के बीच तिरंगा लहराया और परेड का निरीक्षण करके सलामी ली. वहीं, सीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया और सरकाघाट में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए. इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के कारण अब नुकसान ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते अब इस पर एक विस्तृत परियोजना पर काम करने की जरूरत है.

नेरचौक से शिफ्ट होगी मेडिकल यूनिवर्सिटी

सीएम ने इस मौके पर अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को नेरचौक से सरकाघाट शिफ्ट करने का ऐलान भी किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकाघाट अस्पताल को 100 से 150 बिस्तर का किया जाएगा. सरकाघाट में पार्किंग के लिए भूमि दी जाएगी. सरकाघाट में नया बस स्टैंड बनाया जाएगा.

भर्तियों में आएगी पारदर्शिता, होंगी नई भर्तियां

सीएम ने कहा कि राज्य चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया सुधार होगा. पहले केवल इंटरव्यू के नंबर के आधार पर नौकरी दी जाती थी. बाद में लिखित परीक्षा के नंबर सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए होते थे, लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते थे. अब सरकार ने निर्णय लिया है कि फाइनल मेरिट में दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे, ताकि सही मायने में मेहनती उम्मीदवार को नौकरी मिले.

वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परीक्षा में नकल करने वाले और नकल कराने वालों को 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है और इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल ला रही है. सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापकों को शैक्षणिक सत्र के बीच में रिटायर नहीं किया जाएगा. प्रदेश में 200 सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूल खोले जाएंगे. सरकार पटवारियों के 600 पद, जेबीटी के 600 पद, पंचायत सेक्रेटरी के 300 व डॉक्टरों के 200 पद भरेगी.

चिट्टे के खात्मे के लिए बनेगा बोर्ड

सीएम ने कहा कि प्रदेश से नशे को जड़ से मिटाने के लिए हर गांव और पंचायत में नशा निवारण समितियां बनाई जाएंगी. एसएचओ और एसपी नियमित रूप से पंचायत-स्तर पर नशा संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे और रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे. पुलिस और आम जनता के बीच एक कड़ी बनाने के लिए वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे. सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी.

नशा मुक्ति रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड बनेगा. बोर्ड में गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, शिक्षा, युवा सेवाएं, खेल, पंचायत, जेल और पुलिस विभाग शामिल होंगे. इसका उद्देश्य नशा मुक्ति, रोकथाम और नशे के शिकार युवाओं का पुनर्वास होगा. युवाओं को अवसर देने के लिए 2000 ई-थ्री व्हीलर परमिट जारी होंगे.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के एयरफोर्स पायलट अर्शवीर को वीर चक्र, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को किया था ध्वस्त

For All Latest Updates

TAGGED:

STATE LEVEL INDEPENDENCE DAY CM SUKHU HOIST FLAG AT SARKAGHATCM SUKHU BIG ANNOUNCEMENTCM SUKHU ON DISASTER AFFECTEDINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.