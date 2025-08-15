मंडी/कांगड़ा/हमीरपुर: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के आपदा प्रभावितों के लिए तीन हजार करोड़ की परियोजना की घोषणा की है. यह घोषणा उन्होंने आज मंडी जिला के सरकाघाट में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए की. उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ की एक अन्य किश्त जारी करने का भी ऐलान किया, जिसकी अधिकतर राशि मंडी जिला के आपदा प्रभावितों पर खर्च की जाएगी.
सीएम ने सरकाघाट में फहराया तिरंगा
सरकाघाट में भारी बारिश के बीच तिरंगा लहराया और परेड का निरीक्षण करके सलामी ली. वहीं, सीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया और सरकाघाट में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए. इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के कारण अब नुकसान ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते अब इस पर एक विस्तृत परियोजना पर काम करने की जरूरत है.
आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकाघाट में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 15, 2025
साथ ही, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का गौरव प्रदान किया।
भारी वर्षा और प्रतिकूल मौसम के बावजूद,… pic.twitter.com/XT192L7Edp
नेरचौक से शिफ्ट होगी मेडिकल यूनिवर्सिटी
सीएम ने इस मौके पर अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को नेरचौक से सरकाघाट शिफ्ट करने का ऐलान भी किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकाघाट अस्पताल को 100 से 150 बिस्तर का किया जाएगा. सरकाघाट में पार्किंग के लिए भूमि दी जाएगी. सरकाघाट में नया बस स्टैंड बनाया जाएगा.
भर्तियों में आएगी पारदर्शिता, होंगी नई भर्तियां
सीएम ने कहा कि राज्य चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया सुधार होगा. पहले केवल इंटरव्यू के नंबर के आधार पर नौकरी दी जाती थी. बाद में लिखित परीक्षा के नंबर सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए होते थे, लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते थे. अब सरकार ने निर्णय लिया है कि फाइनल मेरिट में दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे, ताकि सही मायने में मेहनती उम्मीदवार को नौकरी मिले.
गगन में लहराता तिरंगा हर दिन हमें आज़ादी के मूल्यों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने की प्रेरणा देता है। वतन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों की स्मृतियाँ इस मिट्टी में रची-बसी रहेंगी।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 15, 2025
हम सब मिलकर हिमाचल को लोकतंत्र और आज़ादी के मूल्यों से परिपूर्ण राज्य बनाने के… pic.twitter.com/S7iJgbDfP6
वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परीक्षा में नकल करने वाले और नकल कराने वालों को 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है और इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल ला रही है. सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापकों को शैक्षणिक सत्र के बीच में रिटायर नहीं किया जाएगा. प्रदेश में 200 सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूल खोले जाएंगे. सरकार पटवारियों के 600 पद, जेबीटी के 600 पद, पंचायत सेक्रेटरी के 300 व डॉक्टरों के 200 पद भरेगी.
चिट्टे के खात्मे के लिए बनेगा बोर्ड
सीएम ने कहा कि प्रदेश से नशे को जड़ से मिटाने के लिए हर गांव और पंचायत में नशा निवारण समितियां बनाई जाएंगी. एसएचओ और एसपी नियमित रूप से पंचायत-स्तर पर नशा संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे और रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे. पुलिस और आम जनता के बीच एक कड़ी बनाने के लिए वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे. सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी.
नशा मुक्ति रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड बनेगा. बोर्ड में गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, शिक्षा, युवा सेवाएं, खेल, पंचायत, जेल और पुलिस विभाग शामिल होंगे. इसका उद्देश्य नशा मुक्ति, रोकथाम और नशे के शिकार युवाओं का पुनर्वास होगा. युवाओं को अवसर देने के लिए 2000 ई-थ्री व्हीलर परमिट जारी होंगे.
