सरिस्का का अलवर बफर जोन अब टाइगर ब्रीडिंग का प्रमुख केंद्र, बाघों का कुनबा हुआ 10

अलवर: राजस्थान का प्रमुख और एनसीआर का इकलौता टाइगर रिजर्व 'सरिस्का' एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार इसके सुर्खियों में आने का बड़ा कारण यहां बाघों की लगातार बढ़ती संख्या है. अलवर शहर से सटे सरिस्का के बफर जोन में बाघों की संख्या 10 तक पहुंच गई है. वहीं, समूचे सरिस्का में भी बाघों का कुनबा 49 तक पहुंच गया है, जो वाइल्डलाइफ के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है. खास बात यह है कि अलवर बफर जोन पिछले कुछ सालों से बाघों के प्रजनन का मुख्य स्थान बना हुआ है. इसमें बाघिन एसटी-19 की बड़ी भूमिका रही है, जिसने इस बफर जोन को टाइगरों से गुलजार करने में अहम योगदान दिया है. अब तक यह बाघिन 9 शावकों को जन्म दे चुकी है. अलवर बफर जोन के सभी शावक या तो बाघिन एसटी-19 की संतान हैं या फिर उसी के वंशज हैं.

बाघिन एसटी-19 वर्ष 2018 में बाघ एसटी-18 के साथ सरिस्का से चलकर अलवर बफर जोन पहुंची थी. यहां अपनी टेरिटरी बनाई. तभी से यह बाघ और बाघिन यहीं विचरण कर रहे हैं. अलवर बफर जोन में अभी एक बाघ, चार बाघिनें एवं 5 शावक हैं. इसी बाघिन के एक बाघ (एसटी-2303) को पिछले साल टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी में शिफ्ट किया गया था, जहां उसकी टेरिटोरियल फाइट में मौत हो गई थी. सरिस्का का यह बफर जोन अलवर शहर के नजदीक है. यह जंगल वर्ष 2012 में अलवर वन मंडल से अलग करके टाइगर रिजर्व सरिस्का में जोड़ा गया था. तभी से यह जंगल बाघों को खूब भा रहा है. अब बाघों की नर्सरी के रूप में विकसित हो रहा है. इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों से यह बफर जोन बाघों की ब्रीडिंग प्वाइंट बन चुका है.

अलवर में जगी इको टूरिज्म की उम्मीद: वन्यजीव प्रेमी लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि अलवर बफर जोन अलवर शहर से सटा जंगल है. यहां बाघों का कुनबा 10 तक पहुंचने के कारण अलवर बफर जोन पर्यटकों का पसंदीदा केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है. सरिस्का प्रशासन की ओर से यहां पर्यटकों के लिए सफारी की सुविधा उपलब्ध है. खास बात यह है कि मानसून के दौरान सरिस्का में एक रूट को छोड़कर अन्य सभी रूटों पर सफारी बंद रहती है, जबकि अलवर बफर जोन में मानसून के दौरान भी पर्यटकों को सफारी की सुविधा उपलब्ध रहती है. इससे बाघ देखने की चाह रखने वाले पर्यटकों को मायूस नहीं होना पड़ता. यही कारण है कि सरिस्का के अलवर बफर जोन में पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि जैसे-जैसे यहां टाइगर साइटिंग की संभावना बढ़ेगी, वैसे-वैसे इको टूरिज्म को नया आयाम मिलेगा.