सरिस्का का अलवर बफर जोन अब टाइगर ब्रीडिंग का प्रमुख केंद्र, बाघों का कुनबा हुआ 10
सरिस्का के अलवर बफर जोन में बाघिन एसटी-19 की वजह से बाघों की संख्या बढ़कर 10 हुई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है.
Published : September 18, 2025 at 1:46 PM IST
अलवर: राजस्थान का प्रमुख और एनसीआर का इकलौता टाइगर रिजर्व 'सरिस्का' एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार इसके सुर्खियों में आने का बड़ा कारण यहां बाघों की लगातार बढ़ती संख्या है. अलवर शहर से सटे सरिस्का के बफर जोन में बाघों की संख्या 10 तक पहुंच गई है. वहीं, समूचे सरिस्का में भी बाघों का कुनबा 49 तक पहुंच गया है, जो वाइल्डलाइफ के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है. खास बात यह है कि अलवर बफर जोन पिछले कुछ सालों से बाघों के प्रजनन का मुख्य स्थान बना हुआ है. इसमें बाघिन एसटी-19 की बड़ी भूमिका रही है, जिसने इस बफर जोन को टाइगरों से गुलजार करने में अहम योगदान दिया है. अब तक यह बाघिन 9 शावकों को जन्म दे चुकी है. अलवर बफर जोन के सभी शावक या तो बाघिन एसटी-19 की संतान हैं या फिर उसी के वंशज हैं.
बाघिन एसटी-19 वर्ष 2018 में बाघ एसटी-18 के साथ सरिस्का से चलकर अलवर बफर जोन पहुंची थी. यहां अपनी टेरिटरी बनाई. तभी से यह बाघ और बाघिन यहीं विचरण कर रहे हैं. अलवर बफर जोन में अभी एक बाघ, चार बाघिनें एवं 5 शावक हैं. इसी बाघिन के एक बाघ (एसटी-2303) को पिछले साल टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी में शिफ्ट किया गया था, जहां उसकी टेरिटोरियल फाइट में मौत हो गई थी. सरिस्का का यह बफर जोन अलवर शहर के नजदीक है. यह जंगल वर्ष 2012 में अलवर वन मंडल से अलग करके टाइगर रिजर्व सरिस्का में जोड़ा गया था. तभी से यह जंगल बाघों को खूब भा रहा है. अब बाघों की नर्सरी के रूप में विकसित हो रहा है. इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों से यह बफर जोन बाघों की ब्रीडिंग प्वाइंट बन चुका है.
पढ़ें: सरिस्का से आई खुशखबरी, बफर जोन में बाघिन 2302 के साथ दिखा एक शावक, कुनबा बढ़कर हुआ 49
अलवर में जगी इको टूरिज्म की उम्मीद: वन्यजीव प्रेमी लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि अलवर बफर जोन अलवर शहर से सटा जंगल है. यहां बाघों का कुनबा 10 तक पहुंचने के कारण अलवर बफर जोन पर्यटकों का पसंदीदा केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है. सरिस्का प्रशासन की ओर से यहां पर्यटकों के लिए सफारी की सुविधा उपलब्ध है. खास बात यह है कि मानसून के दौरान सरिस्का में एक रूट को छोड़कर अन्य सभी रूटों पर सफारी बंद रहती है, जबकि अलवर बफर जोन में मानसून के दौरान भी पर्यटकों को सफारी की सुविधा उपलब्ध रहती है. इससे बाघ देखने की चाह रखने वाले पर्यटकों को मायूस नहीं होना पड़ता. यही कारण है कि सरिस्का के अलवर बफर जोन में पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि जैसे-जैसे यहां टाइगर साइटिंग की संभावना बढ़ेगी, वैसे-वैसे इको टूरिज्म को नया आयाम मिलेगा.
बफर जोन में है मंदिर: सरिस्का के अलवर बफर जोन में अभी बाघ एसटी-18, बाघिनें एसटी-19, एसटी-2302, एसटी-2403 और एसटी-2404 हैं. साथ ही यहां 5 शावक भी हैं, यानी बफर जोन में वर्तमान में बाघों का कुनबा 10 है. इनमें बाघिन एसटी-2302 की लोगों को कई बार साइटिंग भी हुई है. अलवर बफर जोन में बाला किला रोड पिछले तीन महीनों से बारिश के कारण क्षतिग्रस्त होने से बंद है. इस रोड पर लोगों की आवाजाही बंद होने से बाघिन एसटी-2302 का विचरण बाला किला रोड के पास और करणीमाता मंदिर के आसपास बढ़ गया है. चिंता का विषय यह है कि नवरात्र के दौरान करणीमाता मंदिर पर लाखों का मेला लगता है. दिन में और शाम 6 बजे तक बड़ी संख्या में लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए पैदल व दो-पहिया वाहनों से पहुंचते हैं. इसी क्षेत्र में बाघिन के विचरण से हादसे की आशंका बढ़ गई है.
यह भी पढ़ें: पहली बार एमपी-उत्तराखंड से प्रदेश के टाइगर रिजर्व में आएंगे टाइगर, NTCA से मिली मंजूरी
अलवर बफर जोन का क्षेत्रफल बढ़ना जरूरी: वन्यजीव प्रेमी लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि सरिस्का के अलवर बफर जोन में अभी 1 बाघ, 4 बाघिनें एवं 5 शावक हैं और इसका क्षेत्रफल करीब 322 वर्ग किलोमीटर है. बाघों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह क्षेत्रफल पर्याप्त माना जा सकता है, लेकिन आगामी समय में यहां बाघों की संख्या बढ़ने पर क्षेत्रफल का विस्तार जरूरी होगा. इसका कारण यह है कि एक नर बाघ को अपने इलाके के लिए 50 से 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जरूरत होती है और एक बाघिन को विचरण के लिए 25 से 30 वर्ग किलोमीटर जंगल चाहिए. ऐसे में जब यहां के 5 शावक वयस्क होंगे, तो प्रत्येक बाघ को विचरण और अपना इलाका बनाने के लिए औसतन 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की आवश्यकता होगी. वहीं, आगामी वर्षों में यहां शावकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है. ऐसे में बाघों के विचरण के लिए अलवर बफर जोन का क्षेत्रफल कम पड़ सकता है और उनके बफर जोन से बाहर निकलने की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए सरकार को अलवर बफर जोन के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी पर विचार करने की जरूरत है.