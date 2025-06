ETV Bharat / state

सरिस्का टाइगर रिजर्व: जंगल में बिखरे प्लास्टिक को रिसाइकिल करेगी दो मशीनें, सदर गेट और टहला गेट पर लगाई - SARISKA TIGER RESERVE IN ALWAR

सरिस्का में एकत्र प्लास्टिक की बोतलें ( ETV Bharat Alwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 8, 2025 at 8:14 AM IST | Updated : June 8, 2025 at 9:14 AM IST 5 Min Read

अलवर: देश-दुनिया में बाघों की बढ़ती संख्या के चलते ख्याति पा चुका टाइगर रिजर्व सरिस्का अब शुद्ध पर्यावरण के लिए भी दुनियाभर में जाना जाएगा. इसके लिए सरिस्का में आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं. इनसे जंगल से प्लास्टिक की अनोपयोगी बोतलों को एकत्र कर चूरा बनाया जाएगा, जिसे रिसाइक्लिंग के लिए बाहर भेजेंगे. सरिस्का में इस मुहिम की शुरुआत हाल ही बाघ मित्रों एवं स्कूली बच्चों ने की. इन्होंने कुशालगढ़ से थानागाजी तक जंगल में बिखरा प्लास्टिक एकत्र किया. डीएफओ ने बताया कि प्लास्टिक वेंडिंग मशीन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर लगाई गई है. सरिस्का के डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि सरिस्का के जंगल में बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग से वन्यजीवों के जीवन पर विपरीत असर पड़ने लगा. पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए अहम कदम उठाया गया. सरिस्का टाइगर रिजर्व के सदर गेट और टहला गेट पर विशेष प्रकार की प्लास्टिक बोतलों को काटने वाली मशीनें लगाई गई हैं. इनकी मदद से खाली प्लास्टिक बोतलों का चूरा बनाकर रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा. इस पहल की औपचारिक शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई. यह योजना केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की थीम 'रि-साइकिल, रि-यूज, रि-ड्यूज (आरआरआर)' के अनुरूप बनाई है. सरिस्का से प्लास्टिक हटाने की मुहिम पर बोले... (ETV Bharat Alwar) पढ़ें: सरिस्का में प्लास्टिक उपयोग पर रोक के लिए ले रहे बाघ मित्रों की सहायता, रिसाइकिल के लिए जल्द लगेगी मशीन - SARISKA TIGER RESERVE

योजना का मकसद: डीएफओ ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य है कि प्लास्टिक न केवल फिर से उपयोग योग्य बनाएं बल्कि समुचित निस्तारण भी हो. इससे वन क्षेत्र, शहरों और जल निकासी प्रणालियों में फैलने वाला प्लास्टिक कचरा रोका जा सकेगा. अभी प्लास्टिक की खाली बोतलें पर्यटक या स्थानीय लोग इधर-उधर फेंक देते थे. ये बोतलें नालों, सड़कों, खुले स्थानों और जंगलों में जमा होकर प्रदूषण फैलाती थी. बरसात में यही प्लास्टिक बोतलें नालों में फंसकर जलजमाव का कारण बनती थी. खुले में पड़ी प्लास्टिक बोतलें वन्यजीवों के लिए हानिकारक होती थी. वन्य क्षेत्र में फैलने वाला यह कचरा न केवल पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाता, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी खतरा था. सरिस्का से पौने दो क्विंटल प्लास्टिक हटाया: सरिस्का से करीब दो माह में बाघ मित्रों, जिप्सी चालकों, गाइडस, स्कूली बच्चों एवं वनकर्मियों ने जंगल से रीब पौने दो क्विंटल प्लास्टिक एकत्र कर हटाया. हाल ही में कुशालगढ़ बैरियर से थानागाजी के थैंक्यू बोर्ड एवं पाण्डुपोल मार्ग से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक एकत्र किया. वन विभाग का उड़नदस्ता जंगल में नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रहा है. गाइड्स जंगल में पर्यटकों को प्लास्टिक नहीं फैलाने को जागरूक कर रहे हैं. सरिस्का के प्रवेश द्वार पर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं. टिकट खिड़की पर पर्यटकों को सामान्य शुल्क पर कपड़े एवं जूट के बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं. सरिस्का में कामयाब होगी मशीन: वन्यजीव प्रेमी लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि वे 1995 से सरिस्का से जुड़े हैं. शुरू में सरिस्का में साथियों के साथ मिलकर पॉलिथीन एकत्र करना शुरू किया. आज समय मिलने व अभियान के दौरान इस कार्य को करते हैं. प्लास्टिक को जंगल में आने से रोकने के लिए राज्य सरकार में वन विभाग को पहले से प्रयास करने चाहिए थे, जबकि यह प्रयास सांभर की मौत में पॉलिथीन का कारण की पुष्टि होने के बाद तेज किए गए. सरिस्का के कोर एरिया में लगने वाली रिसाइक्लिंग मशीन निश्चित तौर पर कामयाब होगी. ऐसी मशीन बफर रेंज के प्रतापगढ़ चौकी के पास लगनी चाहिए. हालांकि वहां वनकर्मी व वॉलिंटियर्स आगंतुकों की चेकिंग करते हैं. मशीन शुरू होने के बाद जल्द परिणाम भी मिलेंगे. बाघों के लिए सरिस्का महत्वपूर्ण: बाघों के लिए टाइगर रिजर्व सरिस्का महत्वपूर्ण है. वर्तमान में सरिस्का में बाघों का कुनबा 48 पहुंच गया है. सरिस्का में बड़ी संख्या में अन्य वन्यजीव भी हैं. इस कारण सरिस्का का पर्यावरण शुद्ध करना आवश्यक है. इसके अलावा प्लास्टिक के उपयोग से सरिस्का की वनस्पति को नुकसान पहुंचता है. बारिश के दिनों में जलस्रोतों में पूरा पानी नहीं पहुंच पाता. पहल और उसके फायदे :- प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने को उठाया महत्वपूर्ण कदम

सरिस्का में लगाई दो प्लास्टिक वेंडिंग मशीन

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर टहला व सदर गेट पर लगाई मशीनें

मशीन से प्लास्टिक की बोतल का बनेगा चूरा

रिसाइक्लिंग को भेजेंगे प्लास्टिक बोतल का चूरा

सरिस्का के जंगल से एकत्र किया प्लास्टिक कचरा

बाघ मित्रों, जिप्सी चालकों, गाइडस, स्कूली बच्चों एवं वनकर्मियों ने एकत्र किया

सरिस्का से एकत्र पौने दो टन कचरा

नियम तोड़ने वाले पर्यटकों पर उड़न दस्ते कर रहा कार्रवाई

प्लास्टिक खाने के चलते सांभर की हुई थी मौत

सरिस्का में मौजूद 48 बाघ

बाघों की सघन मॉनिटरिंग में जुटा वन विभाग

