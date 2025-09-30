ETV Bharat / state

खुशखबरी: पर्यटकों का तीन माह का इंतजार खत्म, दो अक्टूबर से खुलेंगे सरिस्का के द्वार

बाघिन एसटी 9 व बाघ एसटी 21 पर्यटकों को लुभाने में आगे: सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का प्रशासन ने पर्यटकों के स्वागत की तैयारियां कर ली है. सरिस्का आने वाले पर्यटकों के लिए बाघिन एसटी 9 और सरिस्का का युवराज बाघ एसटी 21 की साइटिंग खूब हुई. इस बार सफारी के दौरान पर्यटकों को इन दोनों के अलावा भी अन्य बाघों की आसान साइटिंग की संभावना है. वन विभाग का मानना है कि इस बार सरिस्का में बाघों की संख्या आल टाइम हाई यानी अब तक सबसे ज्यादा 50 पहुंच गई है. बाघों की संख्या बढ़ने से पर्यटकों को बाघों व उनके शावकों की साइटिंग ज्यादा होने की उम्मीद है. पर्यटन सीजन के शुरुआती दिनों में सफारी के लिए आनलाइन बुकिंग जारी है. लोगों में सरिस्का में सफारी को लेकर उत्साह है.

अलवर: जिले का प्रसिद्ध सरिस्का टाइगर रिजर्व तीन माह बाद पर्यटकों के लिए फिर खुलेगा. 2 अक्टूबर से सरिस्का रिजर्व के सभी रूट पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे. पर्यटन सीजन एक अक्टूबर से शुरू होता है, लेकिन बुधवार होने के कारण इस बार एक के बजाय दो अक्टूबर को सरिस्का पार्क के रूटों पर सफारी की अनुमति दी गई है. राज्य सरकार बुधवार को टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को अनु​मति नहीं देती. त्योहारी सीजन और शरद ऋतु के साथ ही शुरू होने वाला पर्यटन सीजन खास है. बाघों की संख्या में हुई बढ़ोतरी इसे और आकर्षक बना रही है. त्योहारी सीजन में यहां पर्यटक देवी-देवताओं के दर्शन के साथ ही सफारी में बाघों से भी रूबरू होंगे.

रिकॉर्ड स्तर की उम्मीद: कटियार ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में सरिस्का में बाघों की संख्या लगातार बढ़ी है. अभी यहां 11 बाघ, 18 बाघिन और 21 शावक समेत कुल 50 बाघ हैं. बढ़ती बाघ संख्या के चलते इस सीजन में पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है.

200 किमी का रूट: सरिस्का में अभी कोर एरिया में 3 सफारी रूट और अलवर बफर एरिया में 2 रूट पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं. इन रूट्स की कुल लंबाई 200 किमी है. इन सफारी रूटों के मध्य करणी माता, पांडुपोल, भर्तृहरि और सिलिसेढ़ क्षेत्र के रूट पर अक्सर बाघ और बाघिनों की हलचल देखी जाती है. पर्यटक सरिस्का के कोर क्षेत्र में बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय और जंगली सूअर आदि वन्यजीवों का आसानी से दीदार कर सकेंगे. अलवर बफर जोन में पर्यटक इको-टूरिज्म का अनुभव लेते हुए ग्रामीण जीवन, प्राकृतिक नजारों और जैव विविधता के साथ ही बाघ, पैंथर समेत अन्य वन्यजीवों का आनंद उठा सकेंगे.

अलवर के समीप देख पाएंगे बाघ: सीसीएफ कटियार ने बताया कि पर्यटक अब सरिस्का के कोर एरिया में बाघों का दीदार करने के अलावा अलवर के समीप स्थित बफर जोन में भी सफारी के दौरान बाघ देख सकेंगे. कारण है कि अब अलवर बफर जोन में बाघों की संख्या 11 पहुंच गई. इसमें बाघिन एवं शावक शामिल हैं. बाघों की संख्या बढ़ने से अब बफर जोन में पर्यटकों को बाघों की आसान साइटिंग की उम्मीद है. यहां पर्यटकों को पूर्व में बाघ दिखते रहे हैं. सरिस्का में बाघों की संख्या 50 पहुंचने से पर्यटकों को इनका दीदार आसानी से हो सकेगा.

बाघों की बढ़ती संख्या लुभा रही: ​कटियार ने बताया कि वर्ष 2005 में सरिस्का के बाघ विहिन घोषित होने के बाद सरिस्का प्रशासन ने टाइगर संरक्षण के बेहतर उपाय किए. वर्ष 2008 में सरिस्का में बाघों के पुनर्वास के बाद यहां टाइगर की संख्या लगातार बढ़ती गई. इस कारण उनके दीदार करने की चाहत रखने वाले पर्यटकों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती गई.