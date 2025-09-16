ETV Bharat / state

सरिस्का से आई खुशखबरी, बफर जोन में बाघिन 2302 के साथ दिखा एक शावक, कुनबा बढ़कर हुआ 49

बाघिन 2302 के साथ दिखा शावक ( फोटो ईटीवी भारत अलवर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 16, 2025 at 1:20 PM IST 2 Min Read

अलवर: टाइगर रिजर्व सरिस्का में मंगलवार का दिन खुशखबरी लेकर आया. बफर जोन में बाघिन 2302 के साथ एक शावक कैमरे में नजर आया. सरिस्का के बफर जोन में अब टाइगर की संख्या बढ़कर 10 तक पहुंच गई है, वहीं टाइगर रिजर्व सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर 49 हो चुका है. इनमें 11 नर बाघ, 18 बाघिन एवं 20 शावक हैं. सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि टाइगर रिजर्व सरिस्का में बाघों का बढ़ने का सिलसिला जारी है. मंगलवार को सुबह कैमरे में बाघिन 2302 के साथ एक नन्हा शावक दिखाई दिया है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस बाघिन एवं शावक का विचरण क्षेत्र अलवर बफर रेंज में स्थित करणीमाता मंदिर के आसपास है. एक नया शावक दिखाई देने के साथ ही सरिस्का के अलवर बफर रेंज में बाघों की संख्या 10 तक पहुंच गई है. अलवर बफर रेंज में टाइगर की संख्या 10 पहली बार पहुंची है. वहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 49 हो गई है, सरिस्का में भी पहली बार बाघों की संख्या 49 तक पहुंची है. इसे भी पढ़ें: पहली बार एमपी-उत्तराखंड से प्रदेश के टाइगर रिजर्व में आएंगे टाइगर, NTCA से मिली मंजूरी