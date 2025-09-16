ETV Bharat / state

सरिस्का से आई खुशखबरी, बफर जोन में बाघिन 2302 के साथ दिखा एक शावक, कुनबा बढ़कर हुआ 49

अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है. यहां बाधिन 2302 एक शावक के साथ दिखाई दी है.

बाघिन 2302 के साथ दिखा शावक
बाघिन 2302 के साथ दिखा शावक (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
Published : September 16, 2025 at 1:20 PM IST

अलवर: टाइगर रिजर्व सरिस्का में मंगलवार का दिन खुशखबरी लेकर आया. बफर जोन में बाघिन 2302 के साथ एक शावक कैमरे में नजर आया. सरिस्का के बफर जोन में अब टाइगर की संख्या बढ़कर 10 तक पहुंच गई है, वहीं टाइगर रिजर्व सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर 49 हो चुका है. इनमें 11 नर बाघ, 18 बाघिन एवं 20 शावक हैं.

सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि टाइगर रिजर्व सरिस्का में बाघों का बढ़ने का सिलसिला जारी है. मंगलवार को सुबह कैमरे में बाघिन 2302 के साथ एक नन्हा शावक दिखाई दिया है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस बाघिन एवं शावक का विचरण क्षेत्र अलवर बफर रेंज में स्थित करणीमाता मंदिर के आसपास है. एक नया शावक दिखाई देने के साथ ही सरिस्का के अलवर बफर रेंज में बाघों की संख्या 10 तक पहुंच गई है. अलवर बफर रेंज में टाइगर की संख्या 10 पहली बार पहुंची है. वहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 49 हो गई है, सरिस्का में भी पहली बार बाघों की संख्या 49 तक पहुंची है.

इसे भी पढ़ें: पहली बार एमपी-उत्तराखंड से प्रदेश के टाइगर रिजर्व में आएंगे टाइगर, NTCA से मिली मंजूरी

शावक के विचरण क्षेत्र में बढ़ाई गश्त : सीसीएफ कटियार ने बताया कि कैमरा ट्रैप में बाघिन के साथ नया शावक दिखाई देने पर उनके विचरण क्षेत्र अलवर बफर रेंज के करणी माता मंदिर के आसपास के क्षेत्र में वनकर्मियों की निगरानी बढ़ा दी गई है. वनकर्मियों को बाघिन एवं शावकों को सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने आमजन से बाघिन व शावक के विचरण क्षेत्र में आवाजाही, भीड़भाड़ व शोर नहीं करने की अपील की है.

वन मंत्री ने शावक दिखने पर जताई खुशी : प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का के अलवर बफर रेंज में बाघिन 2302 के साथ एक शावक दिखाई देने पर खुशी जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट में संभावना जताई कि बाघिन द्वारा और भी शावक को जन्म दिए जाने की संभावना है, हालांकि अभी बाघिन के साथ एक ही शावक दिखाई दिया है. उन्होंने कहा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व निरंतर बाघों से फल फूल रहा है और यहां बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है यह अलवर वासियों के लिए खुशी की बात है.

सरिस्का टाइगर रिजर्वबाघिन 2302CUB SPOTTED WITH TIGRESSSARISKA TIGER RESERVE

