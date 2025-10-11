ETV Bharat / state

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जमीनी हक और जाति प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं से वंचित, कागजी कार्यवाही में उलझा पूरा गांव

वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया चल रही है लेकिन इस धीमी चाल से गांव के लोग परेशान हैं.

Revenue village conversion
राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जमीनी हक और जाति प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं से वंचित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 11, 2025 at 1:10 PM IST

7 Min Read
सरगुजा: नेताओं के वादे और सरकारी प्रक्रिया के बीच राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र मूल भूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं. सरगुजा की पंडो जनजाति को देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने गोद लिया था. अंग्रेजी हुकूमत के समय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सरगुजा में पनाह ली थी. उन्होंने यहां की पंडो बस्ती में शिक्षक के रूप में अपना समय बिताया था. इस दौरान पंडो लोगों से उनको गहरा लगाव हो गया. देश आजाद हुआ और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने, जिसके बाद वो दोबारा सरगुजा आए, बीते दिनों को याद किया, राष्ट्रपति ने जगलों में बसे इन लोगो से वादा किया कि पंडो अब उनके संरक्षण में रहेंगे, लेकिन आज इतने वर्षों बाद जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी पंडो बाहुल्य बस्ती जमीन का हक, जाति प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं से महरूम है.

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हो रहे परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोई सुध नहीं ले रहा: हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बड़नी झरिया ग्राम पंचायत की, जिस गांव की जमीन बेच नहीं सकते, क्योंकि रजिस्ट्री पर ही प्रतिबंध लगा हुआ है. गाँव में करीब 2 हजार से अधिक की आबादी है और उसमें भी लगभग 600 की संख्या पंडो की है. ये कोई दूरस्थ गांव नहीं है बल्कि संभाग मुख्यालय अंबिकापुर शहर की सीमा खत्म होते ही इस गांव की सीमा शुरू हो जाती है. अंबिकापुर से बनारस जाने वाले स्टेट हाइवे पर ये गांव बसा है. हर जन प्रतिनिधि को इनकी पीड़ा की जानकारी है, लेकिन सुध कोई नहीं लेता. आलम ये है कि जमीन के कागजात के आभाव में इनके बच्चों को स्कूली दस्तावेज, स्कॉलरशिप और नौकरी में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

Revenue village conversion
वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया चल रही है लेकिन इस धीमी चाल से गांव के लोग परेशान हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कागजी कार्यवाही में उलझा हक: विभागीय उलझन की बात करें तो इस गांव की जमीन वन ग्राम होने के कारण पूरे गांव का सिर्फ एक ही खसरा नंबर है. एक खसरा नंबर होने के कारण सरकारी रिकॉर्ड में नक्शा भी एक ही है. इस स्थिति में इस गांव के अलग अलग भू खंडों का नक्शा काट पाना संभव नहीं है. अलग-अलग खसरा नंबर भी अलॉट नहीं हो सकता जिसके कारण जमीनों की रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती है. इस वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने की घोषणा 11 साल पहले की गई थी और बीते 9 साल से विभाग इस पर काम कर रहा है, लेकिन सरकारी काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है.

सरगुजा में इस तरह के दो गांव हैं, एक है खैरबार जो बड़ा गांव है और वहां के लोग भी इसी तरह की समस्या से काफी परेशान हैं, खैरबार के लोगों की समस्या जब ईटीवी भारत ने उठाई थी तो सांसद चिंतामणि महराज गांव पहुंचे थे और उन्होंने जल्द ही निराकरण का आश्वाशन दिया था. प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने विषय पर कैबिनेट में चर्चा करने को भी कहा था. बिलकुल वैसी ही समस्या है बड़नी झरिया के लोगों की, बस अंतर इतना है की यहां की ज्यादातर आबादी संरक्षित पंडो समाज की है.

पिता जी लोग बताते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यहां आए थे, उन्होंने जंगल में बसे पंडो लोगों को गोद लिया और इस वन भूमि पर काबिज रहने का अधिकार दिया. 1952 से हम लोग यहां बसे थे. सब कुछ ठीक चल रहा था, उन्होंने खेती करने के सामान के साथ बैल भी दिए थे. तभी से पंडो परिवार यहां बसा. आज करीब 110 घर हैं, लेकिन जब से वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है दिक्कत हो रही है. राजस्व ग्राम बनाने के लिए एक साल पहले अंतिम प्रकाशन भी हो चुका है लेकिन कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है कागज़ के आभाव में जाति प्रमाणपत्र नहीं बनता है- ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच नरेश पंडो

दिक्कत तो बहुत हो रही है, बच्चे लोग कॉलेज पढ़ने लगे हैं, लेकिन उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, कहीं और पढ़ने जाते हैं तो वहां जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, करीब 15 साल से सुन रहे हैं की ये गांव राजस्व ग्राम बनेगा अभी तक तो नहीं हुआ है, पटवारी लोग आते हैं कुछ कुछ करते हैं और कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो बना नहीं है, बन जाता तो ठीक होता- देव शरण राम पंडो

अधिकारियों का क्या कहना है: इस मामले की नोडल अधिकारी स्मिता अग्रवाल ने बताया कि "जो बड़नी झरिया और खैरवार वन ग्राम हैं दोनों ही जगह सर्वे की प्रक्रिया हो चुकी है, आखिरी चरण की कुछ प्रक्रिया बची है, 199 दावा आपत्ति है उनके निराकरण की प्रक्रिया चल रही है. वन ग्राम जो है वो वन भूमि है वहां पर प्रशासन को अधिकार नहीं होता है, व्यक्ति को भी अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता है. इसमें एक एक खसरे नंबर का मिलान करना, निस्तार की जगह ना छूट जाए, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, एक महीने में खैरबार का काम हो जाएगा और बड़नी झरिया का भी जल्द ही हो जायेगा.

वन ग्राम क्या है जानिए: वन भूमि में बसे असर्वेक्षित गांव जो राजस्व ग्राम नहीं हैं, उनको वन ग्राम कहा जाता है. वन ग्राम की उत्पत्ति अंग्रेज शासन काल में हुई. जब रेल के लिए लकड़ियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी, तब वन विभाग की स्थापना कर खासकर आदिवासी और अन्य जाति के लोगों को जंगल में बसाया गया. तभी से बेगारी प्रथा का जन्म हुआ. जंगल में बसाकर उनको ये कहा गया कि जब भी लकड़ी काटने के लिए आपको बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा. इस थीम पर वन ग्रामों की स्थापना हुई, जो राजस्व ग्राम से अलग थे. वन ग्राम में मालिकाना हक वन विभाग के पास होता है.

राजस्व ग्राम जानिए: सभी सामान्य सर्वेक्षित ग्राम, जो राजस्व क्षेत्र के तहत आते हैं, वो राजस्व ग्राम कहलाते हैं. राजस्व ग्राम में जमीन का खसरा, नक्शा होता है, मालिकाना हक भू-स्वामी के पास होता है. राजस्व ग्राम में भूमि से जुड़े सभी अधिकार भू-स्वामी के पास होता है, जबकि वन ग्राम में यह हक वन विभाग के पास होता है.

वन ग्राम को राजस्व ग्राम में बदलने की प्रक्रिया है. वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1) ज के तहत वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदल सकते हैं. छत्तीसगढ़ के 428 वन ग्राम राजस्व ग्रामों में बदले गए, लेकिन वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में 420 वन ग्राम हैं, जिनको राजस्व ग्राम में बदला जाना आवश्यक है.

