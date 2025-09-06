ETV Bharat / state

बाड़ौली में मुर्दा हुआ जिंदा? पुलिस के लाश को हाथ लगाते ही उठ बैठा नशेड़ी सरपंच

सागर के बनखिरिया गांव की घटना. नशे की हालत में घंटों पेट के बल कीचड़ में पड़ा था सरपंच. अचानक उठ खड़ा हुआ.

sagar Sarpanch lying in mud
घंटों तक कीचड़ में पड़ा रहा सरपंच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 4:59 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 5:08 PM IST

सागर: मध्य प्रदेश के सागर में शनिवार को एक अजीबो-गरीब घटना हुई. खुरई देहात थाना पुलिस को ग्रामीणों ने सूचना दी कि बनखिरिया गांव में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश कीचड़ में पड़ी हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और तुरंत घटनास्थल पर पहुंची.

साहब मैं अभी जिंदा हूं

युवक के शरीर में कोई हरकत नहीं होता देख पुलिस ने उस मृत समझ लिया और नगर पालिका के शव वाहन को सूचना दी. शव वाहन भी घटना स्थल के लिए निकल पड़ा. शव को उठाने की तैयारी शुरू हो गई. जब पुलिस ने शव को कीचड़ से निकालने की कोशिश की तो वह उठ खड़ा हो गया और बोला - साहब मैं अभी जिंदा हूं. इस घटना से पुलिस और ग्रामीण हक्के बक्के रह गए.

पुलिस ने नशे में धुत युवक का मुंह साफ कराया (ETV Bharat)

घंटों कीचड़ में पड़ा रहा सरपंच

जिसने भी यह नजारा देख वह हंसते-हंसते लोटपोट हो गया. सबसे हैरत की बात तो यह है कि जिसे लोग मृत मान रहे थे वह पास की ग्राम पंचायत का सरपंच निकला. बताया जा रहा है कि सरपंच करीब छह घंटे से कीचड़ में पेट के बल पड़ा हुआ था.

नशे में धुत्त सरपंच

दरअसल, युवक की पहचान बाड़ौली ग्राम निवासी 34 वर्षीय भरत पिता परमानंद कोरी के रूप में हुई है. वह वर्तमान में बाड़ौली पंचायत का सरपंच है. बाड़ौली ग्राम पंचायत से करीब 3 किलोमीटर दूर बनखिरिया गांव में सरपंच शराब के नशे में गिर गया था. जहां वह करीब 6 घंटे तक पेट के बल कीचड़ में पड़ा रहा.

खुरई देहात थाना के सहायक उप निरीक्षक हुकम सिंह ने बताया "बनखिरिया गांव में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना मिली थी. घटना की जानकारी मिलते ही मैं पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा. जब शव को उठाने की कोशिश की जा रही थी तभी वह अचानक उठ खड़ा हुआ. इसके बाद मौके पर उसका चेहरा साफ कराया गया और उसे सुरक्षित घर छोड़ दिया गया."

Last Updated : September 6, 2025 at 5:08 PM IST

