बाड़ौली में मुर्दा हुआ जिंदा? पुलिस के लाश को हाथ लगाते ही उठ बैठा नशेड़ी सरपंच

ETV Bharat / state

युवक के शरीर में कोई हरकत नहीं होता देख पुलिस ने उस मृत समझ लिया और नगर पालिका के शव वाहन को सूचना दी. शव वाहन भी घटना स्थल के लिए निकल पड़ा. शव को उठाने की तैयारी शुरू हो गई. जब पुलिस ने शव को कीचड़ से निकालने की कोशिश की तो वह उठ खड़ा हो गया और बोला - साहब मैं अभी जिंदा हूं. इस घटना से पुलिस और ग्रामीण हक्के बक्के रह गए.

सागर: मध्य प्रदेश के सागर में शनिवार को एक अजीबो-गरीब घटना हुई. खुरई देहात थाना पुलिस को ग्रामीणों ने सूचना दी कि बनखिरिया गांव में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश कीचड़ में पड़ी हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और तुरंत घटनास्थल पर पहुंची.

पुलिस ने नशे में धुत युवक का मुंह साफ कराया (ETV Bharat)

घंटों कीचड़ में पड़ा रहा सरपंच

जिसने भी यह नजारा देख वह हंसते-हंसते लोटपोट हो गया. सबसे हैरत की बात तो यह है कि जिसे लोग मृत मान रहे थे वह पास की ग्राम पंचायत का सरपंच निकला. बताया जा रहा है कि सरपंच करीब छह घंटे से कीचड़ में पेट के बल पड़ा हुआ था.

नशे में धुत्त सरपंच

दरअसल, युवक की पहचान बाड़ौली ग्राम निवासी 34 वर्षीय भरत पिता परमानंद कोरी के रूप में हुई है. वह वर्तमान में बाड़ौली पंचायत का सरपंच है. बाड़ौली ग्राम पंचायत से करीब 3 किलोमीटर दूर बनखिरिया गांव में सरपंच शराब के नशे में गिर गया था. जहां वह करीब 6 घंटे तक पेट के बल कीचड़ में पड़ा रहा.

खुरई देहात थाना के सहायक उप निरीक्षक हुकम सिंह ने बताया "बनखिरिया गांव में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना मिली थी. घटना की जानकारी मिलते ही मैं पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा. जब शव को उठाने की कोशिश की जा रही थी तभी वह अचानक उठ खड़ा हुआ. इसके बाद मौके पर उसका चेहरा साफ कराया गया और उसे सुरक्षित घर छोड़ दिया गया."