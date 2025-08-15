ETV Bharat / state

खरपतवार से तैयार हुआ खास पाउडर, गेंहू की फसल को फंगस से बचाने के साथ बढ़ाएगा पैदावार - NANOFUNGICIDES

मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में ईजाद किया गया खास नैनो कवकनाशी (Nanofungicides), पेस्ट्रीसाइड पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा

जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ने तैयार किया नैनोफंगसाइड्स.
जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ने तैयार किया नैनोफंगसाइड्स. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025

Updated : August 15, 2025 at 6:17 PM IST

मेरठ: आगामी महीनों में किसान गेंहू की बुबाई करेंगे. किसानों को हर साल गेहूं की फसल में कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है. गेंहू की फसलों में फंगस लग जाते हैं. ऐसे में किसानों को न चाहते हुए भी कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है. क्योंकि कीटनाशक से गेंहू में भी जहरीले तत्वों के पहुंचने की संभावना होती है. मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में लंबे शोध के बाद इसका हल निकाल लिया है.

10 साल रिसर्च के बाद मिली सफलताः जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ने 10 साल रिसर्च के बाद खरपतवार से ऐसा Nanofungicides (कवकनाशी) तैयार किया है. जिससे गेंहू की फसल को न सिर्फ फंगस की समस्या से सुरक्षित रखा जा सकेगा, बल्कि उत्पादन भी बढ़ जाएगा. इसका अन्य पेस्ट्रीसाइड की तरह फसल पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा. इसको लेकर एक एकड़ भूमि पर इस खास नैनोफंगसाइड्स का उपयोग भी करके इसे अलग अलग मानकों पर आंका जा चुका है. शोध में मिली सफलता से हर कोई बेहद उत्साहित है.

मेरठ कृषि विश्वविद्यालय की नई खोज (Video Credit; ETV Bharat)

खरपतवार से तैयार किया जा रहा फंफूदनाशकः नैनोफंगसाइड्स ईजाद करने वाले प्रोफेसर निलेश कपूर ने बताया कि फंगस लगने गेहूं का पूरा बीज भी खराब हो जाता है. फंगस से बचाव का सबसे सस्ता सुलभ तरीका अब खरपतवार से ही विकसित किया है. एक खास नैनो कीटनाशक विकसित किया गया है. जिसके माध्यम से न सिर्फ फसल नुकसान से सुरक्षित रह सकते हैं बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी. इकोफ्रेंडली फफूंद नाशकों का उत्पादन खरपतवार जैसे लैंटाना या पंचफूली, दूधी, गाजर घास से किया जा रहा है. जिनका भविष्य में उपयोग फसलों के रोग नियंत्रण में किया जा सकेगा.

जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में रिसर्च करते वैज्ञानिक.
जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में रिसर्च करते वैज्ञानिक. (ETV Bharat)

पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षितः डॉ. नीलेश कपूर ने बताया कि वर्तमान में वैज्ञानिक तकनीक और नवाचारों की भूमिका दिन प्रतिदिन अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है. ऐसे में परंपरागत कृषि उपाय से परे जाकर अब आवश्यकता है कि ऐसे संसाधनों का विकास किया जाए जो न केवल रोगों पर प्रभावी नियंत्रण करें, बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित हो. इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के उद्देश्य से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित फफूंद नाशकों का विकास कृषि विश्वविद्यालय में हुआ है. वर्तमान में धान और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है. लेकिन हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन से इन फसलों में रोगों की तीव्रता में वृद्धि मृदा की उर्वरकता में गिरावट और परंपरागत फफूंद नाशकों की प्रभावशीलता में कमी आई है.

नैनो रूपांतरित कवक नाशक अधिक कारगरः डॉ. नीलेश ने कहा कि कई कारणों से धान और गेहूं की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. यदि कोई रोग लगता है तो उसका नैनो कीटनाशक के इस्तेमाल से सुरक्षित किया जा सकेगा. लैब टू लैंड भी सफलता मिल गई है. अब इसे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है. पारंपरिक कवक नाशकों की तुलना में नैनो रूपांतरित कवक नाशकों में रोग नियंत्रण की क्षमता कई गुना अधिक पाई गई है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है.

बहुत कम दाम में किसानों को मिलेगाः डॉ. नीलेश कपूर ने बताया कि खरपतवार से बने नैनो फंगीसाइड को पार्टिकल में परिवर्तित करके तैयार किया गया है. इसके पाउडर को पानी में घोलकर स्प्रे किया जाएगा. ये किसी भी पेस्ट्रीसाइड के मुकाबले पूरी तरह से सुरक्षित है. इसके छिड़काव से फसल की ग्रोथ और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. फसलों के वेस्ट मेटेरियल के अलावा जिंक ऑक्साइड को शामिल करके ये सफेद क्रिस्टल फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं. इसे स्प्रे के माध्यम से पौधे पर छिड़काव करके उपयोग में ला सकेंगे. नैनो फंगीसाइड किसानों को मार्केट में काफी कम कीमत पर मिलेगा.

