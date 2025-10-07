सरदार पटेल की 150वीं जयंती को यादगार बनाने की तैयारी, दिल्ली में होगा ये खास काम
सरदार पटेल की 150वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए “सरदार @150” नाम से एक भव्य अभियान की घोषणा की गई है.
नई दिल्ली: राजधानी में युवाओं में राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भरता, नशामुक्त जीवन और स्वच्छ यमुना के संदेश के साथ सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी. 'सरदार @150' शीर्षक से यह अभियान 31 अक्टूबर से शुरू होगा, जो दो माह चलेगा. अभियान में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एकजुट भारत और विकसित भारत' के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा. मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरदार @150 अभियान केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि युवाओं में अखंडता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रनिष्ठा का आह्वान है.
दिल्ली के 11 जिलों में एकता पदयात्रा का आयोजन : शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस वार्ता में कहा कि 31 अक्टूबर को दिल्ली के 11 जिलों में राज्य स्तरीय एकता पदयात्रा निकाली जाएगी, जो पटेल चौक से नेशनल वॉर मेमोरियल तक जाएगी. इसमें 5000 छात्र, शिक्षक, एनएसएस, एनसीसी और माय भारत के स्वयंसेवक शामिल होंगे. एक नवंबर से 25 नवंबर तक 10 जिलों में 15-15 किलोमीटर लंबी पदयात्राएं होंगी, जो मिलकर 150 किलोमीटर लंबी एकता अभियान बनाएंगी. इन पदयात्राओं का नेतृत्व दिल्ली के सांसद, मंत्री, विधायक, पद्म पुरस्कार विजेता, विशिष्ट पेशेवर और अन्य प्रमुख हस्तियां करेंगी.
यमुना नदी से जल संग्रह : शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस आयोजन में दिल्ली के 15 शैक्षिक जिलों से 150 विद्यार्थी यमुना नदी से जल संग्रह करेंगे, जिसे देश की 25 प्रमुख नदियों तक पहुंचाया जाएगा. इनमें जम्मू-कश्मीर की झेलम और हैदराबाद की मूसी नदी भी शामिल है. इन नदियों का जल दिल्ली लाया जाएगा. 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पटेल चौक स्थित सरदार पटेल प्रतिमा पर 'राष्ट्रीय एकता का जल संकल्प' लेते हुए अभिषेक करेंगी. इस अभियान पर आधारित वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जाएगी.
लाल किले पर सांस्कृतिक कार्यक्रम : आशीष सूद ने कहा कि एक नवंबर को दिल्ली का स्थापना 'मेरी दिल्ली, मेरा देश' थीम पर मनाया जाएगा. इस दिन लाल किले पर 'एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत' विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रोजेक्शन मैपिंग शो आयोजित होगा. इसमें राज्यों की संस्कृति, खानपान और आत्मनिर्भरता की झलक दिखलाई जाएगी.
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यात्रा और राष्ट्रीय पदयात्रा: माय भारत संस्था के सहयोग से दिल्ली के 15 जिलों में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिनमें से 150 विद्यार्थी गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा पर जाएंगे. 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डॉ. मनसुख मांडविया युवाओं को संबोधित करेंगे.
