छपरा: बिहार के सारण जिले के गौरा थाना अंतर्गत कोरर गांव में माहौल काफी गमगीन है. मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल, क्योंकि महज 13 साल की उम्र में उनकी बेटी नेहा दुनिया छोड़कर चली गई. हालांकि इस बात का सुकुन भी है कि वह जाकर भी दूसरों की जिंदगी में उजाला भर गई. असल में नेहा की मौत के बाद परिवारवालों ने उसका नेत्रदान कर दिया. ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था लेकिन दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया.

आईजीआईएमएस में इलाज के दौरान मौत: नेहा पिछले कुछ साल से बीमार थी. परिजनों के मुताबिक वह किसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी. उसका इलाज छपरा, पटना और बनारस स्थित बीएचयू में चला लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ. एक साल से उसका इलाज पटना स्थित आईजीआईएमएस में चल रहा था. इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ गई और 3 अगस्त को उसकी मौत हो गई.

नेहा की मौत के बाद परिजनों ने किया उसका नेत्रदान (ETV Bharat)

नेहा को क्या हुआ था?: इस बारे में नेहा के भाई ने बताया कि उसे पेट की कोई दुर्लभ बीमारी थी. इसी कारण उसका खाना पच नहीं पाता था. इसका इलाज काफी खर्चीली था. इस कारण उसका अंग कमजोर पड़ने लगा और वह पूरी तरह से कमजोर हो गई थी. जितनी क्षमता थी, हमलोगों ने उसका इलाज करवाया लेकिन आईजीआईएमएस में इलाज के दौरान मौत हो गई.

डॉक्टरों के कहने पर किया नेत्रदान: मौत के बाद आईजीआईएमएस के डॉक्टरों ने उनसे नेत्रदान की अपील की. काफी सोच-विचार के बाद परिजनों ने तय किया कि वह नेहा की आंखों को दान कर देंगे ताकि किसी और के जीवन में फिर से रोशनी लौट सके. इसी नेक इरादे के साथ उन्होंने नेत्रदान कर दिया.

"आईजीआईएमएस के डॉक्टरों ने कहा की बच्ची की तो मौत हो चुकी है लेकिन अगर नेत्रदान कर दिया जाए तो किसी के अंधेरे जिंदगी में यह बच्ची उजाला बन सकती है. उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से हमने नेहा का नेत्रदान कर दिया. उसकी आंख के कॉर्निया को आईजीआईएमएस में सुरक्षित रख लिया गया है."- धनंजय कुमार, नेहा के चचेरे भाई

'अपनी बेटी पर गर्व है हमें': नेहा की मौत के बाद से मां रो-रोकर बुरा हाल है. वह बार-बार सिर्फ इतना ही कह पाती है कि नेहा के बगैर वो कैसे जिएगी. वहीं पिता कहते हैं कि बेटी के जाने का दुख तो बहुत है लेकिन इस बात की तसल्ली है कि वो मरकर भी दूसरों के जीवन में उजाला भर गई. हमें अपनी बेटी पर गर्व है.

नेहा के पिता और माता (ETV Bharat)

"बहुत गर्व है अपनी बेटी पर. वो भले ही खुद चली गई लेकिन उसकी आंखों से कई लोगों की जिंदगी में रोशनी आ जाएगी. बहुत कोशिश किए थे उसको बचाने के लिए लेकिन नहीं बचा पाए. मेरी बहुत होशियार थी, पढ़ने में भी तेज थी. सब खत्म हो गया."- राधेश्याम साह, नेहा के पिता

छठी कक्षा में पढ़ती थी नेहा: नेत्रदान करने वाली नेहा सिर्फ 13 साल की थी. वह कोरर गांव स्थित सरकारी विद्यालय में छठी कक्षा की छात्रा थी. नेहा पांच भाई-बहनों में सबसे छोटी थी. उसके पिता पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित एक प्राइवेट कंपनी में में काम करते हैं, जबकि मां गृहिणी हैं.

नेहा का घर (ETV Bharat)

नेत्रदान है महादान: नेत्रदान को महादान माना जाता है. इसके तहत किसी व्यक्ति की मौत के 6 घंटे के अंदर आंखों की कॉर्निया निकाल ली जाती है. दान की गई आंखों से नेत्रहीन लोगों को दृष्टि मिल सकती है. जानकार कहते हैं कि यह प्रक्रिया सरल है और इससे चेहरे पर कोई निशान नहीं रहती.

