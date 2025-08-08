Essay Contest 2025

सारण में फिर एनकाउंटर, 1 लाख के इनामी समेत 2 बदमाशों को मारी गोली - SARAN ENCOUNTER

सारण मुठभेड़ के दौरान दो कुख्यात अपराधियों को गोली लगी है. जिसमें से एक कुख्यात पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था-

सारण में एनकाउंटर (Etv Bharat)
Published : August 8, 2025 at 7:21 PM IST

सारण : बिहार के सारण जिले में एक बार फिर अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की बड़ी घटना सामने आई है. इस कार्रवाई में दो अपराधी पुलिस की गोली से घायल हो गए, जबकि तीन अन्य को गिरफ्तार किया गया है.

मुठभेड़ में दो अपराधी घायल : छपरा के एकमा थाना क्षेत्र के तिलकार गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी मुन्ना मियां और रणजीत सिंह अपने तीन साथियों के साथ लूट की योजना बना रहे हैं.

ETV Bharat
घायल बदमाशों का इलाज कराती पुलिस (ETV Bharat)

अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग : मिली जानकारी पर जब पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और जैसे ही मौके पर पहुंची, अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में मुन्ना मियां और रणजीत सिंह घायल हो गए, जबकि तीन अन्य को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया.

कुख्यात मुन्ना मियां पर था ₹1 लाख का इनाम : घायल अपराधियों को एकमा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की हैं. सारण एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि मुन्ना मियां पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था और उस पर डेढ़ दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं. रणजीत सिंह पर भी तीन आपराधिक मामले चल रहे हैं.

विशेष अभियान के तहत कार्रवाई : एसएसपी डॉ. आशीष के नेतृत्व में जिले में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से लगातार कार्रवाई हो रही है. इससे पहले 5 अगस्त को भी तरैया थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुख्यात रणधीर राय उर्फ भुवर को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया था.

''कुख्यात मुन्ना मियां पर ₹100000 का इनाम था. सारण में यह अपराधियों और पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की यह दूसरी बड़ी घटना है. मुन्ना मियां पर डेढ़ दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं. रणजीत सिंह पर भी तीन आपराधिक मामले चल रहे हैं.''- डॉ आशीष, एसएसपी, सारण

