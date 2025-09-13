ETV Bharat / state

प्रयागराज के अलोप शंकरी मंदिर पहुंची सारा अली खान; 15 मिनट तक किया दर्शन-पूजन, श्रद्धालुओं में दिखा क्रेज

प्रयागराज: बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों प्रयागराज में हैं. वे अपनी आने वाली फिल्म 'पति-पत्नी और वो-2' की शूटिंग कर रही हैं. इसी बीच वह प्रयागराज के प्रसिद्ध अलोप शंकरी मंदिर पहुंची. वहां दर्शन-पूजन किया और फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की. इस दौरान उनके साथ टी-सीरीज के भूषण कुमार और बीआर चोपड़ा फिल्म्स के निर्माता कपिल चोपड़ा भी मौजूद रहे.

जानकारी के मुताबिक, पिछले 1 महीने से प्रयागराज के अलग-अलग लोकेशंस पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी. अब फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. महीने भर की शूटिंग पूरी होने के बाद अभिनेत्री सारा अली खान अलोप शंकरी मंदिर पहुंची और वहां पर दर्शन-पूजन किया. आलोप शंकरी मंदिर के साथ ही सारा ने और मंदिरों में भी मत्था टेका. वह मनकामेश्वर मंदिर भी पहुंची और फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना किया.

बॉलीवुड अभिनेत्री के मंदिर पहुंचने पर वहां मौजूद श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला. हर कोई सारा अली खान के साथ मिलना चाहता था. सेल्फी, फोटो, वीडियो बनाना चाहता था. हालांकि सारा के निजी सुरक्षा गार्ड ने ज्यादा लोगों को पास नहीं पहुंचने दिया.

सुरक्षा घेरे में उन्हें मंदिर के गर्भगृह में पहुंचाया गया. मंदिर पहुंचने पर सारा ने माला-फूल चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती नजर आईं. अभिनेत्री अपने क्रू मेंबर्स के साथ करीब 15 मिनट तक मंदिर में रहीं. इसके बाद सभी लोग वहां से रवाना हो गए.