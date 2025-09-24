ETV Bharat / state

निर्वाचन आयोग के आदेश पर भड़के संयम लोढ़ा, बताया संविधान और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ( ETV Bharat File Photo )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 24, 2025 at 8:12 PM IST 2 Min Read