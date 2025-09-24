निर्वाचन आयोग के आदेश पर भड़के संयम लोढ़ा, बताया संविधान और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना
संयम लोढ़ा ने नगर पालिका चुनाव से जुड़ी निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण स्थगन पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट और संविधान विरोधी करार दिया.
Published : September 24, 2025 at 8:12 PM IST
सिरोही: पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान में नगर पालिका चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम स्थगित करने के निर्णय पर कड़ा विरोध जताया. उन्होंने इसे न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बल्कि संविधान की भावना के भी खिलाफ बताया.
सयंम लोढ़ा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि 19 सितंबर को जारी आदेश संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और यह नगर पालिका कानून के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि आयोग जिस एकल पीठ और खंडपीठ के फैसले का हवाला दे रहा है, वह अलग प्रकरण है और उसे आधार बनाकर निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण रोकना पूरी तरह गलत है.
राजस्थान निर्वाचन आयोग का नगर पालिका चुनाव को लेकर निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के कार्यक्रम को स्थगित करने का 19 सितंबर का आदेश संवैधानिक प्रावधान के विपरीत हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना है। नगर पालिका कानून का उल्लंघन हैं। अतः मेहरबानी करके निर्वाचक नामावली के… pic.twitter.com/Nd9Csc8oAt— Sanyam Lodha (@SanyamLodha66) September 24, 2025
सुप्रीम कोर्ट और संविधान का हवाला: पूर्व विधायक ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में सुरेश महाजन बनाम मध्यप्रदेश सरकार मामले में स्पष्ट आदेश दिया था. ऐसे में आयोग का कदम उस आदेश के विपरीत है. लोढ़ा ने बताया कि उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव नलिनी कटौतिया से भी फोन पर बात कर इस निर्णय को असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है.
कानून मंत्री पर साधा निशाना: संयम लोढ़ा ने राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल पर भी सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि स्वयं वरिष्ठ अधिवक्ता रहे मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि राजस्थान में आखिर क्यों संविधान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नगर पालिका कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. लोढ़ा ने उम्मीद जताई कि आयोग जल्द ही संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कदम उठाते हुए चुनाव करवाने की दिशा में बढ़ेगा.