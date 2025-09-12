वाराणसी के संतोष अजन्मी बेटियों को दिला रहे मोक्ष, 10 साल में 1 लाख से अधिक बच्चियों के नाम पर किया पिंडदान
वाराणसी के संतोष ओझा गर्भ में मारी गई बेटियों को मोक्ष दिलाने के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं. पढ़िए इस अनोखे पिता की कहानी...
वाराणसी : पितृपक्ष पर काशी में लोग अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए दूर-दूर से आते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि यहां अजन्मी बेटियों के लिए भी श्राद्ध तर्पण किया जाता है. जन्म से पहले गर्भ में ही दम तोड़ देने वाला भ्रूण भी एक जीव माना जाता है और उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता.
ऐसे में काशी के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष ओझा अजन्मी बेटियों के पिता बनकर उनका तर्पण करते हैं, जिससे प्रेत योनि से उन्हें मोक्ष मिल सके. संतोष ओझा ने आगमन नाम से सामाजिक संस्था भी बनाई है.
भ्रूण की पहचान होते ही गर्भ में मार दिया जाता है : 50 साल के संतोष ओझा लगातार 10 साल से अजन्मी बेटियों के नाम से पिंडदान कर रहे हैं. अबतक एक लाख से अधिक अजन्मी बेटियों का श्राद्ध कर्म तर्पण कर चुके हैं. संतोष कहते हैं, बेटी होना एक वरदान है, लेकिन बेटी होने या सामाजिक बुराइयों की वजह से कोख में भ्रूण का आना कई लोगों को परेशान कर देता है. भ्रूण की पहचान होते ही गर्भ में बेटियों को मार दिया जाता है.
संतोष कहते हैं यह एक बड़ा अपराध ही नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत गलत कार्य है. मेरे पास कई ऐसी कहानी है जिनको सुनने के बाद कहीं ना कहीं से समाज की गंदी सोच सामने आ जाएगी. हाल ही में एक संपन्न परिवार के साथ कन्या भ्रूण हत्या को लेकर काफी लड़ाई लड़ी. केस जीत गया और कन्या ने जन्म लिया, लेकिन आज भी समाज में किस तरह से बेटे और बेटी में फर्क समझा जाता है, उसकी मिसाल के तौर पर एक नहीं कई कहानियां हैं.
देश में बेटियों को मारने का चलन : संतोष कहते हैं, आज आंकड़ों में अगर हम बात करेंगे, तो कन्या भ्रूण हत्या जैसा अपराध आपको जीरो दिखाई देगा, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में यह अपराध हो ही नहीं रहा है, यदि मिल भी जाएगा तो दो-तीन. वह भी मेडिकल रीजन बता कर, कारण बहुत से होते हैं. माना जा सकता है कि 100 में 5 केस ऐसे होते हैं जो मेडिकल परिस्थितियों के कारण होते हैं.
सच तो यह है आज भी 95% केस सिर्फ यूपी नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों में आज भी अजन्मी बेटियों को कोख में ही करने का चलन है. यही वजह है कि मैं आंकड़ों में नहीं पड़ता बस अपने संकल्प के साथ उन सभी अतृप्त आत्माओं की शांति के लिए एक प्रयास करता हूं, जिन्होंने जन्म लेने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ दिया.
संतोष कहते हैं, हमने 10 साल पहले इस दिशा में काम शुरू किया, तो दिमाग में बस यही चल रहा था कि हम अपने पितरों को तो पितृपक्ष में जल देते हैं, तर्पण करते हैं, लेकिन वह अजन्मी बेटियां जो कोख में 4 या 5 महीने के अंदर ही मार दी जाती हैं, उन्हें मोक्ष कैसे मिले. हमने इस बारे में धर्म के जानकारों से बातचीत की, तो उन्होंने यह कहा कि निश्चित तौर पर ऐसी आत्माओं की शांति के लिए तर्पण होना अनिवार्य है. इसके बाद हमने इस मुहिम को शुरू किया.
गरुण पुराण में भी है जिक्र : अनुष्ठान को कराने वाले दिनेश शंकर दुबे का कहना है कि यह धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है. गरुड़ पुराण के साथ अन्य जगहों पर लिखा हुआ है कि जीव हत्या किसी भी रूप में अपराध है और धार्मिक दृष्टि से यदि जीव की हत्या हो रही है, तो वह प्रेत योनि में चली जाती है. ऐसे में जो बेटियां समय से पहले जन्म लेने की जगह मार दी जाती हैं या दुनिया में आते ही अंतिम सांस लेती हैं, उनके लिए पितृपक्ष के मातृ नवमी में श्राद्ध की परंपरा कही गई है.
मातृ नवमी के दौरान उन असंख्य आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान तर्पण और श्रद्धा होता है, जो जानी अंजानी मृत्यु को प्राप्त होती हैं. ऐसे में एक साथ उन सभी अजन्मी बेटियों का संकल्प लेते हुए इस अनुष्ठान को किया जाना धार्मिक रूप से सही है. दिनेश शंकर का कहना है कि यह अनुष्ठान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और समाज को एक आइना दिखाने का रास्ता भी. ताकि लोग समझे कि सिर्फ गर्भ में बेटी या अन्य भ्रूण को मार देने से ही उसकी तृप्ति नहीं है, बल्कि उसके नाम से बाकायदा श्राद्ध होगा, तर्पण भी होना चाहिए.
