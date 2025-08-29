ETV Bharat / state

संतान सप्तमी पर पूजा के लिए चांदी के कंगन खरीदने के पीछे वैदिक संस्कार के साथ बिग हिडन एजेंडा - SANTAN SAPTAMI VRAT 2025

संतान सप्तमी पर संतान की सुख समृद्धि के लिए महिलाएं चांदी के कड़े खरीदकर पूजा करती हैं. अब चांदी पर महंगाई से मुसीबत.

Santan Saptami vrat 2025
महंगाई के कारण आधे तोला का ही कंगन बनवाया (ETV BHARAT)
Published : August 29, 2025 at 6:55 PM IST

रायसेन : इस साल की संतान सप्तमी का व्रत 30 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा. इससे एक दिन पहले महिलाएं बड़ी संख्या में ज्वैलरी की दुकानों पर पहुंची लेकिन चांदी के भाव देखकर होश उड़ गए. चांदी के वर्तमान रेट1.20 लाख प्रति किलोग्राम है. महिलाएं ज्वैलर्स से यही पूछताछ करती रही कि कम से कम कितने में चांदी का कड़ा बन जाएगा, जिससे विधिवत पूजा कर सकें.

लेकिन चांदी के रेट सुनकर महिलाएं बगैर खरीददारी के वापस आ गई तो कुछ ने कम वजन के कड़े खरीदे. दरअसल, सप्तान सप्तमी पर पूजा के लिए चांदी के कंगन खरीदने की परंपरा के पीछे वैदिक संस्कृति तो है ही लेकिन इसका हिडन एजेंडा निवेश को बढ़ावा देना भी है.

बच्चों की लंबी उम्र के लिए संतान सप्तमी का व्रत

बता दें कि बच्चों की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए संतान सप्तमी व्रत का बड़ा महत्व है. लेकिन ये व्रत अब महंगाई की चपेट में है. इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के दौरान महिलाएं अपने हाथ में चांदी का एक कड़ा (कंगन) धारण करती हैं. लेकिन चांदी के दामों में हुई खासी बढ़ोतरी ने महिलाओं के चेहरे पर मायूसी ला दी है. पिछले वर्ष जहां महिलाएं 4 से 5 तोले का कड़ा बनवाया करती थी, अब एक तोले का चांदी का कंगन बनवा रही हैं.

चांदी पर महंगाई का साया, महिलाएं परेशान (ETV BHARAT)

संतान सप्तमी पर चांदी का कड़ा खरीदने की परंपरा

इस साल 2025 में संतान सप्तमी का व्रत इस माह की 29/ 30 तारीख को है. इस दिन पूजा और व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है. इस बारे में पंडित पुष्पेंद्र कुमार शास्त्री का कहना है "पुराने समय में महिलाओं के पास पैसे जोड़ने का कोई साधन नहीं हुआ करता था. ऐसे में वह चांदी की एक चूड़ी खरीद लिया करती थी.

हर साल सप्तमी के दिन वह चांदी की चूड़ियां खरीद करती थी और जब एक बार चांदी की मात्रा अधिक हो जाती थी तो वह चांदी के बदले सोने का कड़ा बनवा लिया करती थी. इस तरह से उनकी जमापूंजी बढ़ती चली जाती थी. एक तरह से महिलाओं के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने और अपने पैसों को सही जगह निवेश करने का एक तरीका हुआ करता था, जो आज भी प्रचलन में है."

Santan Saptami vrat 2025
संतान सप्तमी पर पूजा के लिए चांदी के कंगन खरीदने की परंपरा (ETV BHARAT)

महंगाई के कारण आधे तोला का ही कंगन बनवाया

चांदी का कड़ा लेने के लिए दुकानदार के पास पहुंची हेमलता बताती हैं "पिछले साल उन्होंने 4 से 5 तोले का चांदी का कड़ा बनवाया था पर महंगाई बढ़ने के कारण अब वह आधे तोले का ही चांदी का कड़ा बनवा रही हैं." रायसेन के ज्वैलर्स गोविंद सोनी बताते हैं "श्रावण मास के बाद से ही चांदी की बड़ी मांग है. खासकर संतान सप्तमी पर महिलाएं चांदी का कंगन और चूड़ियों की खरीददारी करती हैं, जिसका इस पूजा और व्रत में भी महत्व है. यही कारण है कि चांदी की मांग बढ़ रही है और बाजार में भी अच्छी चहल-पहल है."

वैदिक संस्कृति हमें निवेश करना भी सिखाती है.

पंडित पुष्पेंद्र कुमार शास्त्री का कहना है "वैदिक संस्कृति हमें भगवान से भी जोड़ती है और हमें इन्वेस्टमेंट भी सिखाती है. संतान सप्तमी के व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का महत्व शास्त्रों में बताया गया है. भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा करने से संतानों की लंबी दीर्घ आयु और उज्जवल भविष्य होता है. महिलाएं इस व्रत को प्राथमिकता से करती हैं."

