संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए रुकी, रोज हजारों भक्त सड़क पर कर रहे इंतजार

वृंदावन के श्री राधा हित केली कुंज आश्रम से सूचना जारी की गई.

sant premanand maharaj ji padyatra stopped vrindavan due daily dialysis.
संत प्रेमानंद महाराज. (sant premanand maharaj ashram.)
Published : October 6, 2025 at 7:57 AM IST

मथुरा: वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा पिछले तीन दिनों से अनिश्चितकालीन के लिए रोक दी गई है. वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री राधा हित केली कुंज आश्रम से सूचना जारी की गई. श्रद्धालु फिलहाल महाराज जी के दर्शन नहीं कर सकेंगे. उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण यात्रा नहीं निकल पा रही है. वहीं, परिक्रमा मार्ग पर रोज बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं और महाराज जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.



सुबह 4 बजे शुरू होती थी परिक्रमा: वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर इकट्ठा हो जाते हैं. उनकी एक झलक पाने के लिए वे बेताब नजर आते हैं. शुक्रवार से संत प्रेमानंद महाराज की सुबह 4 बजे से निकलने वाली पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई है. इससे मायूस हजारों भक्त रोज परिक्रमा मार्ग पर महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं.

आश्रम से जारी की गई सूचनाः वृंदावन परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री राधा हित केली कुंज आश्रम से सूचना जारी की गई की महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण यात्रा अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई है. श्रद्धालु सड़कों पर उनका इंतजार ना करें, जल्द स्वस्थ होने के बाद फिर से महाराज जी दर्शन करने के लिए निकलेंगे.

प्रेमानंद महाराज की डायलिसिस होती हैः आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब होने के कारण सप्ताह में डायलिसिस कराई जाती है. 2006 से पेट की बीमारी होने के कारण उनकी किडनी खराब हो गई थी. वृंदावन के श्री कृष्णा सोसाइटी अपार्टमेंट में दो फ्लैट भी हैं. इन्हीं फ्लैट में प्रेमानंद महाराज का इलाज किया जाता है. बीते शुक्रवार से तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के कारण पदयात्रा रोक दी गई है और आराम करने की सलाह डॉक्टरों ने दी है.

कई हस्तियां दर्शन कर चुकी हैंः संत प्रेमानंद महाराज सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर होने के कारण प्रसिद्ध हो गए थे, प्रेमानंद महाराज के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अभिनेत्री अनुष्का शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसंचालक मोहन भागवत समेत कई हस्तियां आ चुकी हैं.

