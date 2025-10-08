ETV Bharat / state

Watch; संत प्रेमानंद महाराज स्वास्थ्य में सुधार, आश्रम पहुंचे संत शरणानंद महाराज को लगाया गले, हुए भावुक

गले मिलते हुए संत प्रेमानंद महाराज और शरणानंद महाराज. ( Photo Credit; Kelly Kunj Ashram )

मथुरा: आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. अस्वस्थ होने की खबर सुनने के बाद रमणरेती आश्रम के संत गुरु शरणानंद महाराज बुधवार को केली कुंज आश्रम पहुंचे. जहां प्रेमानंद महाराज ने अपनी कुर्सी छोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए शरणानंद महाराज को गले लगाया और कहा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, केवल पदयात्रा नहीं निकल पा रहा हूं. आश्रम में वार्ता होती रहती है. आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया. इस दौरान दोनों ही भावुक होने लगे. इस भावुक पल का वीडियो केली कुंज आश्रम की ओर से जारी किया गया है. वहीं, पश्चिमी यूपी विद्यार्थी परिषद के मीडिया प्रभारी संत नागेंद्र महाराज भी मिलने पहुंचे. संत नागेंद्र महाराज ने बताया कि गोकुल रमणरेती आश्रम के गुरु शरणानंद महाराज बुधवार को संत प्रेमानंद महाराज का हाल जानने के लिए वृंदावन के केली कुंज आश्रम पहुंचे थे. जहां दोनों महापुरुषों का मिलन हुआ और दोनों में वार्ता हुई. संत प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है और एकांत वार्ता और भजन पूजन आश्रम में कर रहे हैं. केली कुंज आश्रम में मिले दो संत. (Kelly Kunj Ashram)

