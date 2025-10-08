Watch; संत प्रेमानंद महाराज स्वास्थ्य में सुधार, आश्रम पहुंचे संत शरणानंद महाराज को लगाया गले, हुए भावुक
संत प्रेमानंद महाराज ने शरणानंद महाराज को किया दंडवत प्रणाम, बोले आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 5:57 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 6:04 PM IST
मथुरा: आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. अस्वस्थ होने की खबर सुनने के बाद रमणरेती आश्रम के संत गुरु शरणानंद महाराज बुधवार को केली कुंज आश्रम पहुंचे. जहां प्रेमानंद महाराज ने अपनी कुर्सी छोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए शरणानंद महाराज को गले लगाया और कहा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, केवल पदयात्रा नहीं निकल पा रहा हूं. आश्रम में वार्ता होती रहती है. आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया. इस दौरान दोनों ही भावुक होने लगे. इस भावुक पल का वीडियो केली कुंज आश्रम की ओर से जारी किया गया है. वहीं, पश्चिमी यूपी विद्यार्थी परिषद के मीडिया प्रभारी संत नागेंद्र महाराज भी मिलने पहुंचे.
संत नागेंद्र महाराज ने बताया कि गोकुल रमणरेती आश्रम के गुरु शरणानंद महाराज बुधवार को संत प्रेमानंद महाराज का हाल जानने के लिए वृंदावन के केली कुंज आश्रम पहुंचे थे. जहां दोनों महापुरुषों का मिलन हुआ और दोनों में वार्ता हुई. संत प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है और एकांत वार्ता और भजन पूजन आश्रम में कर रहे हैं.
गुरु शरणानंद महाराज ने प्रेमानंद महाराज को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया और कहा कि आप स्वस्थ रहें और भक्तों पर कृपा करते रहें. आपके प्रवचन से युवाओं में सनातन धर्म के प्रति जागृति उत्पन्न हुई है. आप इसी तरह दीर्घायु तक स्वस्थ रहें. गुरु शरणानंद ने कहा कि आपके प्रवचन सुनकर युवा वर्ग जो इधर-उधर भटक गया था, वह भी भक्ति के मार्ग में चलना शुरू कर दिया है.
उल्लेखनीय है कि संत प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब होने के कारण सप्ताह में डायलिसिस कराई जाती है. 2006 में पेट की बीमारी होने के कारण उनकी किडनी खराब हो गई थी. वृंदावन के श्री कृष्णा सोसाइटी अपार्टमेंट में दो फ्लैट भी हैं. इन्हीं फ्लैट में प्रेमानंद महाराज का इलाज किया जाता है. बीते शुक्रवार से तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के कारण पदयात्रा रोक दी गई थी.
