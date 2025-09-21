सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में साइक्लोथॉन से शुरू हुआ सांसद खेल महोत्सव, कमांडर गौरी मिश्रा बनीं आकर्षण का केंद्र
मोरहाबादी मैदान से सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ. आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, रक्षा राज्य मंत्री समेत कई अन्य लोग शामिल हुए.
Published : September 21, 2025 at 10:35 AM IST
रांची: राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से रविवार सुबह सांसद खेल महोत्सव 2025 का रंगारंग आगाज हुआ. हजारों युवाओं और खेल प्रेमियों की भागीदारी के बीच आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत साइक्लोथॉन से हुई. आयोजन का नेतृत्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद रांची संजय सेठ ने किया.
स्वस्थ भारत का संकल्प
इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ युवा फॉर विकसित भारत अभियान को जन-जन तक पहुंचाना है. उद्घाटन मौके पर संजय सेठ ने कहा कि खेल न केवल शरीर को तंदरुस्त रखते हैं बल्कि समाज को अनुशासन और ऊर्जा से भी भरते हैं. उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि यदि देश को विकसित भारत बनाना है, तो पहले फिटनेस और हेल्थ पर जोर देना होगा.
झंडी दिखाकर दी शुरुआत
सुबह सात बजे मोरहाबादी मैदान में हजारों की भीड़ उमड़ी. माहौल उत्साह और जोश से भरा हुआ था. कार्यक्रम का शुभारंभ संजय सेठ और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर किया. रघुवर दास ने इस मौके पर कहा कि साइक्लोथॉन जैसे आयोजन युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का माध्यम हैं.
कमांडर गौरी मिश्रा बनीं आकर्षण का केंद्र
इस साइक्लोथॉन की सबसे बड़ी विशेषता रही भारतीय नौसेना की रिटायर्ड अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुकीं कमांडर गौरी मिश्रा की मौजूदगी. वह विश्व साइक्लिंग चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन करने वाली पहली महिला अधिकारी रही हैं.
गौरी मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि मेरा सपना है कि हर घर में एक साइकिल हो. यदि बच्चे और युवा रोजाना साइक्लिंग करेंगे, तो फिट इंडिया का सपना जल्द ही साकार होगा.
युवाओं की उमंग और भागीदारी
साइक्लोथॉन में न केवल कॉलेज और स्कूलों के छात्र-छात्राएं शामिल हुए, बल्कि विभिन्न खेल संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोगों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सड़कों पर जगह-जगह लोगों ने साइक्लिस्टों का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां बजाईं और पानी की व्यवस्था की. प्रतिभागियों का कहना था कि इस तरह के आयोजन से खेल और स्वास्थ्य दोनों को नई दिशा मिलेगी.
राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा आयोजन
सांसद खेल महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की पहल की गई है. इसके तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और फिटनेस गतिविधियों का आयोजन होगा. आयोजकों के अनुसार आने वाले दिनों में फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स और अन्य खेलों की प्रतियोगिताएं भी होंगी. इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा SansadKhelMahotsav.in पर उपलब्ध है.
संकल्प से सिद्धि तक
संजय सेठ ने कहा कि यह महोत्सव सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि एक आंदोलन है. उन्होंने कहा, स्वस्थ भारत के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है. यह महोत्सव हर नागरिक को यह संदेश देता है कि फिटनेस सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है.
प्रेरणा का स्रोत
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि खेल से बेहतर कोई साधन नहीं है, जो युवाओं को एकजुट कर सके और उन्हें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा दे सके. उन्होंने उम्मीद जताई कि सांसद खेल महोत्सव आने वाले वर्षों में और बड़े स्तर पर आयोजित होगा और यह झारखंड की पहचान बनेगा.
रविवार की सुबह मोरहाबादी मैदान से शुरू हुआ यह आयोजन रांची के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ गया. हजारों की संख्या में युवाओं की भागीदारी ने यह साबित कर दिया कि झारखंड खेलों और फिटनेस के मामले में किसी से पीछे नहीं. साइक्लोथॉन के साथ सांसद खेल महोत्सव का आगाज फिट इंडिया और डेवलप्ड इंडिया की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुआ है.
