श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया: सांसद बृजमोहन अग्रवाल - SANKALP TO SIDDHI CAMPAIGN

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 21, 2025 at 10:22 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 11:06 AM IST 2 Min Read

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत पूरे देश में विभिन्न आयोजन कर रही है. इसके साथ ही मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां को आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है. शुक्रवार को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जिला भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक प्रेसवार्ता ली. इस प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि 23 जून को भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है. 23 जून को भाजपा मनाएगी बलिदान दिवस: सांसद ने कहा "23 जून को सभी जिलों के मतदान केंद्रों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा. आज से 50 साल पहले पूरे देश में कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था और इमरजेंसी लगाकर देश को जेल बना दिया था. नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था. प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी. लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी."

