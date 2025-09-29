ETV Bharat / state

गोल्डन वर्क से तैयार सांझी कलाकृति ने अलवर को दिलाई पहचान, PM मोदी को भी आई पसंद

इस शैली की कलाकृति प्रधानमंत्री मोदी को न केवल पसंद आई, बल्कि उन पर गहरी छाप भी छोड़ी. अलवर में जिला उद्योग केंद्र की आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी में राम सोनी की ओर से गोल्डन वर्क से तैयार की गई श्रीनाथजी की सांझी कला से निर्मित कलाकृति को खूब सराहा गया. देश के अन्य स्थानों पर लगी प्रदर्शनी में भी इस कला को प्रदर्शित किया गया, जिसे लोगों ने खासा पसंद किया.

सांझी आर्ट के कलाकार राम सोनी ने बताया कि सांझी आर्ट प्राचीन परंपरा से जुड़ी एक कला है. इस कला में कागज पर बारीक नक्काशी कर किसी भी चित्र या भगवान की लीलाओं को उकेरा जाता है. उनके परिवार ने कई सालों पहले अलवर में सांझी आर्ट की कला की शुरुआत कर आज इसे नए आयाम तक पहुंचाया है. उन्होंने गोल्डन वर्क से पेपर पर श्रीनाथजी की आकृति उकेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की.

अलवर: विलुप्त होती प्राचीन कला सांझी आर्ट को अलवर के कलाकार राम सोनी का परिवार अपनी मेहनत से आज भी जीवंत बनाए हुए है. कागज पर बारीक नक्काशी और गोल्डन वर्क से भगवान की लीलाओं और विभिन्न चित्रों को उकेरने वाली इस कला को राम सोनी ने नई पहचान दी है. यही कारण है कि हस्तशिल्प प्रदर्शनी में राम सोनी की ओर से गोल्डन वर्क से तैयार की गई श्रीनाथजी की सांझी कलाकृति लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है. कलाकार राम सोनी इसी शैली की कलाकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेंट कर चुके हैं.

मेहंदी के छापे से शुरू हुई सांझी आर्ट : सांझी आर्ट के कलाकार राम सोनी ने बताया कि 1910 में उनके परिवार ने मेहंदी का छापा बनाया था, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध रहा. इसके बाद धीरे-धीरे इस कला को बेहतर बनाने के लिए इसमें अलग-अलग तरह की चीज तैयार करने लगे, जिसकी मांग बढ़ने लगी. मेहंदी के बाद इस कला में नेचर से जुड़े चित्रों को उकेरना शुरू किया. आज सांझी आर्ट में किसी भी तरह की कलाकृति को उकेरा जा सकता है. लोगों की डिमांड के अनुसार सांझी आर्ट की कलाकृति तैयार की जाती है.

सांझी कला (ETV Bharat GFX)

सांझी आर्ट में होती है धैर्य व एकाग्रता की जरूरत : कलाकार राम सोनी ने बताया कि सांझी आर्ट में धैर्य व एकाग्रता की जरूरत होती है. इस आर्ट में कलाकृति को शांत मन से तैयार किया जाता है, जिससे उसका स्वरूप निखर सके. उनकी ओर से तैयार की गई श्रीनाथजी की कलाकृति दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कार्यक्रम में भेंट की गई. इस कलाकृति का विशेष आकर्षण उसमें गोल्ड वर्क रहा. यह कलाकृति प्रधानमंत्री को भी पसंद आई.

पेपर पर सांझी आर्ट करता है परिवार (ETV Bharat Alwar)

इसे बनाने में करीब 40 दिनों का समय लगा. इसमें पहले पेपर पर गोल्ड वर्क किया. इसके बाद कुछ समय पेपर को सुखाकर इस पर कलाकृति को उकेरा गया. इसके अलावा अलवर हस्तशिल्प प्रदर्शनी में भी गोल्डन वर्क से तैयार की गई अनेक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई, लेकिन लोगों को गोल्डन वर्क की श्रीनाथजी की कलाकृति ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया.

सांझी आर्ट में बारीकी का काम होता (ETV Bharat Alwar)

विदेशी मेहमानों तक भी पहुंची अलवर की कलाकृति : राम सोनी ने बताया कि दिल्ली मंत्रालय, सेंट्रल कॉटेज की ओर से ऑर्डर देकर सामान तैयार करवाया जाता है, जो कि भारत के विदेशी मेहमानों को भी भेंट के तौर पर दिए जाते हैं. इसमें जापान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, नेपाल, अमेरिका सहित विभिन्न देशों के मेहमानों को उनके परिवार की ओर से तैयार की हुई कलाकृति भेंट की जा चुकी हैं. कलाकार राम सोनी ने बताया कि मथुरा के मंदिरों में पहले कलाकारों की ओर से दीवारों पर सांझी कला के चित्र उकेरे गए, जो आज भी मंदिरों की दीवारों पर मौजूद हैं. यह चित्र राधा-कृष्ण से संबधित हैं, जो यहां आने वाले लोगों को आकर्षित करते हैं.

पीएम मोदी को कर चुके भेंट (ETV Bharat Alwar)

प्रदर्शनी में आए लोगों का कहना : प्रदर्शनी में आए विश्वबंधु ने कहा कि सांझी आर्ट की कला को इतनी बारीकी से संजोकर पेश किया गया है कि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. श्रीनाथ जी की इस कलाकृति को देखने का अनुभव अद्भुत रहा. इस कलाकृति की चमक इसे सुंदर बनाती है. इसके अलावा भी सांझी आर्ट में नेचर से जुड़ी कई कलाकृति को भी कलाकारों ने अच्छे से बनाया है. एक अन्य शहरवासी प्रीति ने कहा कि सांझी आर्ट के कलाकारों ने अपनी कला के चलते बहुत सी सुंदर कलाकृति तैयार की है. इसमें श्रीनाथ जी की कलाकृति विशेष है. इसका गोल्डन वर्क इसमें चार चांद लगाता है. इस कलाकृति की चमक एक बार के लिए तो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है.