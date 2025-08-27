ETV Bharat / state

नीरज सिंह हत्याकांडः कोर्ट के फैसले पर बोलीं माता कुंती सिंह- भगवान पर था भरोसा - NEERAJ SINGH MURDER CASE

नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद कोर्ट के फैसले पर ईटीवी भारत की टीम ने संजीव सिंह के परिवार वालों से बातचीत की है.

Sanjeev Singh family reaction to Dhanbad court decision in Neeraj Singh murder case
संजीव सिंह की माता कुंती सिंह समेत अन्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2025 at 9:37 PM IST

2 Min Read

धनबादः नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत अन्य लोगों को धनबाद कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया. कोर्ट के इस फैसले से संजीव सिंह के परिजनों में खुशी का माहौल है.

संजीव सिंह की माता कुंती सिंह ने कहा कि आज जो फैसला आया है, उससे हम बेहद खुश हैं. कल तीज यानी शंकर और पार्वती का पर्व था और गणेश चतुर्थी है. यह एक संजोग है. भगवान भोलेनाथ ने हमारे परिवार का कल्याण किए हैं, ऊपर वाले ने आज सच्चाई की जीत कराई है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः नीरज सिंह हत्याकांड पर कोर्ट के फैसले पर संजीव सिंह के परिजनोंं की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

आठ साल बेटे से दूर रहने पर उन्होंने कहा कि जो भगवान पर भरोसा करता है. संजीव के जेल जाने के बाद भगवान को 8 सालों से मना रहे थे. समय आने पर भगवान साथ जरुर देते हैं. भगवान ने हमारे परिवार का साथ दिया है.

संजीव सिंह की बहन किरण सिंह ने कहा कि सारे आरोपों से भाई बरी हुए हैं. इसके लिए मैं न्यायालय का आभार प्रकट करती हूं. आठ साल उनसे दूर रही, एक बहन अपने भाई से दूर रहने की तकलीफ को बयां नहीं कर सकती है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः नीरज सिंह हत्याकांड पर कोर्ट के फैसले पर बोले संजीव सिंह के छोटे भाई (ETV Bharat)

संजीव सिंह के भाई सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह ने कहा कि हमलोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर शुरू से ही भरोसा था. इसलिए हर नियम कानून का हमलोगों ने अनुपालन किया. हमलोगों को विश्वास था कि उस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है. कोर्ट हमारे खिलाफ गलत तरीके से फैसला नहीं दे सकती है. यह हम सभी को विश्वास था.

इसे भी पढ़ें- विधायक रागिनी सिंह ने कोर्ट के फैसले पर लोगों का किया शुक्रिया, कहा - साजिश में शामिल सभी अधिकारी होंगे सलाखों के पीछे

इसे भी पढ़ें- नीरज सिंह हत्याकांड: कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी आरोपी बरी

इसे भी पढ़ें- नीरज सिंह हत्याकांड में आने वाला है फैसला, पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा धनबाद कोर्ट!

धनबादः नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत अन्य लोगों को धनबाद कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया. कोर्ट के इस फैसले से संजीव सिंह के परिजनों में खुशी का माहौल है.

संजीव सिंह की माता कुंती सिंह ने कहा कि आज जो फैसला आया है, उससे हम बेहद खुश हैं. कल तीज यानी शंकर और पार्वती का पर्व था और गणेश चतुर्थी है. यह एक संजोग है. भगवान भोलेनाथ ने हमारे परिवार का कल्याण किए हैं, ऊपर वाले ने आज सच्चाई की जीत कराई है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः नीरज सिंह हत्याकांड पर कोर्ट के फैसले पर संजीव सिंह के परिजनोंं की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

आठ साल बेटे से दूर रहने पर उन्होंने कहा कि जो भगवान पर भरोसा करता है. संजीव के जेल जाने के बाद भगवान को 8 सालों से मना रहे थे. समय आने पर भगवान साथ जरुर देते हैं. भगवान ने हमारे परिवार का साथ दिया है.

संजीव सिंह की बहन किरण सिंह ने कहा कि सारे आरोपों से भाई बरी हुए हैं. इसके लिए मैं न्यायालय का आभार प्रकट करती हूं. आठ साल उनसे दूर रही, एक बहन अपने भाई से दूर रहने की तकलीफ को बयां नहीं कर सकती है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः नीरज सिंह हत्याकांड पर कोर्ट के फैसले पर बोले संजीव सिंह के छोटे भाई (ETV Bharat)

संजीव सिंह के भाई सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह ने कहा कि हमलोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर शुरू से ही भरोसा था. इसलिए हर नियम कानून का हमलोगों ने अनुपालन किया. हमलोगों को विश्वास था कि उस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है. कोर्ट हमारे खिलाफ गलत तरीके से फैसला नहीं दे सकती है. यह हम सभी को विश्वास था.

इसे भी पढ़ें- विधायक रागिनी सिंह ने कोर्ट के फैसले पर लोगों का किया शुक्रिया, कहा - साजिश में शामिल सभी अधिकारी होंगे सलाखों के पीछे

इसे भी पढ़ें- नीरज सिंह हत्याकांड: कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी आरोपी बरी

इसे भी पढ़ें- नीरज सिंह हत्याकांड में आने वाला है फैसला, पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा धनबाद कोर्ट!

For All Latest Updates

TAGGED:

कोर्ट के फैसले पर कुंती सिंहSANJEEV SINGH FAMILYDECISION IN NEERAJ SINGH MURDERDHANBADNEERAJ SINGH MURDER CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.