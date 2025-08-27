धनबादः नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत अन्य लोगों को धनबाद कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया. कोर्ट के इस फैसले से संजीव सिंह के परिजनों में खुशी का माहौल है.

संजीव सिंह की माता कुंती सिंह ने कहा कि आज जो फैसला आया है, उससे हम बेहद खुश हैं. कल तीज यानी शंकर और पार्वती का पर्व था और गणेश चतुर्थी है. यह एक संजोग है. भगवान भोलेनाथ ने हमारे परिवार का कल्याण किए हैं, ऊपर वाले ने आज सच्चाई की जीत कराई है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः नीरज सिंह हत्याकांड पर कोर्ट के फैसले पर संजीव सिंह के परिजनोंं की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

आठ साल बेटे से दूर रहने पर उन्होंने कहा कि जो भगवान पर भरोसा करता है. संजीव के जेल जाने के बाद भगवान को 8 सालों से मना रहे थे. समय आने पर भगवान साथ जरुर देते हैं. भगवान ने हमारे परिवार का साथ दिया है.

संजीव सिंह की बहन किरण सिंह ने कहा कि सारे आरोपों से भाई बरी हुए हैं. इसके लिए मैं न्यायालय का आभार प्रकट करती हूं. आठ साल उनसे दूर रही, एक बहन अपने भाई से दूर रहने की तकलीफ को बयां नहीं कर सकती है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः नीरज सिंह हत्याकांड पर कोर्ट के फैसले पर बोले संजीव सिंह के छोटे भाई (ETV Bharat)

संजीव सिंह के भाई सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह ने कहा कि हमलोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर शुरू से ही भरोसा था. इसलिए हर नियम कानून का हमलोगों ने अनुपालन किया. हमलोगों को विश्वास था कि उस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है. कोर्ट हमारे खिलाफ गलत तरीके से फैसला नहीं दे सकती है. यह हम सभी को विश्वास था.

