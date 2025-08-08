Essay Contest 2025

नीरज सिंह हत्याकांड: संजीव सिंह को मिले जमानत पर विधायक रागिनी सिंह ने ईश्वर को दिया धन्यवाद, मां भी हुईं भावुक - NEERAJ SINGH MURDER CASE

संजीव सिंह को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी, मां और समर्थक काफी खुश है. सबने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया है.

NEERAJ SINGH MURDER CASE
जश्न मनाते समर्थक (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2025 at 5:43 PM IST

धनबादः नीरज हत्याकांड में जेल में बंद झरिया पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. जमानत के बाद झरिया विधायक सह संजीव सिंह की धर्मपत्नी रागिनी सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि न्यायालय और ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा था. आगे वह बरी हो जाए, इसके लिए भी न्यायालय और ईश्वर पर पूरा भरोसा है.

विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि न्यायालय पर मुझे पूरा विश्वास था, आशा और विश्वास पर हमने सात साल गुजारे, उस विश्वास को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. जितना भी बोले वह कम है. आज सत्य की जीत हुई है. एक न्यायालय नीचे है तो एक न्यायालय ऊपर भी है. मुझे दोनों ही पर पूरा विश्वास था. आने वाले समय पर भी हमें भरोसा है, जिस तरह से जमानत मिली है, वह आगे बरी होकर घर वापस आएंगे.

विधायक और संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह से खास बातचीत (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा झरिया की जनता आस लगाए हुए थी. हमसे चार गुना प्रार्थना धनबाद की जनता कर रही थी. हर एक मां, भाई और बहन ने उनके लिए प्रार्थना की है. आज भगवान भोलेनाथ ने रक्षा बंधन के अवसर पर उनकी बहन को एक तरह से यह उपहार दिया है.

रागिनी सिंह ने कहा कि उनके बिना जो आठ साल बिताए, उसे यादकर मुझे काफी दुख होता है. इन आठ सालों में काफी कठिनाई के दौर से गुजरे हैं. एक महिला के लिए घर और बाहर दोनों संभालना काफी कठिनाई भरा रहता है. बच्चों को हॉस्टल में डालना पड़ा. उनकी देखभाल करने में कठिनाई हो रही थी. लेकिन हमसे ज्यादा उनके चाहने वाले लोग दुखी थे. मैंने अपने दुख अंदर दबाकर रखा. उन्होंने कहा कि आगे भी मुझे न्यायालय और ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है.

बता दें कि में विधायक संजीव सिंह को जमानत मिलने के बाद सिंह मेंशन में खुशी की लहर है. समर्थकों के द्वारा सिंह मेंशन के बाहर जमकर आतिशबाजी की गई. मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी. वहीं संजीव सिंह का मां कुंती सिंह, जो झरिया से दो बार विधायक रह चुकी हैं, ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान भावुक नजर आईं.

संजीव सिंह की मां कुंती सिंह से खास बातचीत (ईटीवी भारत)

भावुक भरे स्वर में अपने बेटे के जमानत की खुशी का इजहार किया. न्यायालय और ईश्वर पर भरोसा जताने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति भी उन्होंने आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष सभी का मुझे साथ मिला है. हेमंत सोरेन ने जो दिलासा मुझे दिया था, वह आज पूरा हुआ. कुंती सिंह ने कहा कि जिस तरह से हर मां खुश होती है आज मैं भी बेहद खुश हूं. मेरा बेटा बेकसूर था. जनता और देवी देवता का आशीर्वाद उसे मिला है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुझे गले लगाकर कहा था कि चाची आप चिंता मत करिए. आप निश्चिंत रहिए संजीव आ जाएगा. थोड़ा देर हुआ लेकिन हेमंत सोरेन ने जो दिलासा दिया था, आज वह पूरा हो गया. हेमंत सोरेन को भी हम बहुत आशीर्वाद देते हैं. अपनी पार्टी के लोगों को भी आशीर्वाद देते हैं. मेरी पार्टी के लोग भी मुझे काफी मदद किए. सभी को कुंती सिंह ने धन्यवाद दिया साथ ही कहा कि आगे उसकी बरी होने को लेकर मुझे पूरा भरोसा है.

