Published : June 19, 2025 at 11:10 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 11:26 AM IST

इंदौर : शिलांग पुलिस इंदौर में लगातार ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. इसी बीच जांच पड़ताल में सोनम की चौंकाने वाली कॉल डीटेल्स सामने आईं थी. इस कॉल डीटेल के आधार पर पुलिस एक तीसरे शख्स संजय वर्मा की तलाश शुरू करने वाली थी, जो सोनम से घंटों फोन पर बात करता था. लेकिन इसी बीच संजय वर्मा की असली पहचान पुलिस के सामने आ गई. शिलांग पुलिस ने बताई संजय वर्मा की असली पहचान इंदौर पुलिस के मुताबिक शिलांग पुलिस ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में लगातार जांच कर रही है. राजा की पत्नी व हत्याकांड की आरोपी सोनम, उसके प्रेमी राज और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इंदौर में एक टीम जांच में जुटी हुई है. शिलांग पुलिस हर दिन इस हत्याकांड की नई परतें खोल रही है. इसी बीच टीम को पता चला था कि सोनम एक नंबर पर घंटों बात करती थी, जिसकी सीडीआर डिटेल शिलांग पुलिस को भी मिली थी. जांच में ट्रूकॉलर पर सामने वाले शख्स का नाम संजय वर्मा आ रहा था पर जब टेलीकॉम कंपनी से सिम कार्ड की डीटेल निकलवाई गई तो ये राज के नाम पर मिली. इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया के मुताबिक, '' शिलांग पुलिस की एक टीम इंदौर में मौजूद है और ऐसे हर पहलुओं की जांच कर रही है.'' वहीं इसे लेकर सोनम के भाई गोविंद ने कहा, " सोनम दो फोन चलाती थी, लेकिन तीसरा फोन किसका था. इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है."

