चुनाव आयोग पर संजय सिंह के बड़े आरोप, बोले दिल्ली-बिहार में वोटों में हुई गड़बड़ियां - SANJAY SINGH ON BIHAR SIR

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली सीट पर चुनाव आयोग ने 42,000 वोट काटे हैं, उन्होंने इस पर EC से जवाब मांगा है

चुनाव आयोग पर संजय सिंह के बड़े आरोप
चुनाव आयोग पर संजय सिंह के बड़े आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2025 at 11:29 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता खोने और सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम करने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर बिहार तक वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं, लेकिन आयोग ने अब तक किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की. अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो वोट में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच कराए. वरना हमेशा आरोप लगते रहेंगे कि वोट चोरी हुई है.

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग ने 42,000 वोट काट दिए. इसके अलावा भाजपा नेताओं के घरों पर दर्जनों की संख्या में फर्जी वोट बनाए गए. उन्होंने दावा किया कि आप पार्टी ने संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इन मामलों की लिखित शिकायत चुनाव आयोग को दी थी, लेकिन किसी भी स्तर पर कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने कहा कि आयोग की यह दलील पूरी तरह गलत है कि किसी राजनीतिक दल ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की शिकायत नहीं की. हमारे पास शिकायतों के लिखित सबूत हैं, लेकिन आयोग ने आंख मूंद रखी है.

संजय सिंह ने SIR पर उठाए सवाल
संजय सिंह ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उनके अनुसार 25 जून से 25 जुलाई के बीच आयोग ने 65 लाख वोट काट दिए, लेकिन एक भी नया वोट सूची में जोड़ा नहीं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने यह तर्क दिया कि बड़ी संख्या में लोग मृत्यु के कारण सूची से बाहर हुए, जिसमें 22 लाख नाम शामिल हैं. संजय सिंह ने सवाल उठाया कि अगर 22 लाख लोग मृत पाए गए तो बचे 43 लाख वोटर कौन हैं और उन्हें किस आधार पर काटा गया. उन्होंने कहा कि भाजपा इन लोगों को "घुसपैठिया" बताकर संदिग्ध ठहराना चाहती है, जबकि इनमें भारतीय नागरिक, पूर्व अधिकारी और आम लोग शामिल हैं.

संजय सिंह के चुनाव आयोग पर आरोप
संजय सिंह ने चुनाव प्रक्रिया की गंभीर खामियों का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ जगहों पर बूथ-लेवल ऑफिसरों (बीएलओ) ने स्वयं फॉर्म भरकर जमा किए. यहां तक कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए, जिनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वोटर कार्ड बिहार में बन चुका है. इसके अलावा, पशुओं के नाम तक पर निवास प्रमाणपत्र जारी हुआ. उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद भी आयोग क्यों चुप है.

उन्होंने कहा कि आयोग महिलाओं की गोपनीयता का हवाला देकर सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने से बच रहा है, जबकि मतदान के दौरान महिलाओं की कतारें टीवी पर दिखती हैं. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद रविवार को झूठा दावा किया गया कि इसका कारण गोपनीयता है.

संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना संविधान विरोधी नहीं बल्कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा करना है. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने मतदान का समान अधिकार सभी नागरिकों को दिया था. जब आम नागरिक और राष्ट्रपति तक का वोट बराबर गिना जाता है, तो किसी भी चुने हुए संस्थान को यह अधिकार नहीं कि वह जानबूझकर लोगों के मत काट दे. आप सांसद ने कहा कि अगर चुनाव आयोग सचमुच निष्पक्ष है, तो उसे तुरंत उन राज्यों में जांच का आदेश देना चाहिए, जहां बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें हुई हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक जांच नहीं होती, आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता संदेह के घेरे में रहेगी.

