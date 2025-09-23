GST को लेकर संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला, कहा- यह बचत उत्सव नहीं बल्कि चपत उत्सव है
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित “बचत उत्सव”पर कहा पिछले आठ सालों में वसूले 127 लाख करोड़
Published : September 23, 2025 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित “बचत उत्सव” दरअसल “चपत उत्सव” है, क्योंकि पिछले आठ वर्षों में आम आदमी से जीएसटी और टैक्स के नाम पर भारी लूट की गई है.
नोटबंदी और जीएसटी दोनों के समय जनता को बहकाया : संजय सिंह ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री कोई जश्न या उत्सव का ऐलान करते हैं, तो जनता बहकावे में आकर असलियत भूल जाती है. उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को याद करते हुए कहा कि नोटबंदी के समय पीएम मोदी ने कहा था “50 दिन दे दीजिए, तकदीर बदल जाएगी, नहीं तो चौराहे पर फांसी दे देना”, लेकिन असलियत यह रही कि 100 लोगों की जान चली गई और 99.3% पैसा बैंकों में लौट आया. न काला धन खत्म हुआ, न आतंकवाद और न ही जाली नोट.
GST का असली सच: बचत नहीं, चपत उत्सव‼️— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 23, 2025
👉 पिछले 8 साल से हम कह रहे थे कि Tax का यह System ग़लत है, जनता को लूटा जा रहा है
👉 मोदी सरकार ने GST के नाम पर ₹127 लाख करोड़ जनता से वसूला। देश के 50% ग़रीब लोगों से 64%, मध्यम वर्गीय आबादी से 33% और अमीर लोगों से मात्र 03% Tax वसूला… pic.twitter.com/4Knlh9nNfV
जीएसटी के नाम पर 8 साल में 127 लाख करोड़ वसूले : जीएसटी लागू होने पर भी इसी तरह बड़े-बड़े दावे किए गए. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जीएसटी के नाम पर पिछले आठ सालों में 127 लाख करोड़ रुपये वसूले गए, जिसमें से आम और मध्यम वर्ग से 97% टैक्स लिया गया, जबकि बड़े अमीर तबके से सिर्फ 3% टैक्स लिया गया. उन्होंने कहा, “इसमें से करीब 80 लाख करोड़ की सीधी लूट गरीब और आम जनता से हुई है. भाजपा अब “भारतीय जनता पार्टी” नहीं बल्कि “भारतीय जेब कतरा पार्टी” बन चुकी है. 8 साल में 80 लाख करोड़ की लूट के बाद अब सरकार बचत उत्सव मना रही है और कह रही है कि हर आदमी को ₹115 महीने की बचत होगी.”
पीएम स्वदेशी की बात कर विदेशी सामानों का करते हैं इस्तेमाल : संजय सिंह ने आगे कहा कि पीएम मोदी स्वदेशी की बात करते हैं लेकिन खुद विदेशी सामान का इस्तेमाल करते हैं. इनके कैमरा, चश्मा, घड़ी, पेन, फोन और कार तक सब विदेशी है. उन्होंने कहा कि “मेरा जूता है जापानी वाला गाना अब ‘दिल है अडानी’ बन चुका है. ”उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 2023-24 में भारत ने 190 देशों से 56 लाख करोड़ का आयात किया, जो 2024-25 में और बढ़ गया. खासकर चीन से गलवान घाटी की घटना के बाद भी 39 लाख करोड़ का आयात हुआ, जबकि सरकार चीनी सामानों के बहिष्कार की बात करती रही.
प्रधानमंत्री मोदी जी ‘बचत उत्सव’ के नाम का एक क्या तमाशा लेकर आए हैं। ठीक ऐसे ही पहले नोटबंदी का ड्रामा किया था जिसमें लोगों की जानें गईं।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 23, 2025
2017 में आर्थिक क्रांति के नाम पर GST लेकर आए, भारी टैक्स लगाया और अब बचत उत्सव के नाम पर जनता को फिर से जुमले सुनाए जा रहे हैं।… pic.twitter.com/tsF9OJsINh
स्वदेशी और ‘मेक इन इंडिया’ दावे खोखले :संजय सिंह ने कहा कि सरकार के स्वदेशी और ‘मेक इन इंडिया’ दावे खोखले हैं, क्योंकि एमएसएमई क्षेत्र की हालत बदतर है. “देश के 6 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में से 3 करोड़ बंद हो चुके हैं, यानी 48% उद्योग खत्म हो गए. यह मोदी सरकार की असली उपलब्धि है.” उन्होंने यह भी बताया कि एफडीआई में भी 43% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे करीब 3.32 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है.संजय सिंह ने कहा, “देश की जनता को यह समझना होगा कि बचत उत्सव असल में चपत उत्सव है. मोदी सरकार ने 123 लाख करोड़ रुपये आम और मध्यम वर्ग की जेब से निकाले हैं. हमारी मांग है कि यह पैसा जनता को वापस किया जाए.”
