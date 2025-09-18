ETV Bharat / state

सुयोग्य वर प्राप्ति का लोकपर्व संजा, पितृपक्ष में आज भी ग्रामीण कन्याएं निभा रहीं परंपरा, शहरों में रूझान हुआ कम

झालावाड़: राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति में कई लोकपर्व, त्योहार, मेले, उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है. ये सभी संस्कृतिया यहां रह रहे लोगों की विविधता और एकता को प्रदर्शित करती है. लेकिन बढ़ते डिजिटल यूज के चलते कई लोकपर्व पीछे छूटते जा रहे हैं. ऐसे ही लोकपर्वों में से एक है 'संजा'. विवाह एवं सुयोग्य वर की कामना से मनाया जाने वाला लोकपर्व संजा अब ग्रामीण अंचल तक ही सीमित रह गया है. इसे सांजी, संजा, संइया और सांझी जैसे कई नामों से जाना जाता है. मालवा संस्कृति में पली-बढ़ी बालिकाओं के लिए यह पर्व और विवाहोपरांत इस पर्व की इंद्रधनुषी स्मृतियां हमेशा ताजगी और मिठास का अहसास कराती हैं.

16 दिन तक मनाया जाता है संजा: स्थानीय निवासी दिव्या जैन बताती हैं कि लोकपर्व संजा एक पारंपरिक उत्सव है. जो मुख्य रूप से मालवा, राजस्थान के कुछ हिस्सों व निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है. यह पर्व श्राद्ध पक्ष के दौरान 16 दिनों तक चलता है. आश्विन मास की प्रतिपदा से मालवा की कुंवारी कन्याएं इस व्रत का शुभारंभ करती हैं, जो संपूर्ण पितृपक्ष में सोलह दिन तक चलता है. माना जाता है कि सोलह की संख्‍या किशोरियों के लिए पूर्णता की द्योतक होती है. इस पर्व में अविवाहित कन्याएं भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुयोग्य वर व घर की कामना करती हैं.

ग्रामीण अंचल में आज भी है संजा पर्व का विशेष महत्व (ETV Bharat Jhalawar)

प्रतीकात्मक चित्र शामिल: दिव्या जैन ने बताया कि संजा पर्व के तहत घरों की दीवारों पर गोबर और मिट्टी से आकर्षक आकृतियां बनाई जाती हैं. प्रतिदिन गोधूलि बेला में घर के बाहर दहलीज के ऊपर की दीवार पर या लकड़ी के साफ-स्वच्छ पटिए पर गोबर से लीपकर विशेष आकृति तैयार की जाती है. इस चौकोर वर्गाकार आकृति के ऊपरी तथा दाएं-बाएं हिस्से में समरूप छोटे वर्ग मध्य में बनाए जाते हैं. सूर्यास्त से पूर्व संजा तैयार कर ली जाती है और सूर्यास्त के बाद आरती की तैयारी की जाती है. बालिकाओं द्वारा तैयार की गई विशेष आकृति में बेल-बूटे, फूल, चंद्रमा, सूरज, पालकी, बारात और विवाह के अन्य प्रतीकात्मक चित्र इसमें शामिल होते हैं.

संजा माता उत्सव की विशेष बातें (ETV Bharat GFX)

विशेष है किलाकोट की आकृति: राशि शर्मा का कहना है कि इस लोकपर्व में प्रतिदिन गोबर, फूल और पत्तियों से सजी विशेष आकृतियां दीवार पर तिथि के अनुसार बनाकर संजा देवी का पूजन किया जाता है. शाम को अंधेरा होने पर बालिकाओं की टोलियां एक-दूसरे के घर जाकर संजा माता के गीत गाती हैं और आरती करती है. पर्व के आखिरी दिन किलाकोट की विशेष आकृति बनाई जाती है. इसमें चांद, सूरज, हाथी, जाड़ी जसोदा, पतली पेमा, भाई, बहन, डोकर, डोकरी की आकृति बनाई जाती है, जो फूलों और चमकीली पन्नियों से सजाई जाती है. ग्रामीण क्षेत्रों में संजा माता को ज्ञान व देवी का प्रतीक माना जाता है.

कागज व पोस्टर से बनाई जा रही संजा: वहीं गृहणी सुनीता मीणा का कहना है कि डिजिटल युग में गोबर से बनाई जाने वाली संजा का स्थान कागज व पोस्टर ने ले लिया है. शिक्षा और शहरी सोच के कारण इस लोकपर्व के प्रति लगाव खत्म सा हो गया है. शहरी क्षेत्र में अब इस पर्व को कुछ ही लोग जानते हैं. ग्रामीण इलाकों में भी अब इस लोकपर्व को मनाने के लिए आधुनिक तरीकों को अपनाया जा रहा है. अब कागज और रंगबिरंगी पन्नियों की विशेष आकृति बनाकर उन्हें दीवार पर गोंद से चिपका संज्ञा माता का रूप दिया जा रहा है.

आखिरी दिन जल स्त्रोतों में विसर्जन: सुनीता मीणा ने बताया कि संजा पर्व का समापन श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद किया जाता है. गोबर व मिट्टी से बनी आकृतियों को सहेज कर रखा जाता है. श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन इन आकृतियों को तालाब अथवा नदी में विसर्जित कर दिया जाता है. इस मौके पर विशेष गीत गाए जाते हैं और प्रसाद वितरित किया जाता है. गांव की महिलाओं और बालिकाओं की टोलियां इस समय उल्लास और श्रद्धा से सराबोर नजर आती हैं. उनका कहना है कि ग्रामीण अंचल में संजा पर्व न केवल धार्मिक परंपरा है बल्कि यह नारी शक्ति का जीवंत प्रतीक भी है. इस दौरान कुंवारी कन्याओं के द्वारा इस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं...

