अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है. अब सफाई कर्मचारियों को वेतन खाते में जमा होने और कटौती की सूचना एसएमएस से मिलेगी. उपस्थिति लगते ही और अनुपस्थित रहने पर भी एसएमएस भेजा जाएगा. 8 घंटे कार्य पर 14,605 (CTC) मानदेय मिलेगा, जिसमें PF/ESIC कटौती के बाद 11,500 रुपये हाथ में आएंगे. 4 घंटे काम पर 5 घंटे का वेतन, 5 घंटे काम पर 6 घंटे का वेतन मिलेगा. वहीं, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बुधवार सुबह वार्डों का निरीक्षण कर सुखमा कंपनी के सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं.

दरअसल, लंबे समय से हाजिरी और वेतन कटौती को लेकर उठ रही शिकायतों के समाधान के लिए नगर आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू करने का आदेश दिया है. अब कर्मचारियों को दिन में दो बार सुबह और दोपहर के बाद बायोमेट्रिक हाजिरी देनी होगी.



निरीक्षण के दौरान गांधी पार्क में महिला सफाई कर्मियों ने त्योहारों के समय वेतन कटौती और सुपरवाइजर द्वारा उत्पीड़न के मामले भी रखे. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी जायज मांगों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाएगा.

नगर निगम ने सफाई कर्मियों को नई व्यवस्था और सहूलियतें दी हैं. जिसमें पुरुष कर्मचारियों का कार्य समय सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, महिला कर्मचारियों का सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा. प्रति माह 3 हाफ-डे की अनुमति बिना वेतन कटौती के बशर्ते 4 घंटे कार्य पूरा हो. साल में 12 अवकाश, जिनमें अधिकतम 3 लगातार लिए जा सकेंगे.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने चेतावनी दी कि सफाई व्यवस्था बाधित करने या कर्मचारियों को गुमराह करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य कर्मचारियों की सहूलियत और उनकी मेहनत का उचित सम्मान सुनिश्चित करना है.



