गैस व बदबू से घुटा दम, सतना में सीवर लाइन चेंबर में दबे तीन सफाईकर्मी, एक की मौत

सतना की कृपालपुर हरिजन बस्ती में सीवर लाइन की चोक होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद चेंबर की सफाई करने नगर निगम के तीन सफाईकर्मियों को यहां चेंबर में उतारा गया था. अचानक तीनों को सीवर लाइन के अंदर दिखना बंद हो गया और तीनों अंदर फंस गए. सीवर लाइन के अंदर गैस व बदबू से सभी का दम घुटने लगा. ये सब इतनी तेजी से हुआ कि एक सफाईकर्मी की दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई.

सतना : सीवर लाइन चेंबर के गड्ढे में फंसने से सतना में एक सफाईकर्मी की मौत और दो के गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया है. तीनों सफाईकर्मियों को आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया, जिसमें से एक सफाईकर्मी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दो को गंभीर हालत में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है.

सतना में सीवर लाइन चेंबर में दबे तीन सफाईकर्मी (Etv Bharat)

तुरंत शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

सीवर लाइन के अंदर लेबर की जब काफी समय तक आवाज नहीं आई तो बाहर मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें कई बार आवाज लगाई. जब किसी की आवाज सुनाई नहीं दी तब स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. आला अधिकारियों को मामले की तत्काल सूचना दी गई, जिसके बाद चेंबर में उतरे सफाईकर्मियों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर उन्हें बाहर निकाला गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और इस घटना में दो सफाई कर्मी को बचाया गया, तो वहीं एक सफाई कर्मी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा.

मीडिया से बच रहे निगम अफसर

हादसे में मारे गए सफाईकर्मी का नाम अमित कुमार उम्र 35 वर्ष उतैली निवासी बताया जा रहा है, जिसका चेंबर की गंदगी की वजह से दम घुट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस मामले को लेकर निगम के जिम्मेदार अफसर मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं.

वहीं, मामले पर कोलगवा थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने बताया, '' आज माधवगढ़ कृपालपुर हरिजन बस्ती के पास सीवर लाइन चेंबर में हादसा हुआ है, जिसमें दो कर्मचारी घायल हुए हैं और एक कर्मचारी अमित कुमार कुशवाहा की मौत हो गई है. पुलिस ने मामले पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.''