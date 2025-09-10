ETV Bharat / state

'सफाई कर्मचारी MCD की सफाई व्यवस्था की रीढ़', 'कूड़े से आजादी अभियान' की समीक्षा बैठक में बोले मेयर

नई दिल्ली: दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने सिविक सेंटर में आयोजित 'दिल्ली को कूड़े से आज़ादी' स्वच्छता अभियान की समीक्षा बैठक में सभी जोनों के सफाई कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की. इस दौरान महापौर ने कहा कि सफाई कर्मचारी दिल्ली नगर निगम की सफाई व्यवस्था की रीढ़ हैं और हमें इस शहर को स्वच्छ और रहने योग्य बनाने में उनके अथक प्रयासों पर गर्व है. उन्होंने विश्वास जताया कि 2 अक्टूबर को खत्म होने वाले स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाने में कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से योगदान देंगे.

उप महापौर जय भगवान यादव ने कहा कि दिल्ली को कूड़े से आज़ादी’ अभियान जनभागीदारी और सफाई कर्मचारियों की मेहनत की वजह से सफल हुआ है. वहीं, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि सड़कें तभी कचरा मुक्त होंगी जब नागरिक भी सफाई कर्मचारियों का साथ देंगे. निगम के नेता सदन प्रवेश वाही ने सभी जोनल कर्मचारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक वार्ड में कम से कम पांच कचरा-प्रवण स्थानों की पहचान कर दो सप्ताह के भीतर साफ किया जाए. उन्होंने संसाधन बढ़ाने और सफाई कर्मियों की संख्या में वृद्धि पर जोर दिया.

कूड़े से आज़ादी स्वच्छता अभियान की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

फैक्ट्री लाइसेंस एवं शुल्क मॉड्यूल

दिल्ली नगर निगम ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फैक्ट्री लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है. अब औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत इकाइयों को एमसीडी से अलग से फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क का भुगतान अब संपत्ति कर के साथ एकमुश्त किया जाएगा. यह व्यवस्था उद्योगों पर से कर का बोझ कम करेगी और दोनों कर/शुल्क एक साथ जमा किए जा सकेंगे.नई व्यवस्था से फैक्ट्री लाइसेंस निरीक्षण व अनावश्यक जटिलताओं से उद्योगों को राहत मिलेगी. अब उद्योग इकाइयों को केवल प्रदूषण, अग्नि सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक स्वीकृतियों का पालन करना होगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित इकाई/फैक्ट्री स्वामी की होगी. इसके अतिरिक्त फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क को अब संपत्ति कर का 5% माना जाएगा और इसे हर वर्ष संपत्ति कर के साथ ही जमा किया जाएगा.