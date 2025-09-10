ETV Bharat / state

'सफाई कर्मचारी MCD की सफाई व्यवस्था की रीढ़', 'कूड़े से आजादी अभियान' की समीक्षा बैठक में बोले मेयर

सत्या शर्मा ने कहा कि सड़कें तभी कचरा मुक्त होंगी जब नागरिक भी सफाई कर्मचारियों का साथ देंगे.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2025 at 9:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने सिविक सेंटर में आयोजित 'दिल्ली को कूड़े से आज़ादी' स्वच्छता अभियान की समीक्षा बैठक में सभी जोनों के सफाई कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की. इस दौरान महापौर ने कहा कि सफाई कर्मचारी दिल्ली नगर निगम की सफाई व्यवस्था की रीढ़ हैं और हमें इस शहर को स्वच्छ और रहने योग्य बनाने में उनके अथक प्रयासों पर गर्व है. उन्होंने विश्वास जताया कि 2 अक्टूबर को खत्म होने वाले स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाने में कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से योगदान देंगे.

उप महापौर जय भगवान यादव ने कहा कि दिल्ली को कूड़े से आज़ादी’ अभियान जनभागीदारी और सफाई कर्मचारियों की मेहनत की वजह से सफल हुआ है. वहीं, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि सड़कें तभी कचरा मुक्त होंगी जब नागरिक भी सफाई कर्मचारियों का साथ देंगे. निगम के नेता सदन प्रवेश वाही ने सभी जोनल कर्मचारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक वार्ड में कम से कम पांच कचरा-प्रवण स्थानों की पहचान कर दो सप्ताह के भीतर साफ किया जाए. उन्होंने संसाधन बढ़ाने और सफाई कर्मियों की संख्या में वृद्धि पर जोर दिया.

फैक्ट्री लाइसेंस एवं शुल्क मॉड्यूल

दिल्ली नगर निगम ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फैक्ट्री लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है. अब औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत इकाइयों को एमसीडी से अलग से फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क का भुगतान अब संपत्ति कर के साथ एकमुश्त किया जाएगा. यह व्यवस्था उद्योगों पर से कर का बोझ कम करेगी और दोनों कर/शुल्क एक साथ जमा किए जा सकेंगे.नई व्यवस्था से फैक्ट्री लाइसेंस निरीक्षण व अनावश्यक जटिलताओं से उद्योगों को राहत मिलेगी. अब उद्योग इकाइयों को केवल प्रदूषण, अग्नि सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक स्वीकृतियों का पालन करना होगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित इकाई/फैक्ट्री स्वामी की होगी. इसके अतिरिक्त फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क को अब संपत्ति कर का 5% माना जाएगा और इसे हर वर्ष संपत्ति कर के साथ ही जमा किया जाएगा.

इंस्पेक्टर राज की होगी समाप्ति

दरअसल, एमसीडी के महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह ने सिविक सेंटर स्थित कार्यालय में आज फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क मॉड्यूल का संपत्ति कर पोर्टल के साथ एकीकरण को लॉन्च किया. इस अवसर पर महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम व्यापार को सुगमता से बढ़ावा देने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रहा है. फैक्ट्री लाइसेंस और संपत्ति कर का एकीकरण न केवल कारोबारियों के लिए राहतकारी होगा, बल्कि ‘इंस्पेक्टर राज’ की समाप्ति की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम है। अब उद्यमियों को सरल, पारदर्शी और त्वरित प्रक्रिया का लाभ मिलेगा, जिससे दिल्ली के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी.

स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्य शर्मा ने कहा कि यह कदम एमसीडी की दूरदृष्टि को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि अब उद्योगों को लाइसेंस के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं और निरीक्षणों से नहीं गुजरना पड़ेगा. एकल पोर्टल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि उद्योगों को सुविधा और समय की बचत भी होगी. निगम का उद्देश्य है कि उद्योग जगत को सरल और भरोसेमंद वातावरण मिले.

वर्तमान में लगभग 30,000 सक्रिय लाइसेंस

बता दें कि पहले फैक्ट्री लाइसेंस एवं संपत्ति कर अलग-अलग आवेदन पत्र एवं पोर्टल पर शुल्क जमा करना पड़ता था.अब नई व्यवस्था के तहत दोनों सेवाएं एकीकृत होकर सिंगल विंडो एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध होंगी. फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क अब वार्षिक संपत्ति कर का 5% होगा और दोनों का भुगतान एक ही पोर्टल पर किया जा सकेगा. शुल्क जमा करते ही डीमड फैक्ट्री लाइसेंस स्वतः जारी होगा और अलग से निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी. वर्तमान में लगभग 30,000 सक्रिय लाइसेंस हैं. नयी व्यवस्था से संख्या में वृद्धि होगी और निगम के राजस्व में भी इज़ाफ़ा होगा.

