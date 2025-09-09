उन्नाव में सफाई कर्मी ने की आत्महत्या, 18 महीने से नहीं मिला था वेतन, सुसाइड नोट में पांच लोगों को बताया मौत का जिम्मेदार
सुसाइड नोट में युवक ने लिखा है कि उसे विभाग के पांच लोग प्रताड़ित कर रहे थे. उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 7:46 PM IST
उन्नाव : दही थाना क्षेत्र के पीताम्बर नगर-दो में सफाई कर्मी ने सुसाइड कर लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मौके से मिले सुसाइड नोट में नगर पालिका से जुड़े पांच लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है. उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की है.
परिवार के अनुसार, नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मी सतीश प्रजापति (35) को करीब 17–18 महीने से सैलरी नहीं मिली थी. जिसको लेकर वह लगातार नगर पालिका दफ्तर के चक्कर लगा रहा था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ.
शरीर पर थे चोट के निशान : छोटे भाई आलोक ने बताया कि सोमवार की शाम सतीश कार्यालय से लौटने के बाद बेहद उदास था और उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसकी पिटाई भी की है. शरीर पर चोट के निशान भी दिख रहे थे. रात को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया.
मंगलवार सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो परिवार ने दरवाजा तोड़ा, तो देखा सतीश ने सुसाइड कर लिया था. परिवार में बुजुर्ग मां, पत्नी रिंकी और डेढ़ साल का बेटा तेजस है. आलोक ने बताया कि वेतन न मिलने और लगातार प्रताड़ना झेलने के कारण उसका भाई टूट चुका था.
5 लोगों को बताया जिम्मेदार : सुसाइड नोट में सतीश ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा है कि उसे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जा रहा था. उसने नगर पालिका के युवा नेता संजय गौतम, चेयरमैन प्रतिनिधि भानु मिश्रा, जलकल अभियंता विवेक वर्मा, सेवानिवृत्त कर्मचारी रामसमुझ प्रसाद और सुरेंद्र विश्वकर्मा को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है. सतीश ने लिखा कि शिकायत करने पर भी आरोपी पैसे देकर मामले को दबा देते थे.
दही थाना प्रभारी अवनीश सिंह ने बताया कि सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद नगर पालिका के अन्य सफाईकर्मियों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है और अब यह सब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है.
यह भी पढ़ें : जनता की शिकायतों को निपटाने में देवीपाटन मंडल पहले नंबर पर, मिर्जापुर जोन सेकेंड, जानिए टॉप 5 में किसे मिली जगह