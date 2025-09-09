ETV Bharat / state

उन्नाव में सफाई कर्मी ने की आत्महत्या, 18 महीने से नहीं मिला था वेतन, सुसाइड नोट में पांच लोगों को बताया मौत का जिम्मेदार

सुसाइड नोट में पांच लोगों को बताया मौत का जिम्मेदार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव : दही थाना क्षेत्र के पीताम्बर नगर-दो में सफाई कर्मी ने सुसाइड कर लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मौके से मिले सुसाइड नोट में नगर पालिका से जुड़े पांच लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है. उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की है.

परिवार के अनुसार, नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मी सतीश प्रजापति (35) को करीब 17–18 महीने से सैलरी नहीं मिली थी. जिसको लेकर वह लगातार नगर पालिका दफ्तर के चक्कर लगा रहा था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ.

शरीर पर थे चोट के निशान : छोटे भाई आलोक ने बताया कि सोमवार की शाम सतीश कार्यालय से लौटने के बाद बेहद उदास था और उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसकी पिटाई भी की है. शरीर पर चोट के निशान भी दिख रहे थे. रात को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया.

मंगलवार सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो परिवार ने दरवाजा तोड़ा, तो देखा सतीश ने सुसाइड कर लिया था. परिवार में बुजुर्ग मां, पत्नी रिंकी और डेढ़ साल का बेटा तेजस है. आलोक ने बताया कि वेतन न मिलने और लगातार प्रताड़ना झेलने के कारण उसका भाई टूट चुका था.