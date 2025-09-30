नवरात्रि 2025 : महामाया मंदिर में संधी पूजन, राजपरिवार ने निभाई वर्षों पुरानी परंपरा
सरगुजा रियासत के मुखिया टीएस सिंहदेव ने महामाया मंदिर में विशेष संधी पूजन किया.
Published : September 30, 2025 at 6:03 PM IST
सरगुजा : रियासतों की परम्परा और उनका निर्वहन आज भी देश की कई राजघरानों में किया जाता है. सरगुजा रियासत की भी अपनी समृद्ध विरासत है. उसका निर्वहन राजपरिवार के उत्तराधिकारी सदियों से करते आ रहे हैं. मौजूदा समय में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सरगुजा राजपरिवार के मुखिया हैं.जो वर्षो से चली आ रही धार्मिक और सामाजिक परम्परा का निर्वहन करते हैं. इसी क्रम में राजपरिवार की कुलदेवी मां महामाया मंदिर में सिंहदेव ने संधी पूजन किया.
संधीकाल में पूजा : हर नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को एक विशेष मुहूर्त होता है, इस मुहूर्त को संधी काल कहते हैं.इस दौरान सरगुजा रियासत के महाराज राज परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मां महामाया, समलाया और विंध्यवासिनी का विशेष पूजन करते हैं. इस दौरान कुछ घंटों के लिए मंदिर आम जनमानस के लिए बंद रखा जाता है और गर्भगृह में राजपरिवार के लोग पूजा करते हैं.
इस दौरान राजपरिवार के सदस्य टीएस सिंहदेव ने बताया कि अष्टमी और नवमी के संधी की बेला को संधी काल कहा जाता है.इस मुहूर्त में कुष्मांड बली देकर उसके पूर्व उसके बाद की विधियों को पूरा करके मुख्य पुजारी के रूप में उपस्थित रहा, इस प्रथा को कई सौ साल हो गए है.
प्रथाएं समय के साथ बदलती गई है. बचपन में सुनते थे की यहां नरबलि भी होती थी.भैंस की बली भी होती थी. लेकिन समय के साथ उसकी जगह कुष्मांड बलि ने ले ली. विशेष जो विधियां हैं पंडित जी लोग जैसा बताते हैं परिवार की ओर से प्रमुख पुजारी के रूप में मै उसका निष्पादन करता हूं - टीएस सिंहदेव, सदस्य, राजपरिवार
संधी पूजन के बाद सरगुजा रियासत में विजय दशमी का भी बड़ा महत्व है. इस दिन रघुनाथ पैलेस आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और महाराजा शस्त्र, नगाड़ा, द्वार पूजन जैसी प्रमुख विधियों को संपन्न करेंगे.पूजा के बाद रघुनाथ पैलेस के राजदरबार में रियासत के मुखिया यानी की टीएस सिंहदेव बैठकर आमजन से मुलाकात करेंगे. ये रियासतकालीन प्रथा वर्षों से चली आ रही है.सरगुजा के लोग आज भी इस परम्परा को निभाते हैं.इस दिन रघुनाथ पैलेस में भारी भीड़ उमड़ती है जिसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ता है.
