ETV Bharat / state

नवरात्रि 2025 : महामाया मंदिर में संधी पूजन, राजपरिवार ने निभाई वर्षों पुरानी परंपरा

सरगुजा रियासत के मुखिया टीएस सिंहदेव ने महामाया मंदिर में विशेष संधी पूजन किया.

Sandhi Pujan in Mahamaya Temple
महामाया मंदिर में संधी पूजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 6:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा : रियासतों की परम्परा और उनका निर्वहन आज भी देश की कई राजघरानों में किया जाता है. सरगुजा रियासत की भी अपनी समृद्ध विरासत है. उसका निर्वहन राजपरिवार के उत्तराधिकारी सदियों से करते आ रहे हैं. मौजूदा समय में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सरगुजा राजपरिवार के मुखिया हैं.जो वर्षो से चली आ रही धार्मिक और सामाजिक परम्परा का निर्वहन करते हैं. इसी क्रम में राजपरिवार की कुलदेवी मां महामाया मंदिर में सिंहदेव ने संधी पूजन किया.


संधीकाल में पूजा : हर नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को एक विशेष मुहूर्त होता है, इस मुहूर्त को संधी काल कहते हैं.इस दौरान सरगुजा रियासत के महाराज राज परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मां महामाया, समलाया और विंध्यवासिनी का विशेष पूजन करते हैं. इस दौरान कुछ घंटों के लिए मंदिर आम जनमानस के लिए बंद रखा जाता है और गर्भगृह में राजपरिवार के लोग पूजा करते हैं.

Sandhi Pujan in Mahamaya Temple
राजपरिवार ने निभाई वर्षों पुरानी परंपरा (Etv Bharat)


इस दौरान राजपरिवार के सदस्य टीएस सिंहदेव ने बताया कि अष्टमी और नवमी के संधी की बेला को संधी काल कहा जाता है.इस मुहूर्त में कुष्मांड बली देकर उसके पूर्व उसके बाद की विधियों को पूरा करके मुख्य पुजारी के रूप में उपस्थित रहा, इस प्रथा को कई सौ साल हो गए है.

राजपरिवार ने निभाई वर्षों पुरानी परंपरा (Etv Bharat)

प्रथाएं समय के साथ बदलती गई है. बचपन में सुनते थे की यहां नरबलि भी होती थी.भैंस की बली भी होती थी. लेकिन समय के साथ उसकी जगह कुष्मांड बलि ने ले ली. विशेष जो विधियां हैं पंडित जी लोग जैसा बताते हैं परिवार की ओर से प्रमुख पुजारी के रूप में मै उसका निष्पादन करता हूं - टीएस सिंहदेव, सदस्य, राजपरिवार

Sandhi Pujan in Mahamaya Temple
राजपरिवार ने निभाई वर्षों पुरानी परंपरा (Etv Bharat)

संधी पूजन के बाद सरगुजा रियासत में विजय दशमी का भी बड़ा महत्व है. इस दिन रघुनाथ पैलेस आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और महाराजा शस्त्र, नगाड़ा, द्वार पूजन जैसी प्रमुख विधियों को संपन्न करेंगे.पूजा के बाद रघुनाथ पैलेस के राजदरबार में रियासत के मुखिया यानी की टीएस सिंहदेव बैठकर आमजन से मुलाकात करेंगे. ये रियासतकालीन प्रथा वर्षों से चली आ रही है.सरगुजा के लोग आज भी इस परम्परा को निभाते हैं.इस दिन रघुनाथ पैलेस में भारी भीड़ उमड़ती है जिसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ता है.

जेल में नवरात्रि की भक्ति, बंदियों ने रखा उपवास, अपराध के लिए मांगी क्षमा

रावन में केदारनाथ धाम के दर्शन, माता के 21 रुप हैं विराजित, भक्तों को हो रही तीर्थ की अनुभूति

दुर्गाष्टमी में खप्पर निकालने की परंपरा, नगर सुरक्षा के लिए देवियां देंगी आशीर्वाद

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHAMAYA TEMPLEOLD TRADITION IN NAVRATRINAVRATRI 2025संधी पूजनSANDHI PUJAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.