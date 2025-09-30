ETV Bharat / state

नवरात्रि 2025 : महामाया मंदिर में संधी पूजन, राजपरिवार ने निभाई वर्षों पुरानी परंपरा

सरगुजा : रियासतों की परम्परा और उनका निर्वहन आज भी देश की कई राजघरानों में किया जाता है. सरगुजा रियासत की भी अपनी समृद्ध विरासत है. उसका निर्वहन राजपरिवार के उत्तराधिकारी सदियों से करते आ रहे हैं. मौजूदा समय में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सरगुजा राजपरिवार के मुखिया हैं.जो वर्षो से चली आ रही धार्मिक और सामाजिक परम्परा का निर्वहन करते हैं. इसी क्रम में राजपरिवार की कुलदेवी मां महामाया मंदिर में सिंहदेव ने संधी पूजन किया.







संधीकाल में पूजा : हर नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को एक विशेष मुहूर्त होता है, इस मुहूर्त को संधी काल कहते हैं.इस दौरान सरगुजा रियासत के महाराज राज परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मां महामाया, समलाया और विंध्यवासिनी का विशेष पूजन करते हैं. इस दौरान कुछ घंटों के लिए मंदिर आम जनमानस के लिए बंद रखा जाता है और गर्भगृह में राजपरिवार के लोग पूजा करते हैं.





राजपरिवार ने निभाई वर्षों पुरानी परंपरा (Etv Bharat)



इस दौरान राजपरिवार के सदस्य टीएस सिंहदेव ने बताया कि अष्टमी और नवमी के संधी की बेला को संधी काल कहा जाता है.इस मुहूर्त में कुष्मांड बली देकर उसके पूर्व उसके बाद की विधियों को पूरा करके मुख्य पुजारी के रूप में उपस्थित रहा, इस प्रथा को कई सौ साल हो गए है.