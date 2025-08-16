ETV Bharat / state

अमेरिका से 12 दिन बाद जींद पहुंचा संदीप का शव, अंतिम संस्कार में उमड़ा पूरा गांव, 4 अगस्त को यूएसए में झील में डूबने से हुई थी मौत - SANDEEP DEAD BODY REACHED HARYANA

डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे युवक की डूबने से मौत हो गई थी. मौत के 12 दिन बाद शव अंततः हरियाणा पहुंच गया.

Sandeep Dead Body Reached Haryana
संदीप का पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार (Etv Bharat)
Published : August 16, 2025 at 7:14 PM IST

जींद: हरियाणा के जींद निवासी संदीप बूरा की अमेरिका में झील में डूबने से 4 अगस्त को मौत हो गई थी. करीब 12 दिन बाद शनिवार को संदीप का शव गांव में पहुंचा. सुबह 9 बजे के करीब मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ा हुआ था. हादसे की जानकारी के बाद से मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

डंकी रूट से पहुंचा था अमेरिकाः गौरतलब है कि जींद जिले के उचाना क्षेत्र के घोघडियां गांव निवासी 37 वर्षीय संदीप बूरा तीन साल पहले 60 लाख रुपए खर्च कर डंकी रूट से अमेरिका गया था. पांच से छह महीने तक संदीप पनामा के जंगलों में रहा. इस दौरान भूखे-प्यासे समय काटना पड़ा. काफी संघर्षों के बाद संदीप मेक्सिको की दीवार कूदकर अमेरिका की तरफ गया और आर्मी के कैंप में रहा. फाइल लगवाकर वहां से किसी तरह बाहर निकला. इसके बाद एक साल तक संदीप को अंडरग्राउंड रहना पड़ा. फाइल की प्रोसेसिंग के बाद संदीप ने काम शुरू किया और ट्रक चालक के लिए ट्रेनिंग लेने लगा.

अमेरिका से 12 दिन बाद जींद पहुंचा संदीप का शव (Etv Bharat)

शव को देश वापस लाने में 15 लाख खर्चः संदीप के छोटे भाई प्रदीप ने बताया कि संदीप बूरा फिलहाल फ्रेसनो शहर में रह रहा था. 4 अगस्त की शाम संदीप अपने दोस्तों के साथ किंग रिवर झील में नहाने गया था. झील में नहाते समय संदीप लहरों के बीच फंस गया और डूब गया. संदीप की मौत के बाद उसके शव को इंडिया लाने की प्रक्रिया शुरू की गई. 12वें दिन जाकर संदीप के शव को गांव की मिट्टी नसीब हो पाई. परिजनों के अनुसार मृतक के शव को वापस लाने पर 15 लाख रुपए के करीब खर्च आया है.

Sandeep Dead Body Reached Haryana
जींद पहुंचा संदीप का शव (Etv Bharat)

अमेरिका में डूबने से युवक की मौतYOUTH DIED DUE TO DROWNING IN USAAMERICA VIA DONKEY ROUTESANDEEP DEAD BODY REACHED HARYANA

