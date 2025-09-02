ETV Bharat / state

खूंटी में 31 करोड़ से अधिक कीमत के छह महंगे बालू घाट, 18 सितंबर को होगी ई-नीलामी - SAND GHAT AUCTION

खूंटी में 18 सितंबर को 20 बालू घाटों की ऑनलाइन नीलामी होगी. इन सभी घाटों को अलग-अलग तीन कैटेगरी में बांटा गया है.

Online auction 20 sand ghats will be held on September 18 in Khunti
बालू घाट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 2, 2025 at 12:07 PM IST

5 Min Read

खूंटी: राज्यभर में आठ वर्षों के बाद बालू घाट निजी हाथों में जाएगा. नई नीति के तहत बालू घाटों को तीन ग्रुप में बांटकर ई-ऑक्शन किया जाएगा. खूंटी में सभी घाटों को मिलाकर कुल 20 घाट बनाए गए हैं, जिसे तीन ग्रुप में बांटा गया है. सभी ग्रुपों के घाटों पर उपलब्ध बालू के आधार पर रिजर्व प्राइस भी तय कर दिया गया है. रिजर्व प्राइस से अधिक बोली लगाने वाले को एल-1 घोषित कर घाट का ठेका दे दिया जाएगा.

इन बालू घाटों को टेंडर सूची में नहीं मिली जगह

खूंटी जिले के वैसे घाट टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं है, जहां वर्षो से अवैध बालू का उत्खनन एवं परिवहन होता रहा है, जिसमें तोरपा प्रखंड क्षेत्र के बांस टोली, बड़ाईक टोली, एरेमेरे, साईंसेरा, गीडुम, कुलड़ा, कोटेंगसेरा, रनिया प्रखंड क्षेत्र के कोटांगगेर, उड़ीकेल और कर्रा प्रखंड क्षेत्र के लापा, बकसपुर, तिलमी, मास्को और बमरजा घाट शामिल हैं.

जानकारी देते खनन पदाधिकारी (ETV BHARAT)

खनन विभाग ने तर्क दिया कि यह घाट वन क्षेत्र में आता है, जिसके कारण ऑक्शन नहीं किया जा सकता है. लेकिन उन घाटों से पूर्व में जब्त बालू के लिए नीलामी प्रक्रिया के तहत स्टॉक लाइसेंस निर्गत कर दिया है, जिसमें तोरपा का एरेमेरे, रनिया के सौदे, कोटांगगेर और कर्रा प्रखंड के जरिया, बकसपुर शामिल हैं.

तीन कैटेगरी में तय की गई घाट की कीमत

प्रशासन द्वारा तय किए गए रिजर्व प्राइस में अलग-अलग तीन कैटेगरी बनाया गया है. पहले ग्रुप में बरकुली, बरकुली, निचितपुर उलिहातु, पांडू, कोईनारा, जाराकेल को मिलाकर 31,13,62,894 करोड़ रिजर्व प्राइस रखा गया है. जबकि दूसरे ग्रुप में बुधीरोमा, मैपा, रामजय, दियांकेल, चुरगी, सोदे, सोदे (10.21), कुदरी, ओकरा, सिमला और डोरमा को मिलाकर 29,84,28,731 करोड़ और तीसरे ग्रुप में सरगिया, गुरबेरा, गोबिंदपुर, दियांकेल, कसमार, मनहातु, कसमार, मनहातु कसमार (5.20), बनाई, कोचा को मिलाकर 30,27,80,554 करोड़ रिजर्व प्राइस रखा गया है. घाटों की कीमत अधिक होने के बावजूद नई व्यवस्था में बालू की कीमत में 25 प्रतिशत तक कमी आने की संभावना है, क्योंकि बालू की उपलब्धता सुलभ होगी तो कीमत भी कम होगी.

ऑनलाइन मोड में होगा बालू घाटों का ऑक्शन

इन घाटों के ऑक्शन के लिए जिला प्रशासन ने सोमवार को टेंडर भरने का पोर्टल खोल दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 12 सितंबर शाम 4 बजे तक होगी. प्री बिड मीटिंग 2 सितंबर को दोपहर 3 बजे से समाहरणालय सभागार में होगी. स्क्रूटनी के बाद निविदाताओं की सूची 15 सितंबर को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके बाद 18 सितंबर को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन मोड में बालू घाटों का ऑक्शन होगा. हालांकि ऑक्शन होने के बावजूद 15 अक्टूबर के बाद ही बालू मिलेगा. क्योंकि मानसून को लेकर 15 अक्टूबर तक बालू उत्खनन पर एनजीटी की रोक है.

बालू की कीमत में आ सकती है कमी

बता दें कि खूंटी में पिछले माह तक पांडु घाट से जेएसएमडीसी के माध्यम से बालू की बिक्री होती थी. जेएसएमडीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन बालू की बुकिंग करना पड़ता था. लेकिन आम लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते थे. ऐसे में बालू ब्रोकर ही ऑनलाइन बुकिंग के जरिए बालू का उठाव और बिक्री कर रहे थे. इसके अलावा, अवैध बालू बाजार में आ रहा. ब्रोकर 100 सीएफ्टी बालू के लिए 5000 से 5500 रुपए तक वसूल रहे हैं, लेकिन अगर सभी घाटों से उत्खनन होने लगेगा तो ठेकेदार अधिक से अधिक बालू बेचेगा. बालू की उपलब्धता बढ़ने से कीमत में 25 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है.

सभी का रिजर्व प्राइस तय किया गया: खनन पदाधिकारी

खनन पदाधिकारी राम नरेश सिंह ने बताया कि नई नीति के तहत खूंटी जिले के घाटों को तीन ग्रुप में बांटकर ई-ऑक्शन किया जाएगा. खूंटी में सभी घाटों को मिलाकर कुल 20 घाट बनाया गया है, जिसे तीन ग्रुप में बांटा गया है. सभी ग्रुप के घाट में उपलब्ध बालू के आधार पर रिजर्व प्राइस भी तय कर दिया गया है. रिजर्व प्राइस से अधिक बोली लगाने वाले को एल वन घोषित करते हुए घाट का ठेका पर दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि साथ ही वैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां अवैध उत्खनन की सूचना है. एक सवाल पर खनन पदाधिकारी ने बताया कि नियमों के अनुसार वैसे घाट ई-ऑक्शन में शामिल नहीं है, जो वन क्षेत्र में आते हैं. लेकिन उन क्षेत्रों में दशकों से अवैध उत्खनन होता आ रहा है और वर्तमान में उत्खनन एवं परिवहन जारी है. खनन पदाधिकारी ने बताया कि स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और पुलिस के साथ सयुंक्त अभियान चलाकर वन क्षेत्रों में हो रही उत्खनन पर अंकुश लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: छापर बालू घाट को लेकर क्रिमिनल गैंग आमने-सामने, फायरिंग कर खुलेआम दी धमकी

गढ़वा में बालू की किल्लत हुई दूर, खनन विभाग ने किया बालू घाट का ऑक्शन

खूंटी में बालू घाटों के टेंडर पर उठने लगे सवाल, अवैध खनन वाले घाटों को किया निविदा से बाहर, विभाग की ओर से दी गयी ये दलील

खूंटी: राज्यभर में आठ वर्षों के बाद बालू घाट निजी हाथों में जाएगा. नई नीति के तहत बालू घाटों को तीन ग्रुप में बांटकर ई-ऑक्शन किया जाएगा. खूंटी में सभी घाटों को मिलाकर कुल 20 घाट बनाए गए हैं, जिसे तीन ग्रुप में बांटा गया है. सभी ग्रुपों के घाटों पर उपलब्ध बालू के आधार पर रिजर्व प्राइस भी तय कर दिया गया है. रिजर्व प्राइस से अधिक बोली लगाने वाले को एल-1 घोषित कर घाट का ठेका दे दिया जाएगा.

इन बालू घाटों को टेंडर सूची में नहीं मिली जगह

खूंटी जिले के वैसे घाट टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं है, जहां वर्षो से अवैध बालू का उत्खनन एवं परिवहन होता रहा है, जिसमें तोरपा प्रखंड क्षेत्र के बांस टोली, बड़ाईक टोली, एरेमेरे, साईंसेरा, गीडुम, कुलड़ा, कोटेंगसेरा, रनिया प्रखंड क्षेत्र के कोटांगगेर, उड़ीकेल और कर्रा प्रखंड क्षेत्र के लापा, बकसपुर, तिलमी, मास्को और बमरजा घाट शामिल हैं.

जानकारी देते खनन पदाधिकारी (ETV BHARAT)

खनन विभाग ने तर्क दिया कि यह घाट वन क्षेत्र में आता है, जिसके कारण ऑक्शन नहीं किया जा सकता है. लेकिन उन घाटों से पूर्व में जब्त बालू के लिए नीलामी प्रक्रिया के तहत स्टॉक लाइसेंस निर्गत कर दिया है, जिसमें तोरपा का एरेमेरे, रनिया के सौदे, कोटांगगेर और कर्रा प्रखंड के जरिया, बकसपुर शामिल हैं.

तीन कैटेगरी में तय की गई घाट की कीमत

प्रशासन द्वारा तय किए गए रिजर्व प्राइस में अलग-अलग तीन कैटेगरी बनाया गया है. पहले ग्रुप में बरकुली, बरकुली, निचितपुर उलिहातु, पांडू, कोईनारा, जाराकेल को मिलाकर 31,13,62,894 करोड़ रिजर्व प्राइस रखा गया है. जबकि दूसरे ग्रुप में बुधीरोमा, मैपा, रामजय, दियांकेल, चुरगी, सोदे, सोदे (10.21), कुदरी, ओकरा, सिमला और डोरमा को मिलाकर 29,84,28,731 करोड़ और तीसरे ग्रुप में सरगिया, गुरबेरा, गोबिंदपुर, दियांकेल, कसमार, मनहातु, कसमार, मनहातु कसमार (5.20), बनाई, कोचा को मिलाकर 30,27,80,554 करोड़ रिजर्व प्राइस रखा गया है. घाटों की कीमत अधिक होने के बावजूद नई व्यवस्था में बालू की कीमत में 25 प्रतिशत तक कमी आने की संभावना है, क्योंकि बालू की उपलब्धता सुलभ होगी तो कीमत भी कम होगी.

ऑनलाइन मोड में होगा बालू घाटों का ऑक्शन

इन घाटों के ऑक्शन के लिए जिला प्रशासन ने सोमवार को टेंडर भरने का पोर्टल खोल दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 12 सितंबर शाम 4 बजे तक होगी. प्री बिड मीटिंग 2 सितंबर को दोपहर 3 बजे से समाहरणालय सभागार में होगी. स्क्रूटनी के बाद निविदाताओं की सूची 15 सितंबर को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके बाद 18 सितंबर को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन मोड में बालू घाटों का ऑक्शन होगा. हालांकि ऑक्शन होने के बावजूद 15 अक्टूबर के बाद ही बालू मिलेगा. क्योंकि मानसून को लेकर 15 अक्टूबर तक बालू उत्खनन पर एनजीटी की रोक है.

बालू की कीमत में आ सकती है कमी

बता दें कि खूंटी में पिछले माह तक पांडु घाट से जेएसएमडीसी के माध्यम से बालू की बिक्री होती थी. जेएसएमडीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन बालू की बुकिंग करना पड़ता था. लेकिन आम लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते थे. ऐसे में बालू ब्रोकर ही ऑनलाइन बुकिंग के जरिए बालू का उठाव और बिक्री कर रहे थे. इसके अलावा, अवैध बालू बाजार में आ रहा. ब्रोकर 100 सीएफ्टी बालू के लिए 5000 से 5500 रुपए तक वसूल रहे हैं, लेकिन अगर सभी घाटों से उत्खनन होने लगेगा तो ठेकेदार अधिक से अधिक बालू बेचेगा. बालू की उपलब्धता बढ़ने से कीमत में 25 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है.

सभी का रिजर्व प्राइस तय किया गया: खनन पदाधिकारी

खनन पदाधिकारी राम नरेश सिंह ने बताया कि नई नीति के तहत खूंटी जिले के घाटों को तीन ग्रुप में बांटकर ई-ऑक्शन किया जाएगा. खूंटी में सभी घाटों को मिलाकर कुल 20 घाट बनाया गया है, जिसे तीन ग्रुप में बांटा गया है. सभी ग्रुप के घाट में उपलब्ध बालू के आधार पर रिजर्व प्राइस भी तय कर दिया गया है. रिजर्व प्राइस से अधिक बोली लगाने वाले को एल वन घोषित करते हुए घाट का ठेका पर दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि साथ ही वैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां अवैध उत्खनन की सूचना है. एक सवाल पर खनन पदाधिकारी ने बताया कि नियमों के अनुसार वैसे घाट ई-ऑक्शन में शामिल नहीं है, जो वन क्षेत्र में आते हैं. लेकिन उन क्षेत्रों में दशकों से अवैध उत्खनन होता आ रहा है और वर्तमान में उत्खनन एवं परिवहन जारी है. खनन पदाधिकारी ने बताया कि स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और पुलिस के साथ सयुंक्त अभियान चलाकर वन क्षेत्रों में हो रही उत्खनन पर अंकुश लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: छापर बालू घाट को लेकर क्रिमिनल गैंग आमने-सामने, फायरिंग कर खुलेआम दी धमकी

गढ़वा में बालू की किल्लत हुई दूर, खनन विभाग ने किया बालू घाट का ऑक्शन

खूंटी में बालू घाटों के टेंडर पर उठने लगे सवाल, अवैध खनन वाले घाटों को किया निविदा से बाहर, विभाग की ओर से दी गयी ये दलील

For All Latest Updates

TAGGED:

SAND GHAT AUCTION IN KHUNTIझारखंड में बालू घाट की नीलामीबालू घाट की नीलामीSAND GHAT IN KHUNTISAND GHAT AUCTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.