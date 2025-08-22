ETV Bharat / state

मधुरेंद्र कुमार ने पीपल की पत्तियों पर उकेरी PM मोदी की तस्वीर, लिखा ' Welcome Modi Ji In Gaya Ji' - PM MODI BIHAR VISIT

गया में सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने पीपल की छोटी पत्तियों पर पीएम मोदी की तस्वीर उकेरी है. साथ ही उनका वेलकम किया है.

PM MODI BIHAR VISIT
सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 22, 2025 at 9:00 AM IST

Updated : August 22, 2025 at 9:40 AM IST

गया: देश के चर्चित सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार बिहार आए अतिथियों का स्वागत अनोखे अंदाज में करते हैं. इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दुनिया की सबसे छोटी तीन सेंटीमीटर पीपल की हरी पत्तियों में भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की अनोखी और मनमोहक तस्वीर बनाई है. साथ ही लिखा "वेलकम मोदी जी इन गया जी". करीब 5 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद यह अद्भुत कलाकृति तैयार हुई है.

15 अगस्त को बनाई थी शानदार कलाकृति: इससे पहले 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री मोदी के 'हर घर तिरंगा कैंपेन' को लेकर एक शानदार कलाकृति मधुरेंद्र ने बनाई थी, जबकि भागलपुर में 2000 किलोग्राम बालू पर पीएम मोदी की कलाकृति बनाकर स्वागत किया था. पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसपर पीएम मोदी की तस्वीर बनाकर थैंक्यू मोदी जी लिखा था. उसके बाद मोतिहारी में भी पीएम के आगमन को लेकर मिट्टी से उनकी तस्वीर बनाकर स्वागत किया था.

PM MODI BIHAR VISIT
पीपल की पत्तियों पर उकेरी PM मोदी की तस्वीर (ETV Bharat)

विष्णुपद, बोधगया बौद्ध मंदिर का भी किया है चित्रण: सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अपनी कलाकृति के माध्यम से गयाजी के विष्णुपद मंदिर, बोधगया बौद्ध मंदिर का सौन्दर्यीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क, गंगा ब्रिज के साथ गया से दिल्ली के बीच शुरू होने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और मेमो पैसेंजर ट्रेन का चित्रण भी किया है. साथ ही पर्यटकों और आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है.

'भारत गौरव अवार्ड' से सम्मानित हैं मधुरेंद्र: सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कई बड़े सम्मान हासिल कर चुके हैं. पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से भी 2012 में उन्हें सम्मान मिला था. बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2020 के अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021-22 के ब्रांड एंबेसडर भी रह चुके हैं. इस साल जून महीने में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है. साथ ही वो भारतीय पार्लियामेंट में वर्ष 2025 के राष्ट्रीय सम्मान 'भारत गौरव अवार्ड' से भी नवाजे गए हैं.

PM MODI BIHAR VISIT
सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने लिखा 'Welcom Modi Ji IN Gaya' (ETV Bharat)

''जब-जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की पावन भूमि पर कदम रखते हैं, तब-तब विकास की गंगा प्रखर वेग से बाहर निकलती है. यह योजनाओं के शिलान्यास-उद्घाटन का पर्व नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के हृदय स्थल बिहार के पुनर्जागरण का एक महोत्सव है. मैं ज्ञान, मोक्ष, शांति और संघर्ष की भूमि गया जी में प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से कलात्मक अभिनंदन और स्वागत करता हूं''. - मधुरेंद्र, सैंड आर्टिस्ट

13 हजार करोड़ की सौगात देंगे मोदी: बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 महीने में छठी बार बिहार आ रहे हैं. इस बार 13 हजार करोड़ आए अधिक की योजनाओं का तोहफा बिहार को देंगे. साथ ही गयाजी को दो ट्रेनों की भी सौगात देंगे.

