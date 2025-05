ETV Bharat / state

हरियाणा का जवान पंजाब में शहीद: ग्रेनेडियर मैकेनिक पद पर तैनाथ थे मनोज फोगाट, सीएम ने पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि - MANOJ PHOGAT MARTYRED

Manoj Phogat martyred ( Etv Bharat )

Published : May 15, 2025 at 5:05 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 5:25 PM IST

चरखी दादरी: भारत-पाकिस्तान के संघर्ष के बीच हरियाणा के चरखी दादरी में घर का इकलौता चिराग व भारतीय सेना का जवान शहीद हो गया. शहीद मनोज फोगाट चरखी दादरी के गांव समसपुर के रहने वाले थे. कपूरथला में उनकी तैनाती थी और पंजाब बॉर्डर पर गोली लगने से वे वीर गति को प्राप्त हो गए. मनोज फोगाट के शहीद होने की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर है. शुक्रवार सुबह होगा शहीद का अंतिम संस्कार: वहीं, घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है. परिजन पार्थिव शरीर लेने के लिए पंजाब के कपूरथला गए हैं. ग्रामीणों ने बताया कि मनोज 4 मई को ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर गया था. जहां वे शहीद हो गए. देर रात शहीद का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचेगा और शुक्रवार सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. परिजनों को नहीं दी गई जानकारी: मिली जानकारी के अनुसार, गांव समसपुर निवासी करीब 34 वर्षीय मनोज फोगाट पंजाब के कपूरथला में ग्रेनेडियर यूनिट में तैनात थे. सुबह सेना मुख्यालय से परिवार के पास जवान के शहीद होने की जानकारी मिली थी. जिसके बाद मनोज के परिजन पंजाब के कपूरथला के लिए रवाना हो गए. जवान के शहीद होने की खबर से गांव में शौक की लहर है और सुबह से गांव में चूल्हा तक नहीं जला है. हालांकि मनोज के शहीद होने की जानकारी परिजनों को नहीं दी गई है. हरियाणा का जवान पंजाब में शहीद (Etv Bharat)

