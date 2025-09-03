हरिद्वार: निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज ने 'एक ईश्वर' एप लॉन्च किया. ये एप आस्था और तकनीक को जोड़कर भक्तों को आध्यात्मिक सेवाओं से निकट लाएगा. 'एक ईश्वर' एप उद्योगपति बजाज फैमिली की बेटी समृद्धि बजाज ने बनाया है. इसकी सीईओ समृद्धि बजाज ने बताया कि भक्तों को इससे फ्री सेवा मिलेगी.

स्वामी कैलाशानंद गिरि ने लॉन्च किया 'एक ईश्वर' एप: देश में कौन-कौन से मंदिर हैं. किन मंदिरों में किन भगवान की पूजा होती है. पूजा कैसे होती है. मंदिर के पंडित जी से कैसे मिल सकते हैं. मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है. अगर मंदिर तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो मंदिर में कैसे वर्चुअल पूजा कर सकते हैं. इन सारी जानकारी को लेकर और मन से मंदिर तक की भावना के साथ हरिद्वार में 'एक ईश्वर' एप लॉन्च किया गया. दक्षिण काली मंदिर परिसर में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलशानंद गिरि महाराज ने एप लॉन्च किया.

'एक ईश्वर' एप समृद्धि बजाज ने बनाया है: 'एक ईश्वर' एप को बनाने के पीछे मकसद भक्ति को और करीब, व्यक्तिगत और पहले से आसन बनाना है. इसके लिए इस एप में वर्चुअल पूजा और दर्शन बुकिंग, फिजिकल पूजा और दर्शन बुकिंग, भक्ति संगीत, हेलो नंदी और ई शॉप के माध्यम से पूजन सामग्री, मूर्तियां और पुस्तकें भी उपलब्ध हो सकेंगी. इस अवसर पर युवा उद्यमी संस्थापक समृद्धि बजाज और रश्मि बजाज समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे.

घर बैठे होंगे सभी मंदिरों के दर्शन: स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज ने बताया कि-

'एक ईश्वर' एप के माध्यम से प्रसाद और पूजा सामग्री सीधे घर-घर तक पहुंचाई जाएगी. सबसे खास बात यह है कि सभी सामग्री शुद्धता और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ तैयार की जाएगी. 'एक ईश्वर' एप आस्था और तकनीक का संगम होगा. ये करोड़ों श्रद्धालुओं को आधुनिक दौर में भी आध्यात्मिक सेवाओं से जोड़ेगा.

-स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर-

वर्चुअली कर सकेंगे पूजा: कैलाशानंद महाराज ने बताया कि अमित बजाज बड़े उद्योगपति हैं. उनकी बेटी समृद्धि ने 'एक ईश्‍वर' एप बनाया है. उन्होंने डेढ़ साल पहले मुझसे इस एप के बारे में चर्चा की थी. मेरी सहमति के बाद एप पर काम शुरू किया. दुनिया की सबसे बड़ी पूजा महादेव और मां दुर्गा की है. ये सब पूजन इस एप के जरिए मुफ्त में देखे जा सकते हैं. इस पूजा में वर्चुअली भाग भी लिया जा सकता है. उन्‍होंने बताया कि अपने माता-पिता की प्रेरणा से इस एप को समृद्धि ने बनाया है.

107 डिग्री तापमान में हवन करेंगे स्वामी कैलाशानंद गिरि: कुछ ही समय में यह एप हर सनातनी के घर तक पहुंचेगा. इस एप को बनाने का भाव पैसा कमाना नहीं है. इसमें छोटा और बड़ा दो किट बनाए गए हैं. किट में पूजन की सारी सामग्री है. उन्‍होंने आगे कहा कि घर पर बैठकर हर देवी-देवताओं का दर्शन और पूजन हर वर्ग के लोगों के लिए सुलभ हो जाएगा. मैं नवरात्रि में 107 डिग्री तापमान में हवन करूंगा. इस आयोजन को एप के माध्‍यम से देखा जा सकता है. इस एप के जरिए सनातन की हर परंपरा के दर्शन होंगे. कैलाशानंद महाराज ने बताया कि फिजिकल और वर्चुअल पूजा में केवल अंतर शरीर मात्र का होता है. फिजिकल पूजा में शारीरिक रूप से शामिल होते हैं. वर्चुअल पूजा में ऐसा संभव नहीं है. इसलिए मन से पूजन का बड़ा महत्‍व है. शास्‍त्रों में कहा गया है कि किसी चीज की आवश्‍यकता नहीं, केवल आंखें बंद कर ध्यान कर श्‍लोक और मंत्र का उच्‍चारण करें, पूरी पूजा संपन्‍न हो जाती है.

'एक ईश्वर' एप की खासियत:

फिजिकल दर्शन की बुकिंग

वर्चुअल आरती में सहभागिता

प्रसाद और पूजा सामग्री मंगवाने की सुविधा

गंगाजल प्राप्त करने का विकल्प

'एक ईश्वर' एप की सीईओ समृद्धि बजाज कर चुकी हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन: 'एक ईश्वर' एप बनाने वाली समृद्धि बजाज ने कहा कि-

मैं अब तक 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुकी हूं. धार्मिक मान्यताओं से जुड़े मेरे परिवार का सपना आज साकार हुआ है. यह एप फ्री होगा. देश विदेश में रहने वाले लोग भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकेंगे. इस एप के माध्यम से देश के सभी मंदिरों का इतिहास जान सकेंगे. यह एप करोड़ों श्रद्धालुओं को डिजिटल युग में भी श्रद्धा से जुड़े रहने और सभी आध्यात्मिक सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त करने का माध्यम बनेगा.

-समृद्धि बजाज, सीईओ, 'एक ईश्वर' एप-

ये भी पढ़ें: हरिद्वार में गणेश चतुर्थी की धूम, अपने ननिहाल में प्रेमानंद के रूप में विराजे गणपति बप्पा, कीजिए दर्शन