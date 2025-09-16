समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ का 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन
पंडरिया में किसानों ने रैली निकाली. जिसके कई जिले के किसान, महिला व समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ के कार्यकर्ता शामिल हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 16, 2025 at 1:07 PM IST
पंडरिया: पंडरिया नगर में समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ के बैनर तले किसानों ने गांधी चौक पर प्रदर्शन किया. 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शासन प्रशासन पर कई आरोप लगाए.
मांगों को लेकर किसान संघ का प्रदर्शन: किसान संघ ने सोमवार दोपहर 1 बजे धरना प्रदर्शन किया. किसानों के इस कार्यक्रम में कई जिलों के किसान, महिलाएं व समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभा में किसान संघ ने किसानों की समस्याएं गिनाई. कार्यक्रम के बाद किसानों ने रैली निकाली. जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा. सड़क के दोनों ओर जाम लग गया. जिससे आनन फानन में पंडरिया एसडीएम को किसानों के बीच पहुंचना पड़ा. अधिकारी ने किसानों की समस्या सुनी और जल्द से जल्द उनकी समस्या का निराकरण करने का आश्वासन सौंपा. किसानों ने अधिकारी को ज्ञापन सौंपा.
शत्रुघ्न वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ ने बताया कि किसानों को बोनस मिलना चाहिए. 50 किलो शकर देना था वह भी नहीं दिया गया है. खाद की समस्या बनी हुई हैं. धान की चौथी किश्त का भुगतान भी नहीं किया गया है. किसानों का घरेलू बिजली बिल भी 4000 से 7000 रुपये तक आ रहा है. जो अंसवैधानिक है. हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो नेशनल हाइवे का घेराव किया जाएगा.
कवर्धा के समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ के अध्यक्ष सोनी वर्मा ने बताया कि 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्सन किया गया है, जिसमें बिजली की कमी, किसानों को खाद की कमी सहित 14 मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हैं.
जलेश साहू अध्यक्ष मुंगेली ने कहा कि किसानों को खाद की सबसे ज्यादा समस्या है. मई जून से खाद को लेकर कई बार ज्ञापन दिया गया है लेकिन अब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है. गन्ना का भुगतान भी पूरा नहीं किया गया है. किसानों को बोनस भी नहीं दिया गया है. किसानों के कारण ही यहां की सरकार चल रही है बावजूद इसके किसानों की अनदेखी सरकार कर रही है.
पंडरिया अनुविभागीय अधिकारी संदीप ठाकुर ने बताया कि किसान संघ ने बिजली, सिंचाई, गन्ने, सहित धान के भुगतान को लेकर ज्ञापन सौंपा. किसानों की मांगों को लेकर संबधित अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है.
किसानों की प्रमुख मांगें:
1. गन्ना बोनस (प्रोत्साहन) राशि किसानों के खाते में डाला जाए.
2. पंडरिया कारखाना का लंबित मूल भूगतान और रिकवरी की राशि किसानों के खाते में जमा हो.
3. सभी किसानों के लिए उचित मूल्य पर खाद की व्यवस्था की जाए
4. रियायती दर पर शक्कर देने की मांग
5. धान की चौथी किस्त किसानों के खाता में जल्द डाली जाए
6. भोरमदेव शक्कर कारखाना को 7000 डीसी एवं सरदार वल्लभभाई कारखाना को 5000 डीसी की क्षमता का विस्तार
7. धान के समर्थन मूल्य की बढ़ी हुई राशि किसानों के खाते में तत्काल डाला जाए और आने वाले वर्ष में मूलराशि जोड़ा जाए.
8. जिले के सिंचाई परियोजना करिया आमा बांध, सरोदा बांध, छिरपानी बांध, करौनाला वैराज, घोघरा डायवर्सम, क्रांति जलाशय की क्षमता का विस्तार.
9. किसानों को कृषि कार्य के लिए 24 घंटे बिजली. 400 यूनीट तक घरेलू बिल में छूट का लाभ
10. पारिवारिक बंटवारा और त्रुटि सुधार जैसे रकबा, खसरा, नक्शा, नाम सुधार पटवारी के जरिए नि:शुल्क किया जाये.
11. सरकार द्वारा घोषित सभी फसलों को समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था किया जाए.
12. जिले के दोनों कारखाना में कार्यरत नियमित, संविदा और ठेका श्रमिक कर्मचारियों की सूची जारी करे.
13. 60 साल से ज्यादा उम्र वाले कृषक को किसान पेंशन