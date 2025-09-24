ETV Bharat / state

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में त्रैमासिक कोर्स में एडमिशन शुरू, केवल 1000 रुपये देकर 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

वर्ष 2025 में हुई शुरुआत: इस बारे में केंद्र के निदेशक प्रो. रमेश प्रसाद ने बताया कि यूपी शासन के उच्च शिक्षा विभाग 2023-24 सत्र में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई. इसका लोकापर्ण 2025 को हुआ जहां कोई भी विद्यार्थी कर्मकांड, ज्योतिष, भाषा, वास्तु विज्ञान इत्यादि पाठ्यक्रम में भाग ले सकता है.

10 अक्टूबर तक किया जा सकता है आवेदन: कोई भी इच्छुक व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है. अब तक इसमें 4000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन करके उपाधि हासिल की है. रोजगारपरक ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र में इन त्रैमासिक कोर्सेज की शुरुआत हुई है. इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है.

वाराणसी: वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में त्रैमासिक कोर्स की शुरुआत हुई है. कोई भी अभ्यर्थी, कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तु, भाषा, योग में अपना दाखिला ले सकता है और ऑनलाइन इन कक्षाओं में शामिल हो सकता है. इसमें दाखिला लेने के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है, न ही कोई शिक्षा का बैरियर है.

कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू: प्रो. रमेश प्रसाद ने कहा कि इस त्रैमासिक पाठ्यक्रम में आवेदन प्रारम्भ हो गया है. अब तक इन कोर्स में देश-विदेश से प्रतिभाग कर रहे चार हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने उपाधि प्राप्त की है. ये पाठ्यक्रम ऑनलाइन संचालित किये जाते हैं.

इसमें भारत के विशिष्ट आचार्यों के व्याख्यान होते हैं. इसमें 1000 रुपये से कोर्स का आवेदन किया जा सकता है. इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है इसलिए किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति, किसी भी स्थान पर रहता हो वो घर बैठे पढ़ाई कर सकता है.

ये पाठ्यक्रम होते है संचालित: इस केंद्र में ज्योतिष, वास्तु विज्ञान, कर्मकाण्ड, भाषा शिक्षण, पालि, योग आदि विषयों के त्रैमासिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं. यहां तीन माह, छह माह और एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों समय समय पर संचालित होते हैं. वर्तमान में 3 माह के पाठयक्रम में प्रवेश की शुरुआत हुई है.

पाखंड और अंधविश्वास जड़ से खत्म होगा: अभ्यार्थी केंद्र की वेबसाइट https://ssvvostc.ac.in/ संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है. कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि इस कोर्स में देश के हर वर्ग के साथ ही विदेशों में रह रहे इच्छुक लोग भी अपना एडमिशन करा सकते हैं. घर में रहने वाली गृहणियों को भी इस पाठ्यक्रम में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा. यह अनेक पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से समाप्त करने में सहायक होगा.

यह भी पढ़ें- बनारस सेंट्रल जेल में रामलीला; सजायाफ्ता कैदी निभा रहे सभी किरदार, 2009 से हुई थी शुरुआत



