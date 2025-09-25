ETV Bharat / state

समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" के खिलाफ याचिका दायर की, मांगा दो करोड़ का मुआवजा

समीर वानखेड़े का आरोप है कि इस सीरीज में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है.

Etv Bharat
समीर वानखेड़े ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2025 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े ने आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़ी वेब सीरीज 'द बैड बॉयज ऑफ बॉलीवुड' में अपने चित्रण को लेकर नेटफ्लिक्स, शाहरुख खान और सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

वानखेड़े ने शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य पक्षों से 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. समीर वानखेड़े ने कहा है कि वेब सीरीज में उनकी छवि गलत तरीके से पेश की गई है. इस वेब सीरीज के जरिए न केवल समीर वानखेड़े बल्कि जांच एजेंसी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट (ETV BHARAT)

मामला कोर्ट में विचाराधीन-समीर वानखेड़े
याचिका में कहा गया है कि समीर वानखेड़े और आर्यन खान का मामला अभी बॉम्बे हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए इस, विषय पर वेब सीरीज का निर्माण करना कोर्ट के काम में हस्तक्षेप करने के बराबर है. याचिका में कहा गया है कि समीर वानखेड़े की छवि को हुए नुकसान की एवज में कोर्ट जो हर्जाना तय करें उसे टाटा मेमोरियल अस्पताल को दे दिया जाए.

समीर वानखेड़े ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करने की याचिका दायर की है. इसमें शाहरुख खान और गौरी खान की स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ स्थाई और अनिवार्य निषेधाज्ञा, घोषणात्मक राहत और हर्जाने की मांग की गई है. यह मुकदमा रेड चिलीज द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' नामक टेलीविजन सीरीज के एक हिस्से के रूप में प्रसारित झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक वीडियो से उत्पन्न क्षति के कारण दायर किया गया है. यह सीरीज नशीली दवाओं के खिलाफ कार्य करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और गलत इमेज प्रस्तुत करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों के प्रति जनता का विश्वास कमजोर होता है.

समीर वानखेड़े ने सीरीज पर जताई आपत्ति
बयान में कहा गया है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज के पहले एपिसोड में समीर वानखेड़े से प्रेरित एक किरदार बॉलीवुड पार्टी के बाहर पहुंचता है और उन लोगों की खोज करता है जो 'ड्रग्स' का सेवन कर रहे हैं. वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को 'जानबूझकर उनकी छवि को पक्षपाती ढंग से धूमिल करने के उद्देश्य से बनाया और पेश किया गया है. बयान में वानखेड़े ने आगे कहा कि इसके अलावा उसके किरदार को अशोभनीय इशारा करते हुए दर्शाया गया है, खासकर जब वह 'सत्यमेव जयते' का नारा लगाते हुए, जो राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है, मिडिल फिंगर दिखाता है. यह कार्य राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए कानूनी दंड का प्रावधान है.

वानखेड़े द्वारा दी गई याचिका में यह भी कहा गया है कि सीरीज की सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को चोट पहुंचाने का प्रयास करती है.

ये भी पढ़ें-विवाद में फंसी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड', समीर वानखेड़े ने शाहरुख-गौरी, नेटफ्लिक्स पर ठोका मानहानि का मुकदमा

ये भी पढ़ें- समीर वानखेड़े के प्रमोशन का रास्ता साफ, केंद्र सरकार की याचिका खारिज

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMEER WANKHEDEARYAN KHANSHAHRUKH KHANTHE BADS OF BOLLYWOOD SERIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.