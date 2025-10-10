ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ का ऐसा स्कूल जहां तिब्बती भाषा में होती है पढ़ाई, कल्चर को बचाने के साथ हाईटेक एजुकेशन भी

अपनी मूल भाषा बचाने की पहल: पहले तो भारत के अन्य बच्चों की तरह तिब्बती भी हिन्दी और अंग्रेजी में पढ़ाई करते थे. लेकिन तिब्बती समाज को ये महसूस हुआ कि उनके बच्चे हिन्दी और अंग्रेजी तो सीख गए लेकिन अपनी मूल भाषा को भूल रहे थे, इसलिए 2016 से इस स्कूल को पूरी तरह तिब्बती भाषा में संचालित कर दिया गया. 2016 से पहले इस स्कूल में मैनपाट के दूसरे समाज के बच्चे भी पढ़ते थे लेकिन जब से तिब्बती भाषा में शिक्षा शुरू हुई तब से बाकी समाज के बच्चे अब यहां एडमिशन नहीं लेते. हालांकि स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि प्रतिबंध किसी के लिए नहीं है कोई भी बच्चा यहां पढ़ सकता है, लेकिन तिब्बती भाषा में पढ़ने में दूसरे समाज के बच्चों को परेशानी आ सकती है.

स्कूल का इतिहास: 1962 में भारत सरकार ने तिब्बतियों को शरणार्थी बनाकर यहां बसाया और तब से मैनपाट मिनी तिब्बत के नाम से भी प्रचलित हुआ. तिब्बती जब यहां बसे तो उन्होंने बाड़ा बनाकर रहना पसंद किया, यहां इन लोगों ने अपने जीवन यापन के लिए संसाधन जुटाना शुरू किया. मंदिर, अस्पताल के साथ साथ एक स्कूल भी खोला गया, यह स्कूल 1963 में ही खोला गया था.

सरगुजा: क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भी स्कूल है जहां तिब्बती भाषा में पढ़ाई होती हैं. स्कूल में बच्चे NCERT के सभी विषयों की पढ़ाई करते हैं लेकिन ये सभी विषय की भाषा तिब्बती होती है. ये एक प्राइवेट स्कूल है लेकिन यहां निशुल्क शिक्षा दी जाती हैं, स्कूल का खर्च तिब्बती प्रशासन मुख्यालय धर्मशाला से उठाया जाता है. बड़ी बात ये है कि यहां पर पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है. ये स्कूल छात्रों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है.

स्कूल के प्रिंसिपल भी यहीं पढ़े हैं: यह स्कूल कक्षा 5वीं तक की ही शिक्षा देता है इसके बाद बच्चे अपने अपने अनुसार भारत के अन्य स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं. मैनपाट के इस स्कूल में पढ़कर यादव समाज के भी 2 बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है. आज मेहुल यादव कक्षा दसवीं और हर्ष यादव कक्षा 12वीं में नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं. खुद स्कूल के प्राचार्य भी इसी स्कूल में पढ़े हैं और ऐसे कई तिब्बती हैं जो आज आधुनिक खेती करके लाखों की आमदनी कर रहे हैं. कोई रेस्टोरेंट चला रहा है तो कोई बड़ा किसान है. सब बेहतर आमदनी करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं.

कैसे आई तिब्बति लिपि: इस स्कूल के नाम से भी तिब्बती भाषा का इतिहास दिखता है, स्कूल का नाम है सम्भोटा तिब्बतन स्कूल मैनपाट. दरअसल सम्भोटा का अर्थ है तिब्बती लिपि के निर्माता थोन्मी सम्भोट और उनके द्वारा निर्मित लिपि. थोन्मि सम्भोट ने सातवीं सदी में तिब्बती राजा स्रोंचन गम्पो के शासनकाल में नालंदा के भारतीय विद्वानों से शिक्षा प्राप्त कर सम्भोटा लिपि की रचना की. इससे ही फिर बौध्द धर्म के ग्रंथों का लेखन हुआ.

स्कूल में हम बच्चों को खास शिक्षा ये देते हैं कि सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई मत करो. आप नेतृत्व करो, व्यवसाय करो और मालिक बनो. साथ ही आज कल पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं लेकिन शिष्ट व्यवहार नहीं है, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं की किस तरह से शिष्ट व्यवहार करना है- दावा शेरिंग, प्रधान पाठक

हाई टेक पढ़ाई: स्कूल में भाषा भले ही तिब्बती हो लेकिन पढ़ाई स्मार्ट और हाईटेक तरीके से भी होती है. यहां प्रोजेक्टर है, स्क्रीन है. स्मार्ट क्लास है. यूट्यूब और गूगल मैप जैसी तकनीक से पर्यावरण को समझाया जा रहा है. यहां कल्चर प्रतियोगिता के साथ संगीत और कम्प्यूटर भी सिखाया जाता है.

मैनपाट एक बड़ा पर्यटक स्थल है, यहां प्राकृतिक सुन्दरता के साथ साथ तिब्बती कैम्प, बौद्ध मंदिर, तिब्बती कल्चर के घर, दुकान इस जगह को और भी अलग बनाते हैं. सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल में इस समाज की उपस्थिति से यहां का माहौल हिमालय के शहरों की तरह बन जाता है. फिलहाल मैनपाट में तिब्बती आबादी करीब तीन हजार है. ये अपनी संस्कृति और भारत से अपने जुड़ाव को दिखाते हुए यहां शान्ति से जीवन बिता रहे हैं.