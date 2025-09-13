ETV Bharat / state

5 करोड़ से संवरेगा संभल का कल्कि धाम; यूपी में धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र: मंत्री जयवीर सिंह

यूपी में धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : September 13, 2025

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार संभल जिले में धार्मिक पर्यटन योजना पर तेजी से काम कर रही है. जिले के प्राचीन तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक कूपों के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के तहत जारी बजट से प्राचीन धार्मिक स्थलों के आसपास सुधार, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि विभागीय प्रयासों से संभल के धार्मिक स्थलों की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई मिलेगी. पर्यटन मंत्री ने बताया कि पौराणिक मान्यता है, कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि रूप में संभल में होगा. कल्कि पुराण में विस्तार से भगवान विष्णु के कल्कि अवतार और संभल के बारे में बताया गया है. धार्मिक मान्यता ये भी है, कि कल्कि अवतार के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा. कल्कि पुराण के अनुसार, अधर्म को खत्म करने और सतयुग के पुनरुत्थान के लिए भगवान विष्णु का यह अवतार होना है. इसी को ध्यान में रखते हुए संभल के प्राचीन तीर्थों और कूपों का विकास किया जाएगा. परियोजना के तहत प्राचीन स्थलों पर पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, शौचालय, पेयजल व मार्गदर्शन केंद्र जैसी व्यवस्था विकसित की जाएंगी. इसके अलावा, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए स्थानीय कला, ओडीओपी उत्पाद आदि को भी बढ़ावा मिलेगा.