संभल में ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश; 2 आरोपी गिरफ्तार, 700 फर्जी बैंक अकाउंट फ्रीज, दुबई-लंदन से ऑपरेट हो रहा था गैंग
अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार, लोन माफी का झांसा देकर हासिल करते थे बैंक पासबुक और सिमकार्ड.
संभल : पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश किया है. थाइलैंड से लौटे 2 आरोपियों को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया. दोनों दिल्ली के ही रहने वाले हैं. पिछले 2 महीने से पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है. अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 700 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं. इन खातों में करीब एक करोड़ रुपये हैं.
ASP उत्तरी कुलदीप सिंह के कार्यालय पर गुरुवार को SP कृष्ण कुमार विश्नोई ने मामले का खुलासा किया. बताया कि करीब 2 महीने पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि BOB777 और अन्य ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक गिरोह फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवाकर करोड़ों की ठगी कर रहा है.
मास्टरमाइंड तक पहुंचने की तैयारी में पुलिस : एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू की गई तो पता चला कि पूरे रैकेट की डोर संजीव कोहली नाम के व्यक्ति के हाथों में थी. वह दुबई-लंदन में बैठे अपने बॉस के इशारे पर काम कर रहा था. गिरोह बेहद शातिराना अंदाज में काम कर रहा था. पुलिस अब उस विदेशी मास्टरमाइंड तक पहुंचने की तैयारी में है.
इस तरह लोगों को अपना शिकार बनाता था गिरोह : एसपी ने बताया कि गिरोह की ओर से ऑनलाइन सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म चलाया जा रहा था. देश के अलग-अलग हिस्सों में BOB777 के नाम से फ्रेंचाइजी खोली गई थी. एक फ्रेंचाइजी दिल्ली के शालीमार बाग में भी चल रही थी. इसके मालिक जय कक्कड़ और आदित्य गुप्ता थे. इस फ्रेंचाइजी का मैनेजर चन्दौसी का रहने वाला इंगित कोहली था.
मौजूदा समय में वह हरियाणा के पंचकूला में रह रहा था. वह ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए फर्जी तरीके से लोगों का खाता खुलवा कर पैसा हथियाता था. इसके बाद सभी आपस में इसे बांटते थे. गिरोह के लोग पूर्व में जेल गए दीपक सिंह की मदद से आधार कार्ड में पता बदलवा लेते थे. इसके बाद इसके आधार पर फर्जी पते पर सिम कार्ड निकलवा लेते थे. इस सिम कार्ड से फर्जी तरीके से खातों से लिंक करवा लेते थे. जिससे पुलिस इन तक पहुंच न पाए. मुकेश कक्कड़ अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म के खातों की मॉनीटरिंग अवैध सिमकार्ड से करता था.
पहले भी जेल भेजे जा चुके हैं कई आरोपी : मुकेश अवैध तरीके से काफी मात्रा में कैश का भी लेन-देन करता था. इस मामले में पूर्व में जेल भेजे गए तान्या उर्फ तन्नू तलवार ने नीना नाम का गेमिंग पैनल बनाया था. इसी कड़ी में अजय ने KING नाम का पैनल, सार्थक ने EDDY BOOK और अंकित ACE BOOK नाम से पैनल बनाया था. ये आरोपी फर्जी तरीके से ग्रुप का संचालन कर रुपये हासिल करते थे.
पुलिस ने अब इस मामले में दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के इंदिरा विहार निवासी मुकेश कक्कड़ और दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के मजलिश पार्क निवासी अंकित कुमार को गिरफ्तार किया है.
लोन माफी के नाम पर खुलवाए जाते थे खाते : एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए लोगों को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था. जांच में पूरे गिरोह का पता चला. यह भी पता चला कि लोन माफ कराने के नाम पर भोले-भाले लोगों के खाते खुलवाए जाते थे. इसके बाद खातों को गिरोह को सौंप दिया जाता था. संभल में इस तरह के दो मुकदमे लिखे गए थे. अभी तक की जांच में कुल 700 बैंक अकाउंट फर्जी पाए गए हैं.
पुलिस ने जारी किया था लुकआउट सर्कुलर : एसपी ने बताया कि इन सब खातों में करीब एक करोड़ रुपये जमा है. उसे फ्रीज करवाया गया है. विभिन्न सर्वर वाली ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म पर कार्रवाई के लिए पुलिस काम कर रही है. मामले में शामिल जो लोग विदेश भाग गए थे, यदि वे भारत आएं तो तुरंत उनका पकड़ा जा सके इसके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था. यह सफल रहा.
दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया जुर्म : एसपी के अनुसार मुकेश कक्कड़ और अंकित कुमार को पकड़ा गया. मुकेश पूरी गैंग के अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था. अंकित कुमार मुकेश के बेटे का साला है. ये भी एक एजेंसी चलाता था. ये दोनों जब थाइलैंड से जब भारत लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन ब्यूरो पकड़ लिया. इसके बाद संभल पुलिस को इसकी जानकारी दी.
इसके बाद दोनों आरोपियों को संभल लाकर पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. मामले को जो मुख्य सरगना है दो दुबई या लंदन में है. फर्जी सिम कार्ड मुहैया कराने वालों को भी जेल भेजा गया है.
