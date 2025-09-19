संभल जामा मस्जिद के सदर को अंतरिम राहत, कोर्ट ने इस मुकदमे में अग्रिम कार्यवाही पर लगाई रोक
जेल से रिहा होने पर वाहनों के साथ निकाली थी रैली, रेवती रमण की मुकदमे की सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर को होगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 8:54 PM IST
प्रयागराज: संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में मस्जिद के सदर जफर अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है. सदर पर निषेधाज्ञा के आरोप में मुकदमा दर्ज है. इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई तक मुकदमे की समस्त कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने जफर अली और तीन अन्य की अर्जी पर दिया है. वहीं, पूर्व सांसद रेवती रमण के मामले में सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.
संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली को मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में आरोपी बनाया गया है. इस मामले में सदर को 24 जुलाई 2025 को सशर्त जमानत मिल चुकी है. जमानत मिलने पर उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए एक अगस्त को जेल से रिहा होने पर वाहनों के साथ साथ रैली निकाली थी. इस पर पुलिस ने 5 अगस्त 2025 को संभल कोतवाली में निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में जफर अली, सरफराज, ताहिर, हैदर और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जफर अली व तीन अन्य ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादियों को कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया है.
पूर्व सांसद रेवती रमण के मामले में सुनवाई 15 अक्टूबर को
वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता पूर्व सांसद रेवती रमण की मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी पर सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तिथि नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पूर्व सांसद रेवती रमण पर करेली थाने में आचार संहिता उल्लंघन सहित अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. पूर्व सांसद ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. 21 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट से रेवती रमण सिंह को अंतरिम राहत देते हुए 18 सितंबर की तिथि नियत की थी. 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने काउंटर फाइल करने के लिए समय मांगा. इस पर कोर्ट अंतरिम आदेश को बढ़ाते हुए 15 अक्तूबर की तिथि नियत कर दी है.
