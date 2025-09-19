ETV Bharat / state

संभल जामा मस्जिद के सदर को अंतरिम राहत, कोर्ट ने इस मुकदमे में अग्रिम कार्यवाही पर लगाई रोक

प्रयागराज: संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में मस्जिद के सदर जफर अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है. सदर पर निषेधाज्ञा के आरोप में मुकदमा दर्ज है. इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई तक मुकदमे की समस्त कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने जफर अली और तीन अन्य की अर्जी पर दिया है. वहीं, पूर्व सांसद रेवती रमण के मामले में सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली को मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में आरोपी बनाया गया है. इस मामले में सदर को 24 जुलाई 2025 को सशर्त जमानत मिल चुकी है. जमानत मिलने पर उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए एक अगस्त को जेल से रिहा होने पर वाहनों के साथ साथ रैली निकाली थी. इस पर पुलिस ने 5 अगस्त 2025 को संभल कोतवाली में निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में जफर अली, सरफराज, ताहिर, हैदर और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जफर अली व तीन अन्य ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादियों को कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया है.

पूर्व सांसद रेवती रमण के मामले में सुनवाई 15 अक्टूबर को