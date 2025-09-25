ETV Bharat / state

हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद विवाद; चंदौसी कोर्ट में अब 6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है केस, वहां 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई, संभल में पिछले साल सर्वे के दौरान हुआ था बवाल.

संभल केस में मिली नई तारीख. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
संभल : देशभर में सुर्खियों में बने शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर केस में अब 6 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. गुरुवार को चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद सुनवाई ज्यादा देर नहीं चल सकी.

इस मामले में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश पारित किया है. हमने उसकी कॉपी कोर्ट में दाखिल कर दी है. लिहाजा आज अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख तय की है. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा ने बताया कि यह विवादित मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है. वहां 7 अक्टूबर को सुनवाई होनी है.

हिंदू पक्ष की ओर से शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था. आरोप लगाया गया था कि हरिहर मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद बनवाई गई थी. इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन सहित आठ लोगों ने 19 नवंबर 2024 को जिला अदालत में याचिका दायर की थी. संभल की जिला कोर्ट ने जामा मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया.

उसी दिन शाही जामा मस्जिद का सर्वे भी हुआ. इसके बाद 24 नवंबर को दोबारा सर्वे की कार्रवाई हुई थी. इस दौरान संभल में बवाल हो गया था. हालात इतने बिगड़ गए थे कि हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. इस घटना के बाद पुलिस ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था.

पुलिस ने 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की थी. अब पूरे देश की निगाहें 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फिर 6 नवंबर को चंदौसी अदालत की अगली तारीख पर टिकी है.

पुरातत्व विभाग के अनुसार संभल की शाही जामा मस्जिद लगभग 500 वर्ष पुरानी है. यह इमारत साल 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वे के तहत संरक्षित घोषित हुई थी. बाबरनामा में इसका उल्लेख है. सर्वे के दौरान संभल जामा मस्जिद के एडवोकेट जफर अली ने दलील दी थी कि 1529 में मुगल शासक बाबर के आदेश पर मीर बेग ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था.

SAMBHAL JAMA MASJID CASECHANDAUSI COURT HEARINGNEW DATE HEARING IN SAMBHAL CASEसंभल जामा मस्जिद विवाद सुनवाईHARIHAR TEMPLE VS SHAHI JAMA

