दबंग संभल CO अनुज चौधरी का ट्रांसफर; होली-जुमा बयान और गदा यात्रा को लेकर हुए थे चर्चित - SAMBHAL NEWS

Published : May 3, 2025 at 1:30 PM IST

संभल: 'होली साल में एक बार आती है, जुमा 52 बार आता है...' जैसे बयान को लेकर मार्च में चर्चा में आए संभल CO अनुज चौधरी तबादला कर दिया गया है. उन्हें संभल सर्किल से हटाकर चंदौसी भेज दिया गया है. उनकी जगह अब संभल सीओ की जिम्मेदारी IPS आलोक कुमार भाटी को दी गई है. बता दें कि अनुज चौधरी लगभग 2 साल से संभल के CO के पद पर तैनात थे.

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जिले के चार सर्किल क्षेत्र में बदलाव किया है. उन्होंने अनुज चौधरी को चंदौसी सर्किल का CO बनाया है. संभल सर्किल का चार्ज IPS आलोक कुमार भाटी को दिया गया है. इसके अलावा बहजोई सर्किल का नया CO आलोक कुमार सिद्धू को बनाया गया है. यातायात CO रहे संतोष कुमार सिंह को यूपी डायल 112 का चार्ज दिया गया है. इसके अतिरिक्त बहजोई सर्किल के CO प्रदीप कुमार को यातायात सीओ बनाया गया है.

बता दें कि संभल हिंसा के दौरान CO अनुज चौधरी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अनपढ़ जाहिलों से मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए हैं. उनका यह बयान काफी चर्चा में रहा था. इसके अलावा होली पर दिया गया उनका बयान भी काफी चर्चा में रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, जबकि होली एक बार आती है.