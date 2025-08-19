ETV Bharat / state

संभल में युवक की फिल्मी अंदाज में पीट-पीटकर हत्या; सदमे में दादी ने दम तोड़ा - MURDER IN SAMBHAL

पुलिस ने दोनों पक्ष को समझाकर थाने से भेज दिया. लेकिन, वहां से जाते समय रास्ते में फिर हमलावरों ने फिल्मी अंदाज में हमला किया.

संभल में युवक की हत्या के बाद थाने का घेराव करते ग्रामीण. (Photo Credit; ETV Bharat)
संभल: यूपी के संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. युवक मजदूरी करता था. उसने जब अपने मालिक से मजदूरी के रुपए मांगे तो उसने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई. युवक की मौत के गम में उसकी दादी ने भी दम तोड़ दिया. घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव किया.

नगला अजमेरी गांव निवासी मजदूर योगेश उर्फ दुर्गेश (33) अपने साथियों संग बबराला में लिंटर डालने गया था. काम पूरा होने के बाद मजदूरी के पैसों को लेकर विवाद हो गया. रविवार की रात करीब 11 बजे जब मजदूर ट्रैक्टर-ट्रॉली से लौट रहे थे, तभी बाइक सवार हथियारबंद हमलावरों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. मजदूरों ने तुरंत पुलिस को कॉल करके बुला लिया. पुलिस उन्हें सुरक्षा में बबराला थाने ले गई.

पुलिस के अनुसार उन्होंने दोनों पक्ष के बीच समझौता कराकर घर भेज दिया था. लेकिन, इसी दौरान करीब 24-25 हमलावर लगातार मजदूरों का पीछा करते रहे. सेंजना मुस्लिम गांव के पास हमलावरों ने असलहा दिखाकर ट्रैक्टर रुकवाने की कोशिश की लेकिन, चालक धर्मवीर ने बहादुरी दिखाते हुए ट्रैक्टर नहीं रोका. एसआर पेट्रोल पंप के पास हमलावरों ने बाइक अड़ा दी.

घबराए चालक ने बाइक रौंदते हुए ट्रैक्टर को दौड़ा दिया लेकिन, जुनावई चौराहे पर हमलावरों ने ट्रैक्टर रोक ही लिया. इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी का दिल दहला दिया. हमलावरों ने मजदूर योगेश को ट्रैक्टर से खींचकर नीचे गिरा दिया और ईंट-पत्थरों व लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी. बाकी मजदूर किसी तरह जान बचाकर थाने पहुंचे. पुलिस मौके पर पहुंची तो तक हमलावर फरार हो चुके थे.

योगेश की हत्या की खबर जैसे ही गांव पहुंची, वहां मातम छा गया. उसकी दादी अनारो देवी अपने पोते की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया. गांव में चीख-पुकार और शोक का माहौल है. ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि अगर पुलिस मजदूरों के साथ रहती तो शायद योगेश की जान बच सकती थी. ASP साउथ अनुकृति शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

