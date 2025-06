ETV Bharat / state

बिहार के साइबर हीरो को मिलेगा 'आइकॉन ऑफ द ईयर 2025' पुरस्कार, NASA के 'हॉल ऑफ फेम' सूची में हैं शामिल - YOUNGEST ETHICAL HACKER FROM INDIA

समस्तीपुर: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (नासा) की वेबसाइट में तकनीकी खामी (साइबर वल्नरेबिलिटी) को खोजकर साइबर की दुनिया में तहलका मचाने वाले समस्तीपुर के 17 वर्षीय रामजी राज को अब बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है. देश के सबसे युवा एथिकल हैकर रामजी राज को मलेशिया में आयोजित कार्यक्रम में 'अंतरराष्ट्रीय एशिया आइकॉन अवॉर्ड 2025' से सम्मानित किया जाएगा.

मलेशिया में सम्मानित होंगे रामजी राज: 'एशिया का आइकॉन ऑफ द ईयर- यंगेस्ट एथिकल हैकर (इंडिया)' सम्मान उन्हें उस ऐतिहासिक योगदान के लिए दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने न केवल NASA को साइबर हमलों से सुरक्षित किया, बल्कि अमेरिकी सरकार के होमलैंड सुरक्षा विभाग की वेबसाइट में भी सुरक्षा कमियों की पहचान कर अमेरिका को साइबर सुरक्षा में भी सहयोग दिया.

मलेशिया में सम्मानित होंगे रामजी राज (ETV Bharat)

यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज: साइबर क्षेत्र में अहम योगदान को देखते हुए रामजी राज का नाम यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है. जहां उन्हें 'Youngest Ethical Hacker from India' के रूप में मान्यता दी गई है. साथ ही रामजी राज की AI परियोजना को भारत सरकार के 'Youth for Unnati and Vikash with AI' प्रोग्राम में देश की टॉप 50 AI-Enabled Solutions में स्थान मिला और Digital India प्लेटफॉर्म ने उन पर एक डॉक्युमेंट्री भी प्रकाशित की.